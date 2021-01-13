RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 26072608260926102611>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 115
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
36
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:12

  _hunter написав:
  andrein написав:Если подходить к проблеме с точки зрения управления рисками, то риск получить серьезную побочку от неизученной вакцины превосходит риск серьезного осложнения от ковида, которым ещё надо постараться заразиться. Как то так.

Почему/кто сказал?
Почему побочка от инактивированного вируса будет серьезнее побочки от того же вируса, но не инактивированного???

так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 3202
З нами з: 12.08.17
Подякував: 6409 раз.
Подякували: 671 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:24

  yama написав:
  _hunter написав:
  andrein написав:Если подходить к проблеме с точки зрения управления рисками, то риск получить серьезную побочку от неизученной вакцины превосходит риск серьезного осложнения от ковида, которым ещё надо постараться заразиться. Как то так.

Почему/кто сказал?
Почему побочка от инактивированного вируса будет серьезнее побочки от того же вируса, но не инактивированного???

так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации

Вы перепутали "колдунские" векторные вакцины с "древними/проверенными". Я, если что, про вторые спрашивал.

А что те же рептилоиды хотят встроить в наше ДНК при помощи короны -- мы откуда узнали?..
_hunter
 
Повідомлень: 3459
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:27

  _hunter написав:если боитесь "колдунской" векторной -- всегда можно "уколоться" абсолютно безопасной инактивированной.
как лично я могу проверить что там в ампуле ? Больше скажу какая лаборатория например во Львове сделает мне независимый анализ под электронным микроскопом содержимого ( даже платный) ? Кто расшифрует геном того что там будет "плавать" в пробирке. Наших украинских лаб хватит ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 3202
З нами з: 12.08.17
Подякував: 6409 раз.
Подякували: 671 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:33

  yama написав:
  _hunter написав:если боитесь "колдунской" векторной -- всегда можно "уколоться" абсолютно безопасной инактивированной.
как лично я могу проверить что там в ампуле ? Больше скажу какая лаборатория например во Львове сделает мне независимый анализ под электронным микроскопом содержимого ( даже платный) ? Кто расшифрует геном того что там будет "плавать" в пробирке. Наших украинских лаб хватит ?

А как лично вы можете проверить что там в воздухе "витает"? -- я уже спрашивал: безопасность короны -- кем доказана? Геном уже расшифровали?
_hunter
 
Повідомлень: 3459
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:36

Поименный список тех, кому сделают прививку в первую очередь, будет готов в пятницу, 15 января. :shock:

Об этом главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказал в интервью LB.ua.

Так, для проведения вакцинации населения Украины от коронавируса будут созданы 375 мобильных бригад. На данный момент Национальная служба здоровья Украины и министерство финансов работают над тем, чтобы отдельно оплачивать каждый укол. :shock: ЭТО ПЕРЛ, КАРЛ! :mrgreen:


«Знаем предварительный тариф, знаем, как в электронной системе здравоохранения будет учитываться каждый вакцинированный, какая после этого будет оплата, какая дополнительная мотивация для бригады», — рассказал Ляшко.
https://elitexpert.media/medicina/zavtr ... -covid-19/

Также он отметил, что первые вакцины появятся в Украине уже в феврале.
Lady_N
Аватар користувача
 
Повідомлень: 152
З нами з: 05.07.20
Подякував: 35 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:49

  justit написав:
  yama написав:ну тогда я тот уникум который уже имея антитела к короне , еще два раза переболел короной :lol:


Почитав эту ветку я уже убедился, что даже вакцинация временная.
Так в чем проблема имея антитела переболеть еще? :mrgreen:
Да и тест на антитела мог оказаться неверным.
Как их именно Вам проверить?

у меня три факта сходятся 1) я контактный много раз с теми кто болел с температурой и кто терял нюх и у кого положительный ПЦР был
2) я терял нюх это было впервые в жизни
3) ну и третий фактор антитела
Даже если взять что ПЦР тесты это 50% на 50% то по крайней мере 10 из моих контактных ПЦР положительных были больны :) .
  justit написав: Почитав эту ветку я уже убедился,
"не читайте советских газет " (с) собачье сердце . Тут такого пописывают тут вообще свалка ... :oops: самому стыдно что я тут
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 3202
З нами з: 12.08.17
Подякував: 6409 раз.
Подякували: 671 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:53

  _hunter написав:
  yama написав:
  _hunter написав:если боитесь "колдунской" векторной -- всегда можно "уколоться" абсолютно безопасной инактивированной.
как лично я могу проверить что там в ампуле ? Больше скажу какая лаборатория например во Львове сделает мне независимый анализ под электронным микроскопом содержимого ( даже платный) ? Кто расшифрует геном того что там будет "плавать" в пробирке. Наших украинских лаб хватит ?

А как лично вы можете проверить что там в воздухе "витает"? -- я уже спрашивал: безопасность короны -- кем доказана? Геном уже расшифровали?

безопасность короны доказана 10х моих коллег по работе которые из за этого легкого недомогания получили две недели отпуска \ больничного и валяли дурака дома, а я работал - вот что обидно ... И тоже переболел и даже не заметил , а знал бы получил бы две недели дополнительного оплачиваемого отпуска .
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 3202
З нами з: 12.08.17
Подякував: 6409 раз.
Подякували: 671 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:
  _hunter написав:
  yama написав:как лично я могу проверить что там в ампуле ? Больше скажу какая лаборатория например во Львове сделает мне независимый анализ под электронным микроскопом содержимого ( даже платный) ? Кто расшифрует геном того что там будет "плавать" в пробирке. Наших украинских лаб хватит ?

А как лично вы можете проверить что там в воздухе "витает"? -- я уже спрашивал: безопасность короны -- кем доказана? Геном уже расшифровали?

безопасность короны доказана 10х моих коллег по работе которые из за этого легкого недомогания получили две недели отпуска \ больничного и валяли дурака дома, а я работал - вот что обидно ... И тоже переболел и даже не заметил , а знал бы получил бы две недели дополнительного оплачиваемого отпуска .


Если тяжёлый вариант у каждого 20-го,то ваши 10 знакомых вообще не показатель.
Больничный в реальности оплачивается куда хуже, чем рабочий день, ибо берется средняя оплата за календарный, а не за рабочий день, и не от фактического оклада на момент, а от среднего (то ли за полгода, то ли за год) - в итоге больничный таки обходится недёшево, что тут хорошего то
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28446
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 6880 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:59

  yama написав:
  _hunter написав:
  yama написав: как лично я могу проверить что там в ампуле ? Больше скажу какая лаборатория например во Львове сделает мне независимый анализ под электронным микроскопом содержимого ( даже платный) ? Кто расшифрует геном того что там будет "плавать" в пробирке. Наших украинских лаб хватит ?

А как лично вы можете проверить что там в воздухе "витает"? -- я уже спрашивал: безопасность короны -- кем доказана? Геном уже расшифровали?

безопасность короны доказана 10х моих коллег по работе которые из за этого легкого недомогания получили две недели отпуска \ больничного и валяли дурака дома, а я работал - вот что обидно ... И тоже переболел и даже не заметил , а знал бы получил бы две недели дополнительного оплачиваемого отпуска .

И? -- где ответ на вот эти все вопросы:
  yama написав:... встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном ...

?
Или аргумент безопасности короны -- никто из этих "10х моих коллег" еще не умер -- значит корона безопасна? -- так 10 не умерших "уколонтов" вообще не проблема найти.
_hunter
 
Повідомлень: 3459
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:01

  _hunter написав:Вы перепутали "колдунские" векторные вакцины с "древними/проверенными". Я, если что, про вторые спрашивал.

А что те же рептилоиды хотят встроить в наше ДНК при помощи короны -- мы откуда узнали?..


Не могу понять. Обсуждение идет относительно генно-инженерных вакцин ? Тогда векторные относятся к этому типу или это матричные (Pfizer, Moderna), или это субъединичные вакцины ?
tumos
 
Повідомлень: 1436
З нами з: 12.03.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 26072608260926102611>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Moneta, ЛАД і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7354 1718670
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 січ, 2021 12:02
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17774)
14.01.2021 18:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.