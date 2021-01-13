Додано: Чет 14 січ, 2021 15:13

Libo Актемра давно известна , Дороговата для пересічного . Имуносупрессор , проще говоря не дает организму уничтожить самого себя . Не всем помогает . Используется только в критических ситуациях , если там оксигенация сильно упала и т.д. и.т.п.

"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України