Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2603260426052606 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 114 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 32% 36 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 51 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 18% 20 Всього голосів : 114 Додано: Сер 13 січ, 2021 23:52 Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым для человечества, чем первый, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, его пост опубликован в Twitter.

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Только за неделю в мире было выявлено около пяти миллионов новых случаев инфицирования коронавирусом и более 85 тысяч летальных исходов. При этом половины всех заболевших в мире за семь дней приходится на Северную и Южную Америку, более трети — на Европу. Также рост заболеваемости зарегистрирован в Западно-Тихоокеанском регионе, Африке и Восточном Средиземноморье.



Ранее в ВОЗ отмечали, что в 2021 году мир не сможет достичь коллективной иммунизации.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/13/1881956.html ЛАД 2 Повідомлень: 18177 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4659 раз. Подякували: 4340 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 січ, 2021 23:59 Власти Швейцарии ужесточают антикоронавирусные меры. Как говорится в правительственном заявлении, решено принять ряд новых ограничений и продлить до конца февраля уже действующие.



В тексте указано, что число инфицированных удерживается на очень высоком уровне, и риск быстрого роста заболеваемости реален с учетом новых, более заразных вариантов вируса. Поэтому с 18 января решено сделать обязательной работу из дома, закрыть непродовольственные магазины, ограничить частные собрания и встречи. Также до конца февраля будет продлен запрет на работу ресторанов, культурных учреждений, мест для занятия спортом и для отдыха.

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Ранее сегодня стало известно, что режим ЧС в Италии, действующий в связи с коронавирусом COVID-19, будет продлен до конца апреля.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/13/1881932.html ЛАД 2 Повідомлень: 18177 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4659 раз. Подякували: 4340 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 00:01 За сутки в Великобритании зафиксировали рекорд суточной смертности среди инфицированных коронавирусом. Скончались 1 564 человека, сообщает BBC News.

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За последние 24 часа в стране выявили 47 525 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Великобритании скончались 84 767 инфицированных коронавирусом. Зараженными числятся свыше 3,21 млн.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/13/1881948.html ЛАД 2 Повідомлень: 18177 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4659 раз. Подякували: 4340 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 00:10 Re: Эпидемия коронавируса в мире Израиль конечно уникальное государство по своей организованности и сплочённости.

Привито 23 процента населения.

То есть если не считать детей, то практически каждый третий взрослый житель страны буквально за две недели.

В марте они забудут про локдауны, пока остальные будут копья ломать надо или не надо, будем разрешать или не будем, а может надо пятую фазу испытаний провести )))) freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19892 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4756 раз. Подякували: 7489 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2603260426052606 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7354 1718293

ЛОБ Сер 13 січ, 2021 12:02