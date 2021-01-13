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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2608260926102611>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 115
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
36
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:01

  Вкладчик1234 написав:Я так понимаю, "королевская корона" была назначена преемницей первой версии? :)

Вот интересно, как продвигаются успехи

Успехи продвигаются успешно.
Независимо от того, "королевская корона" или простая.
Каждый день в больнице «плох — так же, как и следующий», приводит рассказ девушки The Mirror. Медик призналась, что на пределе сил находится уже весь коллектив больницы: рабочий день занимает 13-14 часов, и персонал выкладывается по полной.

Из-за нескончаемых дежурств Амира потеряла сон. «Спать невозможно — мучают кошмары», — цитирует ее издание.

Шейх назвала и основную причину большого количества смертей британцев, заразившихся COVID-19. Люди, посетовала она, отказываются соблюдать самоизоляцию и идут встречаться с друзьями, а многие пренебрегают ношением средств защиты, из-за чего передают вирус и незнакомым.

Медсестра задалась вопросом, когда в согражданах проснется сознательность. «Произойдет ли это, когда они потеряют любимого человека?» — отметила она.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/14/1881999.html
Понятно, надо сделать скидку на то, что это взгляд медсестры, работающей в красной зоне, но тем не менее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:02

  yama написав:
  _hunter написав:
  andrein написав:Если подходить к проблеме с точки зрения управления рисками, то риск получить серьезную побочку от неизученной вакцины превосходит риск серьезного осложнения от ковида, которым ещё надо постараться заразиться. Как то так.

Почему/кто сказал?
Почему побочка от инактивированного вируса будет серьезнее побочки от того же вируса, но не инактивированного???

так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации

А еду как Вы проверяете? Туда уже встроили РНК и давно модифицировали Ваше ДНК ))))))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

yama написав:
  _hunter написав:
  andrein написав:Если подходить к проблеме с точки зрения управления рисками, то риск получить серьезную побочку от неизученной вакцины превосходит риск серьезного осложнения от ковида, которым ещё надо постараться заразиться. Как то так.

Почему/кто сказал?
Почему побочка от инактивированного вируса будет серьезнее побочки от того же вируса, но не инактивированного???

так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации

Где ДНК, а где РНК, где заражение вирусом, а где модификация генома... базовые знания по биологии остались в скуренном за гаражами за школой учебнике, наверное...
С таким же успехом каждая простуда вам "модифицирует ваш геном" без всяких вакцинаций
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:07

  yama написав:......
так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации

А можно ссылки, где Вы прочитали о таком механизме действия вакцин и о модификации Вашего генома при вакцинировании?
Или это домыслы очередного хероманта?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:09

  ЛАД написав:А можно ссылки, где Вы прочитали о таком механизме действия вакцин и о модификации Вашего генома при вакцинировании?
Или это домыслы очередного хероманта?


:lol: :wink:

  yama написав:так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации


Вы пытались описать векторную вакцину ?

Специальный вирус носитель - это аденовирус(вирус насморка только обычного, а не короны), куда встроен участочек РНК коронавируса.
Вас же не пугает насморк ?
Этот аденовирус выбран специально ослабленный, он попадает как обычный вирус насморка (по вашей терминологии) в клетку и так же обычно как все вирусы ОРЗ размножается, на что идёт иммунный ответ организма, и в результате человек получает еще иммунитет и от аденовируса и короновируса. Вы писали, что недавно болели и коронавирусом и еще два раза вирусами ОРЗ, куда и чего вам там они вам встроили и насколько вы после этих трех заболеваний изменили свой геном?

Или вы пытались описать РНК-вакцины ? Тогда там нет никакого специального вируса носителя.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 14 січ, 2021 18:23, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации

Так китайська вакцина ніщо нікуди не вбудовує, бо мертві бджоли не гудуть. Ви ж нею теж не будете робити щеплення?
РНК-вакцини теж не шкодять дорогоцінній ДНК, так що еволюції в бетмена не вийде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:26

  lapay написав:
  yama написав:так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации

Так китайська вакцина ніщо нікуди не вбудовує, бо мертві бджоли не гудуть. Ви ж нею теж не будете робити щеплення?
РНК-вакцини теж не шкодять дорогоцінній ДНК, так що еволюції в бетмена не вийде.

Как видим, гудуть, ещё и как, т. к. вирусы тоже как бы не живые. Цель вирусов - размножить свой геном. С учётом того, что геном человека содержит в себе геном многих вирусов и передаёт его в поколения, вирусы успешно справляются со своей задачей.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:27

  Ой+ написав:....
Про Степанова і Ко.
Народный депутат из фракции «Голос» Александра Устинова заявила, что Украина могла закупить вакцину против коронавируса в пять раз дешевле, ........
https://health.fakty.ua/365715-zhadnost ... vtridoroga

Вы раньше давали более объективный взгляд. Вот первоисточник:
Саме з Serum Institute of India – найбільшим світовим виробником вакцин, вело перемовини державне підприємство "Медичні закупівлі", і було вже на фінальному етапі підписання договору, який скасував МОЗ. Вакцину саме цього виробника закуповували для COVAX - всесвітньої ініціативи по боротьбі з COVID-19.

Це можна дізнатися з відповіді підприємства на мій депутатський запит.


Тепер замість цього ми отримаємо китайську вакцину компанії Sinovac Biotech по $17,85 за дозу, а мали шанс купити вакцину ледь не по $3, тобто в понад 5 разів дешевше!

https://life.pravda.com.ua/columns/2021/01/14/243656/
1. Индийская вакцина ещё не сертифицирована, по-моему, нигде. freeze, правда, вчера писал, что какую-то только что признали, но не знаю эту ли.
2. Для COVAX, насколько знаю, речь шла об АстраЗенека, об индийской не слышал. И по программе COVAX, как я понимаю, мы получим вакцину бесплатно.
3. При закупках миллиардов доз для COVAX, естественно, можно торговаться и сильно сбивать цену. Как это сделал ЕС при заказе Phyzer. При наших объёмах и в нашем положении такое не получается.
4. Хотелось бы увидеть цену закупки Sinovac из более надёжного источника, чем слова Устиновой.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:32

  safonovstanislav написав:Как видим, гудуть, ещё и как, т. к. вирусы тоже как бы не живые. Цель вирусов - размножить свой геном.


Заформалиненные или "заспиртованные" или сваренные вкрутую вирусы не размножаются.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:32

  freeze написав:... он попадает как обычный вирус насморка (по вашей терминологии) в клетку и так же обычно как все вирусы ОРЗ размножается, на что идёт иммунный ответ организма...

Очень сомневаюсь, что это работает именно так. С точки зрения логики, участки вируса, которые отвечают за заражение других клеток должны быть выключены. Тем более, размножить вирус в любом необходимом количестве можно в лаборатории. Нет смысла это делать в человеке
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