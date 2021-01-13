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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 січ, 2021 22:35
На днях подписывал кучу петиций об отмене роста тарифов.Так там в перечне почти столько же петиций о том, чтобы применить рос вакцины.Народ считает, что противостояние не должно отражаться на спасении людей.Тем более. что мы сможем сами производить вакцину, и не нужно будет ждать до 22-23 года.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 22:35
freeze написав: vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав:
Так ты про телефон здесь трындишь ))
Я про телефон? У тебя бред, срочно прими жаропонижающее.
Цитату свою прочитай, шевеля губами
Тебе никто не рассказал что телефон с GPS, как и любой иной девайс с GPS - показывает информацию о твоём местонахождении только владельцу устройства и не способен в принципе передавать эту информацию куда либо? (С)
Не пытайся выглядеть тупее чем ты есть, в моём сообщение была цитата на которую я отвечал и ты не мог её не прочитать
justit написав:
p.s. телефон з GPS - то є добровільний чіп, про який чомусь забули всі
Mind the gap.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 22:38
vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав: vitaliy_berdinskikh написав:
5145733:freeze"]Так ты про телефон здесь трындишь ))
Я про телефон? У тебя бред, срочно прими жаропонижающее.
Цитату свою прочитай, шевеля губами
Тебе никто не рассказал что телефон с GPS, как и любой иной девайс с GPS - показывает информацию о твоём местонахождении только владельцу устройства и не способен в принципе передавать эту информацию куда либо? (С)
Не пытайся выглядеть тупее чем ты есть, в моём сообщение была цитата на которую я отвечал и ты не мог её не прочитать
[quote="5145209:justit написав:p.s. телефон з GPS - то є добровільний чіп, про який чомусь забули всі
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Так научись внятно излагать свои мысли, чтобы не выглядеть тупым идиотом )
Пещерное средневековье, откуда вы вылазите на белый свет )
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freeze
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Додано: Сер 13 січ, 2021 22:40
freeze написав:
Так научись внятно излагать свои мысли, чтобы не выглядеть тупым идиотом )
Я вполне внятно написал. То что тебе там что-то почудилось - то или высокая температура от гриппа, то ли ты похоже накатил после рабочего дня и пытаешься найти к чему до... прицепиться.
Вот начало дискуссии, найди тут телефоныviewtopic.php?p=5145058#p5145058
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Додано: Сер 13 січ, 2021 22:41
vitaliy_berdinskikh
Извини, но ты у мну относишься тоже к уважаемым оппонентам.Тебе ни к лицу оскорбления .Оставь это мне и подобным переругавшимся на этом форуме с сотнями .Ты интеллектуально спорь, от этого польза взаимная будет.А Фриз тут лидер , как бы вы на него с ямой тракторами молдаванскими ни наезжали.Лучше пользу впитывайте от получаемой инфы.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 22:45
vitaliy_berdinskikh написав: freeze написав:
Так научись внятно излагать свои мысли, чтобы не выглядеть тупым идиотом )
Я вполне внятно написал. То что тебе там что-то почудилось - то или высокая температура от гриппа, то ли ты похоже накатил после рабочего дня и пытаешься найти к чему до... прицепиться.
Кстати с праздником ))
В Андроиде помечено Православный Новый Год.
Раньше называли Старый Новый Год.
Еще Щедрый вечер.
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freeze
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