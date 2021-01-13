Вкладчик1234 написав:Я так понимаю, "королевская корона" была назначена преемницей первой версии?
Вот интересно, как продвигаются успехи
Успехи продвигаются успешно. Независимо от того, "королевская корона" или простая.
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andrein написав:Если подходить к проблеме с точки зрения управления рисками, то риск получить серьезную побочку от неизученной вакцины превосходит риск серьезного осложнения от ковида, которым ещё надо постараться заразиться. Как то так.
Почему/кто сказал? Почему побочка от инактивированного вируса будет серьезнее побочки от того же вируса, но не инактивированного???
так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации
А еду как Вы проверяете? Туда уже встроили РНК и давно модифицировали Ваше ДНК ))))))
andrein написав:Если подходить к проблеме с точки зрения управления рисками, то риск получить серьезную побочку от неизученной вакцины превосходит риск серьезного осложнения от ковида, которым ещё надо постараться заразиться. Как то так.
Почему/кто сказал? Почему побочка от инактивированного вируса будет серьезнее побочки от того же вируса, но не инактивированного???
так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации
Где ДНК, а где РНК, где заражение вирусом, а где модификация генома... базовые знания по биологии остались в скуренном за гаражами за школой учебнике, наверное... С таким же успехом каждая простуда вам "модифицирует ваш геном" без всяких вакцинаций
yama написав:...... так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации
А можно ссылки, где Вы прочитали о таком механизме действия вакцин и о модификации Вашего генома при вакцинировании? Или это домыслы очередного хероманта?
ЛАД написав:А можно ссылки, где Вы прочитали о таком механизме действия вакцин и о модификации Вашего генома при вакцинировании? Или это домыслы очередного хероманта?
yama написав:так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации
Вы пытались описать векторную вакцину ?
Специальный вирус носитель - это аденовирус(вирус насморка только обычного, а не короны), куда встроен участочек РНК коронавируса. Вас же не пугает насморк ? Этот аденовирус выбран специально ослабленный, он попадает как обычный вирус насморка (по вашей терминологии) в клетку и так же обычно как все вирусы ОРЗ размножается, на что идёт иммунный ответ организма, и в результате человек получает еще иммунитет и от аденовируса и короновируса. Вы писали, что недавно болели и коронавирусом и еще два раза вирусами ОРЗ, куда и чего вам там они вам встроили и насколько вы после этих трех заболеваний изменили свой геном?
Или вы пытались описать РНК-вакцины ? Тогда там нет никакого специального вируса носителя.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 14 січ, 2021 18:23, всього редагувалось 2 разів.
yama написав:так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации
Так китайська вакцина ніщо нікуди не вбудовує, бо мертві бджоли не гудуть. Ви ж нею теж не будете робити щеплення? РНК-вакцини теж не шкодять дорогоцінній ДНК, так що еволюції в бетмена не вийде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
yama написав:так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации
Так китайська вакцина ніщо нікуди не вбудовує, бо мертві бджоли не гудуть. Ви ж нею теж не будете робити щеплення? РНК-вакцини теж не шкодять дорогоцінній ДНК, так що еволюції в бетмена не вийде.
Как видим, гудуть, ещё и как, т. к. вирусы тоже как бы не живые. Цель вирусов - размножить свой геном. С учётом того, что геном человека содержит в себе геном многих вирусов и передаёт его в поколения, вирусы успешно справляются со своей задачей.
Вы раньше давали более объективный взгляд. Вот первоисточник:
Саме з Serum Institute of India – найбільшим світовим виробником вакцин, вело перемовини державне підприємство "Медичні закупівлі", і було вже на фінальному етапі підписання договору, який скасував МОЗ. Вакцину саме цього виробника закуповували для COVAX - всесвітньої ініціативи по боротьбі з COVID-19.
Це можна дізнатися з відповіді підприємства на мій депутатський запит.
Тепер замість цього ми отримаємо китайську вакцину компанії Sinovac Biotech по $17,85 за дозу, а мали шанс купити вакцину ледь не по $3, тобто в понад 5 разів дешевше!
https://life.pravda.com.ua/columns/2021/01/14/243656/ 1. Индийская вакцина ещё не сертифицирована, по-моему, нигде. freeze, правда, вчера писал, что какую-то только что признали, но не знаю эту ли. 2. Для COVAX, насколько знаю, речь шла об АстраЗенека, об индийской не слышал. И по программе COVAX, как я понимаю, мы получим вакцину бесплатно. 3. При закупках миллиардов доз для COVAX, естественно, можно торговаться и сильно сбивать цену. Как это сделал ЕС при заказе Phyzer. При наших объёмах и в нашем положении такое не получается. 4. Хотелось бы увидеть цену закупки Sinovac из более надёжного источника, чем слова Устиновой.
freeze написав:... он попадает как обычный вирус насморка (по вашей терминологии) в клетку и так же обычно как все вирусы ОРЗ размножается, на что идёт иммунный ответ организма...
Очень сомневаюсь, что это работает именно так. С точки зрения логики, участки вируса, которые отвечают за заражение других клеток должны быть выключены. Тем более, размножить вирус в любом необходимом количестве можно в лаборатории. Нет смысла это делать в человеке