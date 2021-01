Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 36 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 52 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 115 Додано: Чет 14 січ, 2021 21:51 ЛАД написав: В Ростове-на-Дону пассажиры, которым отказывали в транспортном обслуживании из-за отсутствия масок, дважды открывали стрельбу.



Как рассказал в эфире радио «Комсомольской правды» руководитель ростовского департамента транспорта Христофор Ермашов, в одном из случаев пассажир прострелил дверь в автобусе.



Источник портала 161.RU в дептрансе заявил, что таких инцидентов было два, и в обоих случаях пассажиры стреляли по дверям, уже после того, как водитель отказывал им в поездке и выдворял из автобуса.

https://m.rosbalt.ru/russia/2021/01/14/1882091.html

Наши ковид-диссиденты поддерживают?

Поддерживают в Буковеле

И летом в Одессе будут поддерживать



Поддерживают в Буковеле

И летом в Одессе будут поддерживать

*сарказм

Додано: Чет 14 січ, 2021 21:56 justit написав: Трое друзей вне Украины.

Вопрос "Did you get vaccination?"

Очередность опроса мною.



1) Аргентинец: "No, AFAIK the vaccine is not that effective"

2) Швейцарец: "For now I didn’t…. I look first if other people drop dead after vaccination "

3) Финляндка (она соклассница, поєтому по-нашему): "Сьогодні зранку отримала вакцину. Другий укол за три тиждні." Трое друзей вне Украины.Вопрос "Did you get vaccination?"Очередность опроса мною.1) Аргентинец: "No, AFAIK the vaccine is not that effective"2) Швейцарец: "For now I didn’t…. I look first if other people drop dead after vaccination3) Финляндка (она соклассница, поєтому по-нашему): "Сьогодні зранку отримала вакцину. Другий укол за три тиждні."

Очень показательные страны.

Вакцинированы:

Швейцария - 0,76%;

Финляндия - 0,6%;

Аргентина - 0,37%.

Додано: Чет 14 січ, 2021 22:05 Вкладчик1234 написав:

Вопрос "Did you get vaccination?"

Очередность опроса мною.



1) Аргентинец: "No, AFAIK the vaccine is not that effective"

2) Швейцарец: "For now I didn’t…. I look first if other people drop dead after vaccination "

3) Финляндка (она соклассница, поєтому по-нашему): "Сьогодні зранку отримала вакцину. Другий укол за три тиждні." Трое друзей вне Украины.Вопрос "Did you get vaccination?"Очередность опроса мною.1) Аргентинец: "No, AFAIK the vaccine is not that effective"2) Швейцарец: "For now I didn’t…. I look first if other people drop dead after vaccination3) Финляндка (она соклассница, поєтому по-нашему): "Сьогодні зранку отримала вакцину. Другий укол за три тиждні."

"Так швейцарцы ещё раз доказали, что они - самая умная нация на Земле" (с)

Недавно здесь так писали о евреях. Израиль - вакцинировано 23,58%.

Додано: Чет 14 січ, 2021 22:08 tumos написав: .....

Обсуждение идет относительно генно-инженерных вакцин ? ....

Обсуждение идет относительно генно-инженерных вакцин ? .... .....Обсуждение идет относительно генно-инженерных вакцин ? ....

Додано: Чет 14 січ, 2021 22:08 ЛАД написав: Очень показательные страны.

Вакцинированы:

Швейцария - 0,76%;

Финляндия - 0,6%;

Аргентина - 0,37%.

Додано: Чет 14 січ, 2021 22:08

Не нужно меня обвинять в том, что среди Иудеев друзей нет



Додано: Чет 14 січ, 2021 22:11 justit написав:

Вакцинированы:

Швейцария - 0,76%;

Финляндия - 0,6%;

Аргентина - 0,37%.

В Израиле знакомые (медработники и люди 70 и 80 с большим +) уже получили вторую дозу. Очень показательные страны.Вакцинированы:Швейцария - 0,76%;Финляндия - 0,6%;Аргентина - 0,37%.В Израиле знакомые (медработники и люди 70 и 80 с большим +) уже получили вторую дозу.



Додано: Чет 14 січ, 2021 23:12

Не нужно меня обвинять в том, что среди Иудеев друзей нет

Из того, что у Вас нет друзей среди иудеев, не следует, что Вы антисемит.

Додано: Чет 14 січ, 2021 23:12 Faceless написав: Больничный в реальности оплачивается куда хуже, чем рабочий день, ибо берется средняя оплата за календарный, а не за рабочий день, и не от фактического оклада на момент, а от среднего (то ли за полгода, то ли за год) - в итоге больничный таки обходится недёшево, что тут хорошего то

да знаю , только это и тешит

Додано: Чет 14 січ, 2021 23:13 tumos написав: _hunter написав: Вы перепутали "колдунские" векторные вакцины с "древними/проверенными". Я, если что, про вторые спрашивал.

А что те же рептилоиды хотят встроить в наше ДНК при помощи короны -- мы откуда узнали?..

Не могу понять. Обсуждение идет относительно генно-инженерных вакцин ? Тогда векторные относятся к этому типу или это матричные (Pfizer, Moderna), или это субъединичные вакцины ?

проведите нам ликбез



А что те же рептилоиды хотят встроить в наше ДНК при помощи короны -- мы откуда узнали?.. Вы перепутали "колдунские" векторные вакцины с "древними/проверенными". Я, если что, про вторые спрашивал.А что те же рептилоиды хотят встроить в наше ДНК при помощи короны -- мы откуда узнали?..



Не могу понять. Обсуждение идет относительно генно-инженерных вакцин ? Тогда векторные относятся к этому типу или это матричные (Pfizer, Moderna), или это субъединичные вакцины ? Не могу понять. Обсуждение идет относительно генно-инженерных вакцин ? Тогда векторные относятся к этому типу или это матричные (Pfizer, Moderna), или это субъединичные вакцины ?

Додано: Чет 14 січ, 2021 23:19 stm написав: А еду как Вы проверяете? Туда уже встроили РНК и давно модифицировали Ваше ДНК ))))))

еда проходит обработку соляной кислотой и расщепляться до простых веществ , и проходит цикл Кребса. Ни один ген не уцелеет после прохождения ЖКТ.

А тут вам эти гены специально вживляют специальным вирусом в ядро ваших клеток и ваши клетки потом начинают продуцировать ( воспроизводить) эти чужеродные элементы , на которые и реагирует ваш иммунитет . Происходит такое же заражение как и при обычном заболевании только модифицированным ( не смертельным) вирусом Короны ( ну тем что от него оставят)

Если кто то может объяснить более научно и более правильно всегда- пожалуйста буду только рад любым исправлениям уточнениям и дополнениям . Я допускаю что описал процесс очень грубо

еда проходит обработку соляной кислотой и расщепляться до простых веществ , и проходит цикл Кребса. Ни один ген не уцелеет после прохождения ЖКТ.

А тут вам эти гены специально вживляют специальным вирусом в ядро ваших клеток и ваши клетки потом начинают продуцировать ( воспроизводить) эти чужеродные элементы , на которые и реагирует ваш иммунитет . Происходит такое же заражение как и при обычном заболевании только модифицированным ( не смертельным) вирусом Короны ( ну тем что от него оставят)

Додано: Чет 14 січ, 2021 23:21 Faceless написав: С таким же успехом каждая простуда вам "модифицирует ваш геном" без всяких вакцинаций

абсолютно верно, многие вирусы навсегда остаются , даже есть такая эволюционная теория что именно так и происходила эволюция и наш геном и есть сборище вирусов. На ДНК осуществляется синтез РНК, т. е. ДНК отвечает за передачу генетической информации в цитоплазму. Синтез белка происходит в цитоплазме, и его синтез осуществляет РНК. А на ДНК синтезируется именно РНК. Причем трех видов: информационная, транспортная и рибосомальная. РНК синтезируется на одной из цепей ДНК также по принципу комплиментарности (как это происходит при удвоении ДНК). Далее информационная РНК определяет последовательность аминокислот в белке, транспортная РНК — доставляет аминокислоты к месту синтеза, а рибосомальная РНК входит в состав рибосом, которые являются местом синтеза белка. Синтез РНК на ДНК называется транскрипцией, а синтез белка на РНК — трансляцией.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ir ... 8_2_19.pdf

прошукритиковать аргументированно - а что вы и где курили это ваше личное дело

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ir ... 8_2_19.pdf

