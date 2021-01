Додано: Чет 14 січ, 2021 21:06

Трое друзей вне Украины.Вопрос "Did you get vaccination?"Очередность опроса мною.1) Аргентинец: "No, AFAIK the vaccine is not that effective"2) Швейцарец: "For now I didn’t…. I look first if other people drop dead after vaccination3) Финляндка (она соклассница, поєтому по-нашему): "Сьогодні зранку отримала вакцину. Другий укол за три тиждні."