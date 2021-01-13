Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2608260926102611> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 115 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 36 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 52 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 115 Додано: Чет 14 січ, 2021 18:01 Вкладчик1234 написав: Я так понимаю, "королевская корона" была назначена преемницей первой версии?



Вот интересно, как продвигаются успехи Я так понимаю, "королевская корона" была назначена преемницей первой версии?Вот интересно, как продвигаются успехи

Успехи продвигаются успешно.

Независимо от того, "королевская корона" или простая.

Каждый день в больнице «плох — так же, как и следующий», приводит рассказ девушки The Mirror. Медик призналась, что на пределе сил находится уже весь коллектив больницы: рабочий день занимает 13-14 часов, и персонал выкладывается по полной.



Из-за нескончаемых дежурств Амира потеряла сон. «Спать невозможно — мучают кошмары», — цитирует ее издание.



Шейх назвала и основную причину большого количества смертей британцев, заразившихся COVID-19. Люди, посетовала она, отказываются соблюдать самоизоляцию и идут встречаться с друзьями, а многие пренебрегают ношением средств защиты, из-за чего передают вирус и незнакомым.



Медсестра задалась вопросом, когда в согражданах проснется сознательность. «Произойдет ли это, когда они потеряют любимого человека?» — отметила она.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/01/14/1881999.html

Понятно, надо сделать скидку на то, что это взгляд медсестры, работающей в красной зоне, но тем не менее. Успехи продвигаются успешно.Независимо от того, "королевская корона" или простая.Понятно, надо сделать скидку на то, что это взгляд медсестры, работающей в красной зоне, но тем не менее. ЛАД 2 Повідомлень: 18189 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4660 раз. Подякували: 4342 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 18:02 yama написав: _hunter написав: andrein написав: Если подходить к проблеме с точки зрения управления рисками, то риск получить серьезную побочку от неизученной вакцины превосходит риск серьезного осложнения от ковида, которым ещё надо постараться заразиться. Как то так. Если подходить к проблеме с точки зрения управления рисками, то, которым ещё надо постараться заразиться. Как то так.

Почему/кто сказал?

Почему побочка от инактивированного вируса будет серьезнее побочки от того же вируса, но не инактивированного??? Почему/кто сказал?Почему побочка от инактивированного вируса будет серьезнее побочки от того же вируса, но не инактивированного???

так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации

А еду как Вы проверяете? Туда уже встроили РНК и давно модифицировали Ваше ДНК )))))) А еду как Вы проверяете? Туда уже встроили РНК и давно модифицировали Ваше ДНК )))))) stm

Повідомлень: 2663 З нами з: 04.03.15 Подякував: 68 раз. Подякували: 479 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 18:05 Re: Эпидемия коронавируса в мире yama написав: _hunter написав: andrein написав: Если подходить к проблеме с точки зрения управления рисками, то риск получить серьезную побочку от неизученной вакцины превосходит риск серьезного осложнения от ковида, которым ещё надо постараться заразиться. Как то так. Если подходить к проблеме с точки зрения управления рисками, то, которым ещё надо постараться заразиться. Как то так.

Почему/кто сказал?

Почему побочка от инактивированного вируса будет серьезнее побочки от того же вируса, но не инактивированного??? Почему/кто сказал?Почему побочка от инактивированного вируса будет серьезнее побочки от того же вируса, но не инактивированного???

так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации

Где ДНК, а где РНК, где заражение вирусом, а где модификация генома... базовые знания по биологии остались в скуренном за гаражами за школой учебнике, наверное...

С таким же успехом каждая простуда вам "модифицирует ваш геном" без всяких вакцинаций Где ДНК, а где РНК, где заражение вирусом, а где модификация генома... базовые знания по биологии остались в скуренном за гаражами за школой учебнике, наверное...С таким же успехом каждая простуда вам "модифицирует ваш геном" без всяких вакцинаций Faceless

Модератор Повідомлень: 28446 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1193 раз. Подякували: 6880 раз. Профіль 7 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 18:07 yama написав: ......

так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации ......так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает, то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации

А можно ссылки, где Вы прочитали о таком механизме действия вакцин и о модификации Вашего генома при вакцинировании?

Или это домыслы очередного хероманта? А можно ссылки, где Вы прочитали о таком механизме действия вакцин и о модификации Вашего генома при вакцинировании?Или это домыслы очередного хроманта? ЛАД 2 Повідомлень: 18189 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4660 раз. Подякували: 4342 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 18:09 ЛАД написав: А можно ссылки, где Вы прочитали о таком механизме действия вакцин и о модификации Вашего генома при вакцинировании?

Или это домыслы очередного хероманта? А можно ссылки, где Вы прочитали о таком механизме действия вакцин и о модификации Вашего генома при вакцинировании?Или это домыслы очередного хероманта?







yama написав: так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации



Вы пытались описать векторную вакцину ?



Специальный вирус носитель - это аденовирус(вирус насморка только обычного, а не короны), куда встроен участочек РНК коронавируса.

Вас же не пугает насморк ?

Этот аденовирус выбран специально ослабленный, он попадает как обычный вирус насморка (по вашей терминологии) в клетку и так же обычно как все вирусы ОРЗ размножается, на что идёт иммунный ответ организма, и в результате человек получает еще иммунитет и от аденовируса и короновируса. Вы писали, что недавно болели и коронавирусом и еще два раза вирусами ОРЗ, куда и чего вам там они вам встроили и насколько вы после этих трех заболеваний изменили свой геном?



Или вы пытались описать РНК-вакцины ? Тогда там нет никакого специального вируса носителя. Вы пытались описать векторную вакцину ?Специальный вирус носитель - это аденовирус(вирус насморка только обычного, а не короны), куда встроен участочек РНК коронавируса.Вас же не пугает насморк ?Этот аденовирус выбран специально ослабленный, он попадает как обычный вирус насморка (по вашей терминологии) в клетку и так же обычно как все вирусы ОРЗ размножается, на что идёт иммунный ответ организма, и в результате человек получает еще иммунитет и от аденовируса и короновируса. Вы писали, что недавно болели и коронавирусом и еще два раза вирусами ОРЗ, куда и чего вам там они вам встроили и насколько вы после этих трех заболеваний изменили свой геном?Или вы пытались описать РНК-вакцины ? Тогда там нет никакого специального вируса носителя. Востаннє редагувалось freeze в Чет 14 січ, 2021 18:23, всього редагувалось 2 разів. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19900 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4759 раз. Подякували: 7489 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 18:17 Re: Эпидемия коронавируса в мире yama написав: так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации

Так китайська вакцина ніщо нікуди не вбудовує, бо мертві бджоли не гудуть. Ви ж нею теж не будете робити щеплення?

РНК-вакцини теж не шкодять дорогоцінній ДНК, так що еволюції в бетмена не вийде. Так китайська вакцина ніщо нікуди не вбудовує, бо мертві бджоли не гудуть. Ви ж нею теж не будете робити щеплення?РНК-вакцини теж не шкодять дорогоцінній ДНК, так що еволюції в бетмена не вийде. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11494 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1155 раз. Подякували: 1326 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 18:26 lapay написав: yama написав: так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации

Так китайська вакцина ніщо нікуди не вбудовує, бо мертві бджоли не гудуть. Ви ж нею теж не будете робити щеплення?

РНК-вакцини теж не шкодять дорогоцінній ДНК, так що еволюції в бетмена не вийде. Так китайська вакцина ніщо нікуди не вбудовує, бо мертві бджоли не гудуть. Ви ж нею теж не будете робити щеплення?РНК-вакцини теж не шкодять дорогоцінній ДНК, так що еволюції в бетмена не вийде.

Как видим, гудуть, ещё и как, т. к. вирусы тоже как бы не живые. Цель вирусов - размножить свой геном. С учётом того, что геном человека содержит в себе геном многих вирусов и передаёт его в поколения, вирусы успешно справляются со своей задачей. Как видим, гудуть, ещё и как, т. к. вирусы тоже как бы не живые. Цель вирусов - размножить свой геном. С учётом того, что геном человека содержит в себе геном многих вирусов и передаёт его в поколения, вирусы успешно справляются со своей задачей. safonovstanislav Повідомлень: 3115 З нами з: 10.05.14 Подякував: 284 раз. Подякували: 550 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 18:27 Ой+ написав: ....

Про Степанова і Ко.



https://health.fakty.ua/365715-zhadnost ... vtridoroga Народный депутат из фракции «Голос» Александра Устинова заявила, что Украина могла закупить вакцину против коронавируса в пять раз дешевле, ........ ....Про Степанова і Ко.

Вы раньше давали более объективный взгляд. Вот первоисточник:

Саме з Serum Institute of India – найбільшим світовим виробником вакцин, вело перемовини державне підприємство "Медичні закупівлі", і було вже на фінальному етапі підписання договору, який скасував МОЗ. Вакцину саме цього виробника закуповували для COVAX - всесвітньої ініціативи по боротьбі з COVID-19.



Це можна дізнатися з відповіді підприємства на мій депутатський запит.





Тепер замість цього ми отримаємо китайську вакцину компанії Sinovac Biotech по $17,85 за дозу, а мали шанс купити вакцину ледь не по $3, тобто в понад 5 разів дешевше!

https://life.pravda.com.ua/columns/2021/01/14/243656/

1. Индийская вакцина ещё не сертифицирована, по-моему, нигде. freeze, правда, вчера писал, что какую-то только что признали, но не знаю эту ли.

2. Для COVAX, насколько знаю, речь шла об АстраЗенека, об индийской не слышал. И по программе COVAX, как я понимаю, мы получим вакцину бесплатно.

3. При закупках миллиардов доз для COVAX, естественно, можно торговаться и сильно сбивать цену. Как это сделал ЕС при заказе Phyzer. При наших объёмах и в нашем положении такое не получается.

4. Хотелось бы увидеть цену закупки Sinovac из более надёжного источника, чем слова Устиновой. Вы раньше давали более объективный взгляд. Вот первоисточник:1. Индийская вакцина ещё не сертифицирована, по-моему, нигде., правда, вчера писал, что какую-то только что признали, но не знаю эту ли.2. Для COVAX, насколько знаю, речь шла об АстраЗенека, об индийской не слышал. И по программе COVAX, как я понимаю, мы получим вакцину бесплатно.3. При закупках миллиардов доз для COVAX, естественно, можно торговаться и сильно сбивать цену. Как это сделал ЕС при заказе Phyzer. При наших объёмах и в нашем положении такое не получается.4. Хотелось бы увидеть цену закупки Sinovac из более надёжного источника, чем слова Устиновой. ЛАД 2 Повідомлень: 18189 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4660 раз. Подякували: 4342 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 18:32 safonovstanislav написав: Как видим, гудуть, ещё и как, т. к. вирусы тоже как бы не живые. Цель вирусов - размножить свой геном. Как видим, гудуть, ещё и как, т. к. вирусы тоже как бы не живые. Цель вирусов - размножить свой геном.



Заформалиненные или "заспиртованные" или сваренные вкрутую вирусы не размножаются. Заформалиненные или "заспиртованные" или сваренные вкрутую вирусы не размножаются. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19900 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4759 раз. Подякували: 7489 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 18:32 freeze написав: ... он попадает как обычный вирус насморка (по вашей терминологии) в клетку и так же обычно как все вирусы ОРЗ размножается, на что идёт иммунный ответ организма... ... он попадает как обычный вирус насморка (по вашей терминологии) в клетку и так же обычно как все вирусы ОРЗ размножается, на что идёт иммунный ответ организма...

Очень сомневаюсь, что это работает именно так. С точки зрения логики, участки вируса, которые отвечают за заражение других клеток должны быть выключены. Тем более, размножить вирус в любом необходимом количестве можно в лаборатории. Нет смысла это делать в человеке Очень сомневаюсь, что это работает именно так. С точки зрения логики, участки вируса, которые отвечают за заражение других клеток должны быть выключены. Тем более, размножить вирус в любом необходимом количестве можно в лаборатории. Нет смысла это делать в человеке safonovstanislav Повідомлень: 3115 З нами з: 10.05.14 Подякував: 284 раз. Подякували: 550 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2608260926102611> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Moneta ЛАД і 3 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 734 , 735 , 736

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7354 1718670

ЛОБ Сер 13 січ, 2021 12:02