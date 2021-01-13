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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2604260526062607

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 115
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
36
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:18

А что там с "короновирусом Royal Edition"?
Британия вымерла?

Будет ли всемирная премьера? Или нужно завозить "пиратские копии"? :)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:58

  Вкладчик1234 написав:А что там с "короновирусом Royal Edition"?
Британия вымерла?

Будет ли всемирная премьера? Или нужно завозить "пиратские копии"? :)

Человек же только на предыдущей странице писал:
  ЛАД написав:
За сутки в Великобритании зафиксировали рекорд суточной смертности среди инфицированных коронавирусом. Скончались 1 564 человека, сообщает BBC News.
.....
За последние 24 часа в стране выявили 47 525 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Великобритании скончались 84 767 инфицированных коронавирусом. Зараженными числятся свыше 3,21 млн.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/13/1881948.html
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:13

  _hunter написав:Человек же только на предыдущей странице писал:

Не путайте устаревшую версию короны с обновленной :)
Меня интересовала инфа об успехе на рынке обновлённой версии короны. Есть данные? Люди переходят со старой версии на новую?
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Меня интересовала инфа об успехе на рынке обновлённой версии короны. Есть данные? Люди переходят со старой версии на новую?

Обновлення блокується антивірусом (імунітетом) для всіх нових версій, і повторок, за рідким виключенням.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 14:17

  Вкладчик1234 написав:
  _hunter написав:Человек же только на предыдущей странице писал:

Не путайте устаревшую версию короны с обновленной :)
Меня интересовала инфа об успехе на рынке обновлённой версии короны. Есть данные? Люди переходят со старой версии на новую?

А Вы уже научились отличать смерти от разных версий короны? :)
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 14:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Турецкий минздрав отчитывается, что в первый день китайской вакциной в стране привились более 100 тыс врачей.
freeze
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