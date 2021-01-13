andrein написав:Если подходить к проблеме с точки зрения управления рисками, то риск получить серьезную побочку от неизученной вакцины превосходит риск серьезного осложнения от ковида, которым ещё надо постараться заразиться. Как то так.
Почему/кто сказал? Почему побочка от инактивированного вируса будет серьезнее побочки от того же вируса, но не инактивированного???
так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
andrein написав:Если подходить к проблеме с точки зрения управления рисками, то риск получить серьезную побочку от неизученной вакцины превосходит риск серьезного осложнения от ковида, которым ещё надо постараться заразиться. Как то так.
Почему/кто сказал? Почему побочка от инактивированного вируса будет серьезнее побочки от того же вируса, но не инактивированного???
так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации
Вы перепутали "колдунские" векторные вакцины с "древними/проверенными". Я, если что, про вторые спрашивал.
А что те же рептилоиды хотят встроить в наше ДНК при помощи короны -- мы откуда узнали?..
_hunter написав:если боитесь "колдунской" векторной -- всегда можно "уколоться" абсолютно безопасной инактивированной.
как лично я могу проверить что там в ампуле ? Больше скажу какая лаборатория например во Львове сделает мне независимый анализ под электронным микроскопом содержимого ( даже платный) ? Кто расшифрует геном того что там будет "плавать" в пробирке. Наших украинских лаб хватит ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
_hunter написав:если боитесь "колдунской" векторной -- всегда можно "уколоться" абсолютно безопасной инактивированной.
как лично я могу проверить что там в ампуле ? Больше скажу какая лаборатория например во Львове сделает мне независимый анализ под электронным микроскопом содержимого ( даже платный) ? Кто расшифрует геном того что там будет "плавать" в пробирке. Наших украинских лаб хватит ?
А как лично вы можете проверить что там в воздухе "витает"? -- я уже спрашивал: безопасность короны -- кем доказана? Геном уже расшифровали?
Поименный список тех, кому сделают прививку в первую очередь, будет готов в пятницу, 15 января.
Об этом главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказал в интервью LB.ua.
Так, для проведения вакцинации населения Украины от коронавируса будут созданы 375 мобильных бригад. На данный момент Национальная служба здоровья Украины и министерство финансов работают над тем, чтобы отдельно оплачивать каждый укол. ЭТО ПЕРЛ, КАРЛ!
«Знаем предварительный тариф, знаем, как в электронной системе здравоохранения будет учитываться каждый вакцинированный, какая после этого будет оплата, какая дополнительная мотивация для бригады», — рассказал Ляшко. https://elitexpert.media/medicina/zavtr ... -covid-19/
Также он отметил, что первые вакцины появятся в Украине уже в феврале.
yama написав:ну тогда я тот уникум который уже имея антитела к короне , еще два раза переболел короной
Почитав эту ветку я уже убедился, что даже вакцинация временная. Так в чем проблема имея антитела переболеть еще? Да и тест на антитела мог оказаться неверным. Как их именно Вам проверить?
у меня три факта сходятся 1) я контактный много раз с теми кто болел с температурой и кто терял нюх и у кого положительный ПЦР был 2) я терял нюх это было впервые в жизни 3) ну и третий фактор антитела Даже если взять что ПЦР тесты это 50% на 50% то по крайней мере 10 из моих контактных ПЦР положительных были больны .
justit написав: Почитав эту ветку я уже убедился,
"не читайте советских газет " (с) собачье сердце . Тут такого пописывают тут вообще свалка ... самому стыдно что я тут
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
_hunter написав:если боитесь "колдунской" векторной -- всегда можно "уколоться" абсолютно безопасной инактивированной.
как лично я могу проверить что там в ампуле ? Больше скажу какая лаборатория например во Львове сделает мне независимый анализ под электронным микроскопом содержимого ( даже платный) ? Кто расшифрует геном того что там будет "плавать" в пробирке. Наших украинских лаб хватит ?
А как лично вы можете проверить что там в воздухе "витает"? -- я уже спрашивал: безопасность короны -- кем доказана? Геном уже расшифровали?
безопасность короны доказана 10х моих коллег по работе которые из за этого легкого недомогания получили две недели отпуска \ больничного и валяли дурака дома, а я работал - вот что обидно ... И тоже переболел и даже не заметил , а знал бы получил бы две недели дополнительного оплачиваемого отпуска .
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama написав:как лично я могу проверить что там в ампуле ? Больше скажу какая лаборатория например во Львове сделает мне независимый анализ под электронным микроскопом содержимого ( даже платный) ? Кто расшифрует геном того что там будет "плавать" в пробирке. Наших украинских лаб хватит ?
А как лично вы можете проверить что там в воздухе "витает"? -- я уже спрашивал: безопасность короны -- кем доказана? Геном уже расшифровали?
безопасность короны доказана 10х моих коллег по работе которые из за этого легкого недомогания получили две недели отпуска \ больничного и валяли дурака дома, а я работал - вот что обидно ... И тоже переболел и даже не заметил , а знал бы получил бы две недели дополнительного оплачиваемого отпуска .
Если тяжёлый вариант у каждого 20-го,то ваши 10 знакомых вообще не показатель. Больничный в реальности оплачивается куда хуже, чем рабочий день, ибо берется средняя оплата за календарный, а не за рабочий день, и не от фактического оклада на момент, а от среднего (то ли за полгода, то ли за год) - в итоге больничный таки обходится недёшево, что тут хорошего то
yama написав: как лично я могу проверить что там в ампуле ? Больше скажу какая лаборатория например во Львове сделает мне независимый анализ под электронным микроскопом содержимого ( даже платный) ? Кто расшифрует геном того что там будет "плавать" в пробирке. Наших украинских лаб хватит ?
А как лично вы можете проверить что там в воздухе "витает"? -- я уже спрашивал: безопасность короны -- кем доказана? Геном уже расшифровали?
безопасность короны доказана 10х моих коллег по работе которые из за этого легкого недомогания получили две недели отпуска \ больничного и валяли дурака дома, а я работал - вот что обидно ... И тоже переболел и даже не заметил , а знал бы получил бы две недели дополнительного оплачиваемого отпуска .
И? -- где ответ на вот эти все вопросы:
yama написав:... встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном ...
? Или аргумент безопасности короны -- никто из этих "10х моих коллег" еще не умер -- значит корона безопасна? -- так 10 не умерших "уколонтов" вообще не проблема найти.