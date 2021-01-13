Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 січ, 2021 12:18
А что там с "короновирусом Royal Edition"?
Британия вымерла?
Будет ли всемирная премьера? Или нужно завозить "пиратские копии"?
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Додано: Чет 14 січ, 2021 12:58
Вкладчик1234 написав: А что там с "короновирусом Royal Edition"? Британия вымерла?
Будет ли всемирная премьера? Или нужно завозить "пиратские копии"?
Человек же только на предыдущей странице писал:
ЛАД написав:
За сутки в Великобритании зафиксировали рекорд суточной смертности среди инфицированных коронавирусом. Скончались 1 564 человека, сообщает BBC News.
..... За последние 24 часа в стране выявили 47 525 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Великобритании скончались 84 767 инфицированных коронавирусом. Зараженными числятся свыше 3,21 млн. https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/13/1881948.html
_hunter
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Додано: Чет 14 січ, 2021 13:13
_hunter написав:
Человек же только на предыдущей странице писал:
Не путайте устаревшую версию короны с обновленной
Меня интересовала инфа об успехе на рынке обновлённой версии короны. Есть данные? Люди переходят со старой версии на новую?
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Додано: Чет 14 січ, 2021 13:57
Вкладчик1234 написав:
Меня интересовала инфа об успехе на рынке обновлённой версии короны. Есть данные? Люди переходят со старой версии на новую?
Обновлення блокується антивірусом (імунітетом) для всіх нових версій, і повторок, за рідким виключенням.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 14:17
Вкладчик1234 написав: _hunter написав:
Человек же только на предыдущей странице писал:
Не путайте устаревшую версию короны с обновленной
Меня интересовала инфа об успехе на рынке обновлённой версии короны. Есть данные? Люди переходят со старой версии на новую?
А Вы уже научились отличать смерти от разных версий короны?
ЛАД
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Додано: Чет 14 січ, 2021 14:18
Турецкий минздрав отчитывается, что в первый день китайской вакциной в стране привились более 100 тыс врачей.
freeze
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