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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 січ, 2021 18:34
safonovstanislav написав:
....
Как видим, гудуть, ещё и как, т. к. вирусы тоже как бы не живые. Цель вирусов - размножить свой геном. С учётом того, что геном человека содержит в себе геном многих вирусов и передаёт его в поколения, вирусы успешно справляются со своей задачей.
Содержит и передаёт.
После каждого насморка ваш геном тоже меняется?
Недообразованность ипопытки делать умозаключения на основе недознаний приводят к грустным результатам.
Особенно восторгает уверенность в таких выводах.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 18:37
safonovstanislav написав:
Как видим, гудуть, ещё и как, т. к. вирусы тоже как бы не живые. Цель вирусов - размножить свой геном.
Інактивовані віруси не проникають в клітини, і не можуть ніщо нікуди вбудувати. Вони мішень для клітин імунітету. Так само і при хворобі - імунітет реагує і видаляє чужі віруси хвороби. Тільки при хворобі віруси розмножуються в наших клітинах, поки імунітет не навчиться з ними боротись, а в вакцині - на курячому субстраті, а потім його інактивують, щоб він не розмножувався вже всередені людини.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 18:37
freeze написав: ЛАД написав:
А можно ссылки, где Вы прочитали о таком механизме действия вакцин и о модификации Вашего генома при вакцинировании?
Или это домыслы очередного хероманта?
...
При Вашем цитировании потерялось выделение буквы е
.
Поэтому выделю ещё раз так - хЕромант.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 18:40
safonovstanislav написав: freeze написав:
... он попадает как обычный вирус насморка (по вашей терминологии) в клетку и так же обычно как все вирусы ОРЗ размножается, на что идёт иммунный ответ организма...
Очень сомневаюсь, что это работает именно так. С точки зрения логики, участки вируса, которые отвечают за заражение других клеток должны быть выключены. Тем более, размножить вирус в любом необходимом количестве можно в лаборатории. Нет смысла это делать в человеке
С точки зрения логики ничего не понял, что вы написали, поэтому не буду комментировать.
Я говорю о векторных вакцинах, а о чем вы я непонятно.
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