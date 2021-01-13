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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 26072608260926102611> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 115 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 36 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 52 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 115 Додано: Чет 14 січ, 2021 17:12 _hunter написав: andrein написав: Если подходить к проблеме с точки зрения управления рисками, то риск получить серьезную побочку от неизученной вакцины превосходит риск серьезного осложнения от ковида, которым ещё надо постараться заразиться. Как то так. Если подходить к проблеме с точки зрения управления рисками, то, которым ещё надо постараться заразиться. Как то так.

Почему/кто сказал?

Почему побочка от инактивированного вируса будет серьезнее побочки от того же вируса, но не инактивированного??? Почему/кто сказал?Почему побочка от инактивированного вируса будет серьезнее побочки от того же вируса, но не инактивированного???

так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3202 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6409 раз. Подякували: 671 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 17:24 yama написав: _hunter написав: andrein написав: Если подходить к проблеме с точки зрения управления рисками, то риск получить серьезную побочку от неизученной вакцины превосходит риск серьезного осложнения от ковида, которым ещё надо постараться заразиться. Как то так. Если подходить к проблеме с точки зрения управления рисками, то, которым ещё надо постараться заразиться. Как то так.

Почему/кто сказал?

Почему побочка от инактивированного вируса будет серьезнее побочки от того же вируса, но не инактивированного??? Почему/кто сказал?Почему побочка от инактивированного вируса будет серьезнее побочки от того же вируса, но не инактивированного???

так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом .... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации

Вы перепутали "колдунские" векторные вакцины с "древними/проверенными". Я, если что, про вторые спрашивал.



А что те же рептилоиды хотят встроить в наше ДНК при помощи короны -- мы откуда узнали?.. Вы перепутали "колдунские" векторные вакцины с "древними/проверенными". Я, если что, про вторые спрашивал.А что те же рептилоиды хотят встроить в наше ДНК при помощи короны -- мы откуда узнали?.. _hunter Повідомлень: 3459 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 291 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 17:27 _hunter написав: если боитесь "колдунской" векторной -- всегда можно "уколоться" абсолютно безопасной инактивированной. если боитесь "колдунской" векторной -- всегда можно "уколоться" абсолютно безопасной инактивированной. как лично я могу проверить что там в ампуле ? Больше скажу какая лаборатория например во Львове сделает мне независимый анализ под электронным микроскопом содержимого ( даже платный) ? Кто расшифрует геном того что там будет "плавать" в пробирке. Наших украинских лаб хватит ? как лично я могу проверить что там в ампуле ? Больше скажу какая лаборатория например во Львове сделает мне независимый анализ под электронным микроскопом содержимого ( даже платный) ? Кто расшифрует геном того что там будет "плавать" в пробирке. Наших украинских лаб хватит ? "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3202 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6409 раз. Подякували: 671 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 17:33 yama написав: _hunter написав: если боитесь "колдунской" векторной -- всегда можно "уколоться" абсолютно безопасной инактивированной. если боитесь "колдунской" векторной -- всегда можно "уколоться" абсолютно безопасной инактивированной. как лично я могу проверить что там в ампуле ? Больше скажу какая лаборатория например во Львове сделает мне независимый анализ под электронным микроскопом содержимого ( даже платный) ? Кто расшифрует геном того что там будет "плавать" в пробирке. Наших украинских лаб хватит ? как лично я могу проверить что там в ампуле ? Больше скажу какая лаборатория например во Львове сделает мне независимый анализ под электронным микроскопом содержимого ( даже платный) ? Кто расшифрует геном того что там будет "плавать" в пробирке. Наших украинских лаб хватит ?

А как лично вы можете проверить что там в воздухе "витает"? -- я уже спрашивал: безопасность короны -- кем доказана? Геном уже расшифровали? А как лично вы можете проверить что там в воздухе "витает"? -- я уже спрашивал: безопасность короны -- кем доказана? Геном уже расшифровали? _hunter Повідомлень: 3459 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 291 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 17:36 Поименный список тех, кому сделают прививку в первую очередь, будет готов в пятницу, 15 января.



Об этом главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказал в интервью LB.ua.



Так, для проведения вакцинации населения Украины от коронавируса будут созданы 375 мобильных бригад. На данный момент Национальная служба здоровья Украины и министерство финансов работают над тем, чтобы отдельно оплачивать каждый укол. ЭТО ПЕРЛ, КАРЛ!





«Знаем предварительный тариф, знаем, как в электронной системе здравоохранения будет учитываться каждый вакцинированный, какая после этого будет оплата, какая дополнительная мотивация для бригады», — рассказал Ляшко.

https://elitexpert.media/medicina/zavtr ... -covid-19/



Также он отметил, что первые вакцины появятся в Украине уже в феврале. тех, кому сделают прививку в первую очередь, будет готов в пятницу, 15 января.Об этом главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказал в интервью LB.ua.Так, для проведения вакцинации населения Украины от коронавируса будут созданы 375 мобильных бригад. На данный моментЭТО ПЕРЛ, КАРЛ!«Знаем предварительный тариф, знаем, как в электронной системе здравоохранения будет учитываться каждый вакцинированный, какая после этого будет оплата, какая дополнительная мотивация для бригады», — рассказал Ляшко.Также он отметил, что первые вакцины появятся в Украине уже в феврале. Lady_N

Повідомлень: 152 З нами з: 05.07.20 Подякував: 35 раз. Подякували: 39 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 17:49 justit написав: yama написав: ну тогда я тот уникум который уже имея антитела к короне , еще два раза переболел короной

ну тогда я тот уникум который уже имея антитела к короне , еще два раза переболел короной



Почитав эту ветку я уже убедился, что даже вакцинация временная.

Так в чем проблема имея антитела переболеть еще?

Да и тест на антитела мог оказаться неверным.

Как их именно Вам проверить? Почитав эту ветку я уже убедился, что даже вакцинация временная.Так в чем проблема имея антитела переболеть еще?Да и тест на антитела мог оказаться неверным.Как их именно Вам проверить?

у меня три факта сходятся 1) я контактный много раз с теми кто болел с температурой и кто терял нюх и у кого положительный ПЦР был

2) я терял нюх это было впервые в жизни

3) ну и третий фактор антитела

Даже если взять что ПЦР тесты это 50% на 50% то по крайней мере 10 из моих контактных ПЦР положительных были больны .

justit написав: Почитав эту ветку я уже убедился, Почитав эту ветку я уже убедился, "не читайте советских газет " (с) собачье сердце . Тут такого пописывают тут вообще свалка ... самому стыдно что я тут у меня три факта сходятся 1) я контактный много раз с теми кто болел с температурой и кто терял нюх и у кого положительный ПЦР был2) я терял нюх это было впервые в жизни3) ну и третий фактор антителаДаже если взять что ПЦР тесты это 50% на 50% то по крайней мере 10 из моих контактных ПЦР положительных были больны"не читайте советских газет " (с) собачье сердце . Тут такого пописывают тут вообще свалка ...самому стыдно что я тут "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3202 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6409 раз. Подякували: 671 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 17:53 _hunter написав: yama написав: _hunter написав: если боитесь "колдунской" векторной -- всегда можно "уколоться" абсолютно безопасной инактивированной. если боитесь "колдунской" векторной -- всегда можно "уколоться" абсолютно безопасной инактивированной. как лично я могу проверить что там в ампуле ? Больше скажу какая лаборатория например во Львове сделает мне независимый анализ под электронным микроскопом содержимого ( даже платный) ? Кто расшифрует геном того что там будет "плавать" в пробирке. Наших украинских лаб хватит ? как лично я могу проверить что там в ампуле ? Больше скажу какая лаборатория например во Львове сделает мне независимый анализ под электронным микроскопом содержимого ( даже платный) ? Кто расшифрует геном того что там будет "плавать" в пробирке. Наших украинских лаб хватит ?

А как лично вы можете проверить что там в воздухе "витает"? -- я уже спрашивал: безопасность короны -- кем доказана? Геном уже расшифровали? А как лично вы можете проверить что там в воздухе "витает"? -- я уже спрашивал: безопасность короны -- кем доказана? Геном уже расшифровали?

безопасность короны доказана 10х моих коллег по работе которые из за этого легкого недомогания получили две недели отпуска \ больничного и валяли дурака дома, а я работал - вот что обидно ... И тоже переболел и даже не заметил , а знал бы получил бы две недели дополнительного оплачиваемого отпуска . безопасность короны доказана 10х моих коллег по работе которые из за этого легкого недомогания получили две недели отпуска \ больничного и валяли дурака дома, а я работал - вот что обидно ... И тоже переболел и даже не заметил , а знал бы получил бы две недели дополнительного оплачиваемого отпуска . "людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України yama Повідомлень: 3202 З нами з: 12.08.17 Подякував: 6409 раз. Подякували: 671 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 17:58 Re: Эпидемия коронавируса в мире yama написав: _hunter написав: yama написав: как лично я могу проверить что там в ампуле ? Больше скажу какая лаборатория например во Львове сделает мне независимый анализ под электронным микроскопом содержимого ( даже платный) ? Кто расшифрует геном того что там будет "плавать" в пробирке. Наших украинских лаб хватит ? как лично я могу проверить что там в ампуле ? Больше скажу какая лаборатория например во Львове сделает мне независимый анализ под электронным микроскопом содержимого ( даже платный) ? Кто расшифрует геном того что там будет "плавать" в пробирке. Наших украинских лаб хватит ?

А как лично вы можете проверить что там в воздухе "витает"? -- я уже спрашивал: безопасность короны -- кем доказана? Геном уже расшифровали? А как лично вы можете проверить что там в воздухе "витает"? -- я уже спрашивал: безопасность короны -- кем доказана? Геном уже расшифровали?

безопасность короны доказана 10х моих коллег по работе которые из за этого легкого недомогания получили две недели отпуска \ больничного и валяли дурака дома, а я работал - вот что обидно ... И тоже переболел и даже не заметил , а знал бы получил бы две недели дополнительного оплачиваемого отпуска . безопасность короны доказана 10х моих коллег по работе которые из за этого легкого недомогания получили две недели отпуска \ больничного и валяли дурака дома, а я работал - вот что обидно ... И тоже переболел и даже не заметил , а знал бы получил бы две недели дополнительного оплачиваемого отпуска .



Если тяжёлый вариант у каждого 20-го,то ваши 10 знакомых вообще не показатель.

Больничный в реальности оплачивается куда хуже, чем рабочий день, ибо берется средняя оплата за календарный, а не за рабочий день, и не от фактического оклада на момент, а от среднего (то ли за полгода, то ли за год) - в итоге больничный таки обходится недёшево, что тут хорошего то Если тяжёлый вариант у каждого 20-го,то ваши 10 знакомых вообще не показатель.Больничный в реальности оплачивается куда хуже, чем рабочий день, ибо берется средняя оплата за календарный, а не за рабочий день, и не от фактического оклада на момент, а от среднего (то ли за полгода, то ли за год) - в итоге больничный таки обходится недёшево, что тут хорошего то Faceless

Модератор Повідомлень: 28446 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1193 раз. Подякували: 6879 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 17:59 yama написав: _hunter написав: yama написав: как лично я могу проверить что там в ампуле ? Больше скажу какая лаборатория например во Львове сделает мне независимый анализ под электронным микроскопом содержимого ( даже платный) ? Кто расшифрует геном того что там будет "плавать" в пробирке. Наших украинских лаб хватит ? как лично я могу проверить что там в ампуле ? Больше скажу какая лаборатория например во Львове сделает мне независимый анализ под электронным микроскопом содержимого ( даже платный) ? Кто расшифрует геном того что там будет "плавать" в пробирке. Наших украинских лаб хватит ?

А как лично вы можете проверить что там в воздухе "витает"? -- я уже спрашивал: безопасность короны -- кем доказана? Геном уже расшифровали? А как лично вы можете проверить что там в воздухе "витает"? -- я уже спрашивал: безопасность короны -- кем доказана? Геном уже расшифровали?

безопасность короны доказана 10х моих коллег по работе которые из за этого легкого недомогания получили две недели отпуска \ больничного и валяли дурака дома, а я работал - вот что обидно ... И тоже переболел и даже не заметил , а знал бы получил бы две недели дополнительного оплачиваемого отпуска . безопасность короны доказана 10х моих коллег по работе которые из за этого легкого недомогания получили две недели отпуска \ больничного и валяли дурака дома, а я работал - вот что обидно ... И тоже переболел и даже не заметил , а знал бы получил бы две недели дополнительного оплачиваемого отпуска .

И? -- где ответ на вот эти все вопросы:

yama написав: ... встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном ... ... встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном ...

?

Или аргумент безопасности короны -- никто из этих "10х моих коллег" еще не умер -- значит корона безопасна? -- так 10 не умерших "уколонтов" вообще не проблема найти. И? -- где ответ на вот эти все вопросы:Или аргумент безопасности короны -- никто из этих "10х моих коллег" еще не умер -- значит корона безопасна? -- так 10 не умерших "уколонтов" вообще не проблема найти. _hunter Повідомлень: 3459 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 291 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 18:01 _hunter написав: Вы перепутали "колдунские" векторные вакцины с "древними/проверенными". Я, если что, про вторые спрашивал.



А что те же рептилоиды хотят встроить в наше ДНК при помощи короны -- мы откуда узнали?.. Вы перепутали "колдунские" векторные вакцины с "древними/проверенными". Я, если что, про вторые спрашивал.А что те же рептилоиды хотят встроить в наше ДНК при помощи короны -- мы откуда узнали?..



Не могу понять. Обсуждение идет относительно генно-инженерных вакцин ? Тогда векторные относятся к этому типу или это матричные (Pfizer, Moderna), или это субъединичные вакцины ? Не могу понять. Обсуждение идет относительно генно-инженерных вакцин ? Тогда векторные относятся к этому типу или это матричные (Pfizer, Moderna), или это субъединичные вакцины ? tumos Повідомлень: 1436 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 26072608260926102611> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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