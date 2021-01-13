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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2608260926102611 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 115 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 36 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 52 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 115 Додано: Чет 14 січ, 2021 18:34 safonovstanislav написав: ....

Как видим, гудуть, ещё и как, т. к. вирусы тоже как бы не живые. Цель вирусов - размножить свой геном. С учётом того, что геном человека содержит в себе геном многих вирусов и передаёт его в поколения, вирусы успешно справляются со своей задачей. ....Как видим, гудуть, ещё и как, т. к. вирусы тоже как бы не живые. Цель вирусов - размножить свой геном. С учётом того, что геном человека содержит в себе геном многих вирусов и передаёт его в поколения, вирусы успешно справляются со своей задачей.

Содержит и передаёт.

После каждого насморка ваш геном тоже меняется?

Недообразованность ипопытки делать умозаключения на основе недознаний приводят к грустным результатам.

Особенно восторгает уверенность в таких выводах. Содержит и передаёт.После каждого насморка ваш геном тоже меняется?Недообразованность ипопытки делать умозаключения на основе недознаний приводят к грустным результатам.Особенно восторгает уверенность в таких выводах. ЛАД 2 Повідомлень: 18189 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4660 раз. Подякували: 4342 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 18:37 Re: Эпидемия коронавируса в мире safonovstanislav написав: Как видим, гудуть, ещё и как, т. к. вирусы тоже как бы не живые. Цель вирусов - размножить свой геном. Как видим, гудуть, ещё и как, т. к. вирусы тоже как бы не живые. Цель вирусов - размножить свой геном.

Інактивовані віруси не проникають в клітини, і не можуть ніщо нікуди вбудувати. Вони мішень для клітин імунітету. Так само і при хворобі - імунітет реагує і видаляє чужі віруси хвороби. Тільки при хворобі віруси розмножуються в наших клітинах, поки імунітет не навчиться з ними боротись, а в вакцині - на курячому субстраті, а потім його інактивують, щоб він не розмножувався вже всередені людини. Інактивовані віруси не проникають в клітини, і не можуть ніщо нікуди вбудувати. Вони мішень для клітин імунітету. Так само і при хворобі - імунітет реагує і видаляє чужі віруси хвороби. Тільки при хворобі віруси розмножуються в наших клітинах, поки імунітет не навчиться з ними боротись, а в вакцині - на курячому субстраті, а потім його інактивують, щоб він не розмножувався вже всередені людини. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11495 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1155 раз. Подякували: 1326 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 18:37 freeze написав: ЛАД написав: А можно ссылки, где Вы прочитали о таком механизме действия вакцин и о модификации Вашего генома при вакцинировании?

Или это домыслы очередного хероманта? А можно ссылки, где Вы прочитали о таком механизме действия вакцин и о модификации Вашего генома при вакцинировании?Или это домыслы очередного хероманта?

... ...

При Вашем цитировании потерялось выделение буквы е.

Поэтому выделю ещё раз так - хЕромант. При Вашем цитировании потерялось выделение буквыПоэтому выделю ещё раз так - хЕромант. ЛАД 2 Повідомлень: 18189 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4660 раз. Подякували: 4342 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 18:40 safonovstanislav написав: freeze написав: ... он попадает как обычный вирус насморка (по вашей терминологии) в клетку и так же обычно как все вирусы ОРЗ размножается, на что идёт иммунный ответ организма... ... он попадает как обычный вирус насморка (по вашей терминологии) в клетку и так же обычно как все вирусы ОРЗ размножается, на что идёт иммунный ответ организма...

Очень сомневаюсь, что это работает именно так. С точки зрения логики, участки вируса, которые отвечают за заражение других клеток должны быть выключены. Тем более, размножить вирус в любом необходимом количестве можно в лаборатории. Нет смысла это делать в человеке Очень сомневаюсь, что это работает именно так. С точки зрения логики, участки вируса, которые отвечают за заражение других клеток должны быть выключены. Тем более, размножить вирус в любом необходимом количестве можно в лаборатории. Нет смысла это делать в человеке



С точки зрения логики ничего не понял, что вы написали, поэтому не буду комментировать.

Я говорю о векторных вакцинах, а о чем вы я непонятно. С точки зрения логики ничего не понял, что вы написали, поэтому не буду комментировать.Я говорю о векторных вакцинах, а о чем вы я непонятно. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19901 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4759 раз. Подякували: 7489 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 18:58



В Норвегии умерло 23 пожилых человека после вакцины Pfizer, как сообщает норвежское агентство лекарственных средств, подобное могло случиться из-за побочных действий вакцины, которые осложняют имеющиеся у пациентов заболевания.

https://t.me/ru2ch_news/4954



Записали небось в "смерти от короны" Записали небось в "смерти от короны" Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13814 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7528 раз. Подякували: 3623 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 19:41 Вкладчик1234 написав: Записали небось в "смерти от короны" Записали небось в "смерти от короны"



Удивительно, 32 миллиона человек провакцинировали на сегодня, из них 23 человека умерли через пару дней после вакцинации, и все в Норвегии, где сделали зо тысяч вакцин. От других стран жалоб не поступало. Может у них там медсестра а-ля Брейвик устраняет престарелых тяжелобольных ?



Арабские Эмираты набрали крейсерскую скорость, хотят обогнать Израиль ? 15,5 % общего населения провакцинировали. Удивительно, 32 миллиона человек провакцинировали на сегодня, из них 23 человека умерли через пару дней после вакцинации, и все в Норвегии, где сделали зо тысяч вакцин. От других стран жалоб не поступало. Может у них там медсестра а-ля Брейвик устраняет престарелых тяжелобольных ?Арабские Эмираты набрали крейсерскую скорость, хотят обогнать Израиль ? 15,5 % общего населения провакцинировали. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19901 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4759 раз. Подякували: 7489 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2608260926102611 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 13 січ, 2021 12:02