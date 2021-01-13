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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2606260726082609>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 115
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
36
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:22

  yama написав:ну тогда я тот уникум который уже имея антитела к короне , еще два раза переболел короной :lol:


Почитав эту ветку я уже убедился, что даже вакцинация временная.
Так в чем проблема имея антитела переболеть еще? :mrgreen:
Да и тест на антитела мог оказаться неверным.
Как их именно Вам проверить?
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:23

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:А Вы уже научились отличать смерти от разных версий короны?

Я не отличаю даже грипп от короны, или виды гриппа

Тогда к чему вопрос "об успехе на рынке обновлённой версии короны"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:25

  justit написав:
  yama написав:ну тогда я тот уникум который уже имея антитела к короне , еще два раза переболел короной :lol:


Почитав эту ветку я уже убедился, что даже вакцинация временная.
Так в чем проблема имея антитела переболеть еще? :mrgreen:
Да и тест на антитела мог оказаться неверным.
Как их именно Вам проверить?

Почитав эту ветку можно убедиться в чём угодно. В зависимости от желания. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:27

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:А Вы уже научились отличать смерти от разных версий короны?

Я не отличаю даже грипп от короны, или виды гриппа

Тогда к чему вопрос "об успехе на рынке обновлённой версии короны"?

Просто интересуют новости в этой сфере.
"Свидетели короны" так или иначе влияют на жизнь всей планеты, поэтому хочется понимать текущую ситуацию.
Сейчас по короне зрада или перемога? Или до сих пор "мы ещё пока мало знаем"? :)
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Schmit написав:Нормальные вакцины в Украине появятся еще не скоро. Будет только ветеринарный новичок-V для ватников и китайская бодяга по завышенной цене с эффективностью 50%.


Про Степанова і Ко.
Народный депутат из фракции «Голос» Александра Устинова заявила, что Украина могла закупить вакцину против коронавируса в пять раз дешевле, но контракт в последний момент остановили, отдав предпочтение иному препарату.
«Украина могла бы купить вакцину в 5 раз дешевле и ту, которую закупают для COVAX. Это официальный ответ мне как депутату. Но этого не произошло — контракт в последний момент остановил Степанов и приказал купить другую, с 50% эффективностью и по 17 долларов вместо трех. Хуже в этом всем то, что скоро мы станем «заразными» для всего цивилизованного мира, куда ни будут пускать без вакцинации. В это же время единственной вакциной на регистрации в Украине сейчас только российский «Спутник» https://health.fakty.ua/365715-zhadnost ... vtridoroga
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:29

Я так понимаю, "королевская корона" была назначена преемницей первой версии? :)

Вот интересно, как продвигаются успехи
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:33

  IgA написав:
  freeze написав:Ну уж точно Меркель и Джонсон не будут постить сейчас свои улыбающиеся фото с курортов. Ибо есть наличие мозга.


Борис попался за прогулкой на велике в 7 милях от дома, до Зеленского ему еще далеко -
https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-55620138

а раве это у них запрещено ? ездить на велосипеде ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:51

  freeze написав:
  justit написав:
  freeze написав:Сегодня паста закончилась в ручке, еле смог купить.


Неужели счета и накладные от руки заполняют в стране-в-смартфоне? :shock:


Заполняют конечно не от руки, а вот подписывают часто еще ручкой, особенно в сфере среднего и малого бизнеса.

факсимиле за 165 грн в помощь :wink:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:59

  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:Становится не смешно.
Сегодня узнал, что с Теплоэнерго и т.д., а также ЖЭКов начали увольняться слесаря и т.п. старшего возраста.
Боятся будущей принудительной вакцинации ... с чипами.

Бред.
Во-первых, принудительной не будет, во-вторых, вакцина в Украине появится нескоро.

какая разница скоро или не скоро ? главное что бы можно было купить справку о вакцинации :oops: за эту справку я готов дать больше чем за саму вакцину :oops:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:01

  yama написав:
  freeze написав:
  justit написав:Неужели счета и накладные от руки заполняют в стране-в-смартфоне? :shock:


Заполняют конечно не от руки, а вот подписывают часто еще ручкой, особенно в сфере среднего и малого бизнеса.

факсимиле за 165 грн в помощь :wink:

Гениально!!! -- странно, что никто до сих пор не додумался!? Хотя минуточку...

  freeze написав:
justit написав:
  freeze написав:Заполняют конечно не от руки, а вот подписывают часто еще ручкой, особенно в сфере среднего и малого бизнеса.


Не особо крупный ФОП, знакомый, факсимиле себе сделал.
Вместо ручки штампик ставит :)


Нет смысла, сейчас купить чернила для штампиков сложнее чем купить ручку. Локдаун )
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