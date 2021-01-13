ЛАД написав:А Вы уже научились отличать смерти от разных версий короны?
Я не отличаю даже грипп от короны, или виды гриппа
Тогда к чему вопрос "об успехе на рынке обновлённой версии короны"?
Просто интересуют новости в этой сфере. "Свидетели короны" так или иначе влияют на жизнь всей планеты, поэтому хочется понимать текущую ситуацию. Сейчас по короне зрада или перемога? Или до сих пор "мы ещё пока мало знаем"?
Schmit написав:Нормальные вакцины в Украине появятся еще не скоро. Будет только ветеринарный новичок-V для ватников и китайская бодяга по завышенной цене с эффективностью 50%.
Про Степанова і Ко.
Народный депутат из фракции «Голос» Александра Устинова заявила, что Украина могла закупить вакцину против коронавируса в пять раз дешевле, но контракт в последний момент остановили, отдав предпочтение иному препарату. «Украина могла бы купить вакцину в 5 раз дешевле и ту, которую закупают для COVAX. Это официальный ответ мне как депутату. Но этого не произошло — контракт в последний момент остановил Степанов и приказал купить другую, с 50% эффективностью и по 17 долларов вместо трех. Хуже в этом всем то, что скоро мы станем «заразными» для всего цивилизованного мира, куда ни будут пускать без вакцинации. В это же время единственной вакциной на регистрации в Украине сейчас только российский «Спутник» https://health.fakty.ua/365715-zhadnost ... vtridoroga
а раве это у них запрещено ? ездить на велосипеде ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
freeze написав:Сегодня паста закончилась в ручке, еле смог купить.
Неужели счета и накладные от руки заполняют в стране-в-смартфоне?
Заполняют конечно не от руки, а вот подписывают часто еще ручкой, особенно в сфере среднего и малого бизнеса.
факсимиле за 165 грн в помощь
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
detroytred написав:Становится не смешно. Сегодня узнал, что с Теплоэнерго и т.д., а также ЖЭКов начали увольняться слесаря и т.п. старшего возраста. Боятся будущей принудительной вакцинации ... с чипами.
Бред. Во-первых, принудительной не будет, во-вторых, вакцина в Украине появится нескоро.
какая разница скоро или не скоро ? главное что бы можно было купить справку о вакцинации за эту справку я готов дать больше чем за саму вакцину
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України