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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2603260426052606

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 114
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
32%
36
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
51
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
18%
20
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 23:52

Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым для человечества, чем первый, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, его пост опубликован в Twitter.
.....
Только за неделю в мире было выявлено около пяти миллионов новых случаев инфицирования коронавирусом и более 85 тысяч летальных исходов. При этом половины всех заболевших в мире за семь дней приходится на Северную и Южную Америку, более трети — на Европу. Также рост заболеваемости зарегистрирован в Западно-Тихоокеанском регионе, Африке и Восточном Средиземноморье.

Ранее в ВОЗ отмечали, что в 2021 году мир не сможет достичь коллективной иммунизации.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/13/1881956.html
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 23:59

Власти Швейцарии ужесточают антикоронавирусные меры. Как говорится в правительственном заявлении, решено принять ряд новых ограничений и продлить до конца февраля уже действующие.

В тексте указано, что число инфицированных удерживается на очень высоком уровне, и риск быстрого роста заболеваемости реален с учетом новых, более заразных вариантов вируса. Поэтому с 18 января решено сделать обязательной работу из дома, закрыть непродовольственные магазины, ограничить частные собрания и встречи. Также до конца февраля будет продлен запрет на работу ресторанов, культурных учреждений, мест для занятия спортом и для отдыха.
......
Ранее сегодня стало известно, что режим ЧС в Италии, действующий в связи с коронавирусом COVID-19, будет продлен до конца апреля.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/13/1881932.html
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 00:01

За сутки в Великобритании зафиксировали рекорд суточной смертности среди инфицированных коронавирусом. Скончались 1 564 человека, сообщает BBC News.
.....
За последние 24 часа в стране выявили 47 525 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Великобритании скончались 84 767 инфицированных коронавирусом. Зараженными числятся свыше 3,21 млн.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/13/1881948.html
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 00:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Израиль конечно уникальное государство по своей организованности и сплочённости.
Привито 23 процента населения.
То есть если не считать детей, то практически каждый третий взрослый житель страны буквально за две недели.
В марте они забудут про локдауны, пока остальные будут копья ломать надо или не надо, будем разрешать или не будем, а может надо пятую фазу испытаний провести ))))
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