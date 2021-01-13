Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым для человечества, чем первый, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, его пост опубликован в Twitter. ..... Только за неделю в мире было выявлено около пяти миллионов новых случаев инфицирования коронавирусом и более 85 тысяч летальных исходов. При этом половины всех заболевших в мире за семь дней приходится на Северную и Южную Америку, более трети — на Европу. Также рост заболеваемости зарегистрирован в Западно-Тихоокеанском регионе, Африке и Восточном Средиземноморье.
Ранее в ВОЗ отмечали, что в 2021 году мир не сможет достичь коллективной иммунизации.
Власти Швейцарии ужесточают антикоронавирусные меры. Как говорится в правительственном заявлении, решено принять ряд новых ограничений и продлить до конца февраля уже действующие.
В тексте указано, что число инфицированных удерживается на очень высоком уровне, и риск быстрого роста заболеваемости реален с учетом новых, более заразных вариантов вируса. Поэтому с 18 января решено сделать обязательной работу из дома, закрыть непродовольственные магазины, ограничить частные собрания и встречи. Также до конца февраля будет продлен запрет на работу ресторанов, культурных учреждений, мест для занятия спортом и для отдыха. ...... Ранее сегодня стало известно, что режим ЧС в Италии, действующий в связи с коронавирусом COVID-19, будет продлен до конца апреля.
За сутки в Великобритании зафиксировали рекорд суточной смертности среди инфицированных коронавирусом. Скончались 1 564 человека, сообщает BBC News. ..... За последние 24 часа в стране выявили 47 525 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Великобритании скончались 84 767 инфицированных коронавирусом. Зараженными числятся свыше 3,21 млн.
Израиль конечно уникальное государство по своей организованности и сплочённости. Привито 23 процента населения. То есть если не считать детей, то практически каждый третий взрослый житель страны буквально за две недели. В марте они забудут про локдауны, пока остальные будут копья ломать надо или не надо, будем разрешать или не будем, а может надо пятую фазу испытаний провести ))))
«Мы обнаружили, что усталость, плохое самочувствие и одышка были обычным явлением после COVID-19», - сказал д-р Таунсенд из отделения инфекционных заболеваний больницы Сент-Джеймс и отделения клинической медицины Института трансляционной медицины Тринити, Тринити-колледж, Дублин. , Ирландия. «Однако эти симптомы, по-видимому, не были связаны с тяжестью первичной инфекции или каким-либо единичным измерением во время амбулаторного приема» ..... «Эти результаты имеют значение для клинической помощи, поскольку они демонстрируют важность наблюдения за всеми пациентами, которым был поставлен диагноз COVID-19, независимо от тяжести первоначальной инфекции. Невозможно предсказать, у кого будут продолжаться симптомы», - сказал доктор. - заявил Таунсенд.
Кучинелли написав:На днях подписывал кучу петиций об отмене роста тарифов.Так там в перечне почти столько же петиций о том, чтобы применить рос вакцины.Народ считает, что противостояние не должно отражаться на спасении людей.Тем более. что мы сможем сами производить вакцину, и не нужно будет ждать до 22-23 года.
Я уточню, российской вакциной надо вакцинировать вату и прочую русскую свиноту. Может наконец отчистимся от этого навоза. Я только за. А нормальным укропам - нормальную вакцину. Бо ми того варті.
Кучинелли написав:На днях подписывал кучу петиций об отмене роста тарифов.Так там в перечне почти столько же петиций о том, чтобы применить рос вакцины.Народ считает, что противостояние не должно отражаться на спасении людей.Тем более. что мы сможем сами производить вакцину, и не нужно будет ждать до 22-23 года.
Я уточню, российской вакциной надо вакцинировать вату и прочую русскую свиноту. Может наконец отчистимся от этого навоза. Я только за. А нормальным укропам - нормальную вакцину. Бо ми того варті.
Каждый покупает какую хочет вакцину и вакцинируется есть до момента достижения оргазма.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
Кучинелли написав:На днях подписывал кучу петиций об отмене роста тарифов.Так там в перечне почти столько же петиций о том, чтобы применить рос вакцины.Народ считает, что противостояние не должно отражаться на спасении людей.Тем более. что мы сможем сами производить вакцину, и не нужно будет ждать до 22-23 года.
Я уточню, российской вакциной надо вакцинировать вату и прочую русскую свиноту. Может наконец отчистимся от этого навоза. Я только за. А нормальным укропам - нормальную вакцину. Бо ми того варті.