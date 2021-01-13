Лох всегда остаётся лохом. Хоть на лохдауне, хоть на локдауне. Чуть выше Вашего поста я привёл цитату о локдауне в Швейцарии и Италии. Они, наверное, не в Европе и локдаун у них просто, чтобы отдохнуть от работы.
Прививать от коронавируса венгров намерены с помощью разработанной в Китае вакцины SinoPharm. Об этом сообщает Reuters.
Стороны уже договорились о закупке партии числом до 1 млн доз.
По словам главы администрации премьер-министра Гергея Гуляша, Венгрия просила Евросоюз поставлять ей антиковидные вакцины, но поставка шли медленными темпами: до 100 тыс. доз в день.
https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/14/1882057.html Не знаю, насколько всё со́бщение соответствует истине, но "медленные темпы" по 100 тыс. в день... При населении Венгрии 9,77 млн. Если считать пропорционально, то это эквивалентно 400 тыс. доз в день для нас. Нам пока приходится только мечтать о таких "медленных темпах".
Libo Актемра давно известна , Дороговата для пересічного . Имуносупрессор , проще говоря не дает организму уничтожить самого себя . Не всем помогает . Используется только в критических ситуациях , если там оксигенация сильно упала и т.д. и.т.п.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
При изучении иммунного ответа студентов-медиков на высокоэффективную вакцину против гепатита В у всех студентов в конечном итоге выработались антитела, но студентам, которые больше беспокоились или беспокоились по поводу экзаменов, совпадающих с прививками, потребовалось значительно больше времени для выработки защитных антител. ...... «Эти результаты показывают, что с вакциной COVID-19, когда люди более подвержены стрессу и более тревожны, для выработки антител может потребоваться немного больше времени, поэтому им, вероятно, следует подождать немного больше времени, прежде чем они решат, что они защищены», - Кикольт -Сказал Глазер. «Другая возможность состоит в том, что стресс может быстрее подорвать защиту».
Igneus написав:Доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини про вплив пандемії COVID-19 на права людини, яка була складена Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні та оприлюднена у грудні 2020 року:
"16. 28 серпня 2020 року Конституційний Суд визнав деякі положення постанови Кабінету Міністрів № 392 від 20 травня 2020 року щодо запровадження карантинних обмежень неконституційними, аргументуючи це тим, що такі обмеження мали бути введені Законом, а не підзаконними актами. Однак правових наслідків не було, оскільки постанова Уряду на момент винесення рішення Суду вже була замінена. Незважаючи на рішення Суду, Кабінет Міністрів залишався головним органом влади, що встановлював обмеження, пов’язані з пандемією, що викликає занепокоєння щодо законності таких заходів" [9].
[9] У статтях 12.3 та 21 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права (МПГПП) передбачено, що на свободу пересування та свободу мирних зібрань можуть поширюватись певні обмеження, необхідні для охорони громадського здоров’я, лише якщо це встановлено законом.
навіщо керуватися якимись міжнародними пактами , якщо так звані карантинні обмеження порушують Конституцію України , основний закон . " в умовах воєнного або надзвичайного стану" жодного з цих станів не введено , а значить всі обмеження не законні , і хтось (навіть можливо ви) давав посилання на рішення Верховного суду України
yama написав:После короны я уже ДВА разных ОРВЗ перенес малый со школы приносит
Глупое любопытство - откуда Вы знаете, что это были ОРВЗ? Я не стебусь, ибо мне врач тоже сказал: "У Вас тест отрицательный - это обычная простуда...", а через три дня после этого разговора мое обоняние на неделю тю-тю... Но врач сказал ОРВЗ, значит ОРВЗ!
ну тогда я тот уникум который уже имея антитела к короне , еще два раза переболел короной
Ratatui написав:
freeze написав:Голова Тернопільської ОДА повторно захворів COVID-19
Очільник Тернопільської області Володимир Труш 10 січня отримав вдруге позитивний тест на коронавірус. Першого разу він хворів вже COVID-19 наприкінці літа 2020 року.
«Не думав, що це повториться. Але сьогодні знову отримав позитивний тест на COVID. Тепер у мене точно немає сумніву, що заразитися можна повторно. Минулого разу хворобу переніс важко», - повідомив Володимир Труш.
А неделю назад товарищ Надал зелю с локдауном послал. Правда вчера вроде дристанул и сказал,что сегодня Тернополь переходит к ужесточению.
нет веры тестам ..никаким .... Я верю только в потерю нюха как единственный объективный симптом КОВИД ну и поражение легких \ "тромбы" а все эти ваши тесты
Вкладчик1234 написав:Летом в Одессе было не протолкнуться, сейчас в Буковеле - но что-то ни там, ни там, не видно "гор трупов"
И что там в США после Майдана? Падают на улицах замертво?
вы забыли протесты в Белоруссии
komp написав:если не боишься потерять здоровье и потерять время на тяжелую болезнь, можешь отправиться поволонтёрить в ковидное отделение, а тем более если сторонник всемирного заговора - пошел в ликарню и развенчал!
я противник любой бесплатной работы. А если мне будут за это платить больше чем сейчас то я готов работать ковидными .
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України