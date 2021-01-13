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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2604260526062607

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 114
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
36
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:35

На днях подписывал кучу петиций об отмене роста тарифов.Так там в перечне почти столько же петиций о том, чтобы применить рос вакцины.Народ считает, что противостояние не должно отражаться на спасении людей.Тем более. что мы сможем сами производить вакцину, и не нужно будет ждать до 22-23 года.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:35

  freeze написав:
vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Так ты про телефон здесь трындишь ))

Я про телефон? У тебя бред, срочно прими жаропонижающее.


Цитату свою прочитай, шевеля губами

Тебе никто не рассказал что телефон с GPS, как и любой иной девайс с GPS - показывает информацию о твоём местонахождении только владельцу устройства и не способен в принципе передавать эту информацию куда либо? (С)



Не пытайся выглядеть тупее чем ты есть, в моём сообщение была цитата на которую я отвечал и ты не мог её не прочитать
  justit написав:p.s. телефон з GPS - то є добровільний чіп, про який чомусь забули всі :D
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:
vitaliy_berdinskikh написав:
5145733:freeze"]Так ты про телефон здесь трындишь ))

Я про телефон? У тебя бред, срочно прими жаропонижающее.


Цитату свою прочитай, шевеля губами

Тебе никто не рассказал что телефон с GPS, как и любой иной девайс с GPS - показывает информацию о твоём местонахождении только владельцу устройства и не способен в принципе передавать эту информацию куда либо? (С)



Не пытайся выглядеть тупее чем ты есть, в моём сообщение была цитата на которую я отвечал и ты не мог её не прочитать
[quote="5145209:justit написав:p.s. телефон з GPS - то є добровільний чіп, про який чомусь забули всі :D
[/quote]

Так научись внятно излагать свои мысли, чтобы не выглядеть тупым идиотом )
Пещерное средневековье, откуда вы вылазите на белый свет )
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:40

  freeze написав:Так научись внятно излагать свои мысли, чтобы не выглядеть тупым идиотом )

Я вполне внятно написал. То что тебе там что-то почудилось - то или высокая температура от гриппа, то ли ты похоже накатил после рабочего дня и пытаешься найти к чему до... прицепиться.

Вот начало дискуссии, найди тут телефоны
viewtopic.php?p=5145058#p5145058
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:41

vitaliy_berdinskikh

Извини, но ты у мну относишься тоже к уважаемым оппонентам.Тебе ни к лицу оскорбления .Оставь это мне и подобным переругавшимся на этом форуме с сотнями .Ты интеллектуально спорь, от этого польза взаимная будет.А Фриз тут лидер , как бы вы на него с ямой тракторами молдаванскими ни наезжали.Лучше пользу впитывайте от получаемой инфы.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:45

  vitaliy_berdinskikh написав:
  freeze написав:Так научись внятно излагать свои мысли, чтобы не выглядеть тупым идиотом )

Я вполне внятно написал. То что тебе там что-то почудилось - то или высокая температура от гриппа, то ли ты похоже накатил после рабочего дня и пытаешься найти к чему до... прицепиться.


Кстати с праздником ))
В Андроиде помечено Православный Новый Год.
Раньше называли Старый Новый Год.
Еще Щедрый вечер. :wink:
freeze
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