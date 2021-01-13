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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2608260926102611

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 115
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
36
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:34

  safonovstanislav написав:....
Как видим, гудуть, ещё и как, т. к. вирусы тоже как бы не живые. Цель вирусов - размножить свой геном. С учётом того, что геном человека содержит в себе геном многих вирусов и передаёт его в поколения, вирусы успешно справляются со своей задачей.

Содержит и передаёт.
После каждого насморка ваш геном тоже меняется?
Недообразованность ипопытки делать умозаключения на основе недознаний приводят к грустным результатам.
Особенно восторгает уверенность в таких выводах.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:Как видим, гудуть, ещё и как, т. к. вирусы тоже как бы не живые. Цель вирусов - размножить свой геном.

Інактивовані віруси не проникають в клітини, і не можуть ніщо нікуди вбудувати. Вони мішень для клітин імунітету. Так само і при хворобі - імунітет реагує і видаляє чужі віруси хвороби. Тільки при хворобі віруси розмножуються в наших клітинах, поки імунітет не навчиться з ними боротись, а в вакцині - на курячому субстраті, а потім його інактивують, щоб він не розмножувався вже всередені людини.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:37

  freeze написав:
  ЛАД написав:А можно ссылки, где Вы прочитали о таком механизме действия вакцин и о модификации Вашего генома при вакцинировании?
Или это домыслы очередного хероманта?

...

При Вашем цитировании потерялось выделение буквы е. :)
Поэтому выделю ещё раз так - хЕромант.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:40

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:... он попадает как обычный вирус насморка (по вашей терминологии) в клетку и так же обычно как все вирусы ОРЗ размножается, на что идёт иммунный ответ организма...

Очень сомневаюсь, что это работает именно так. С точки зрения логики, участки вируса, которые отвечают за заражение других клеток должны быть выключены. Тем более, размножить вирус в любом необходимом количестве можно в лаборатории. Нет смысла это делать в человеке


С точки зрения логики ничего не понял, что вы написали, поэтому не буду комментировать.
Я говорю о векторных вакцинах, а о чем вы я непонятно.
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