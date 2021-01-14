safonovstanislav написав:.... Как видим, гудуть, ещё и как, т. к. вирусы тоже как бы не живые. Цель вирусов - размножить свой геном. С учётом того, что геном человека содержит в себе геном многих вирусов и передаёт его в поколения, вирусы успешно справляются со своей задачей.
Содержит и передаёт. После каждого насморка ваш геном тоже меняется? Недообразованность ипопытки делать умозаключения на основе недознаний приводят к грустным результатам. Особенно восторгает уверенность в таких выводах.
safonovstanislav написав:Как видим, гудуть, ещё и как, т. к. вирусы тоже как бы не живые. Цель вирусов - размножить свой геном.
Інактивовані віруси не проникають в клітини, і не можуть ніщо нікуди вбудувати. Вони мішень для клітин імунітету. Так само і при хворобі - імунітет реагує і видаляє чужі віруси хвороби. Тільки при хворобі віруси розмножуються в наших клітинах, поки імунітет не навчиться з ними боротись, а в вакцині - на курячому субстраті, а потім його інактивують, щоб він не розмножувався вже всередені людини.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:... он попадает как обычный вирус насморка (по вашей терминологии) в клетку и так же обычно как все вирусы ОРЗ размножается, на что идёт иммунный ответ организма...
Очень сомневаюсь, что это работает именно так. С точки зрения логики, участки вируса, которые отвечают за заражение других клеток должны быть выключены. Тем более, размножить вирус в любом необходимом количестве можно в лаборатории. Нет смысла это делать в человеке
С точки зрения логики ничего не понял, что вы написали, поэтому не буду комментировать. Я говорю о векторных вакцинах, а о чем вы я непонятно.
В Норвегии умерло 23 пожилых человека после вакцины Pfizer, как сообщает норвежское агентство лекарственных средств, подобное могло случиться из-за побочных действий вакцины, которые осложняют имеющиеся у пациентов заболевания.
Вкладчик1234 написав:Записали небось в "смерти от короны"
Удивительно, 32 миллиона человек провакцинировали на сегодня, из них 23 человека умерли через пару дней после вакцинации, и все в Норвегии, где сделали всего 21 тысячу вакцин. От других стран жалоб не поступало. Может у них там медсестра а-ля Брейвик устраняет престарелых тяжелобольных ?
Арабские Эмираты набрали крейсерскую скорость, хотят обогнать Израиль ? 15,5 % общего населения провакцинировали.
Трое друзей вне Украины. Вопрос "Did you get vaccination?" Очередность опроса мною.
1) Аргентинец: "No, AFAIK the vaccine is not that effective" 2) Швейцарец: "For now I didn’t…. I look first if other people drop dead after vaccination " 3) Финляндка (она соклассница, поєтому по-нашему): "Сьогодні зранку отримала вакцину. Другий укол за три тиждні."
justit написав:Трое друзей вне Украины. Вопрос "Did you get vaccination?" Очередность опроса мною.
1) Аргентинец: "No, AFAIK the vaccine is not that effective" 2) Швейцарец: "For now I didn’t…. I look first if other people drop dead after vaccination " 3) Финляндка (она соклассница, поєтому по-нашему): "Сьогодні зранку отримала вакцину. Другий укол за три тиждні."
"Так швейцарцы ещё раз доказали, что они - самая умная нация на Земле" (с)