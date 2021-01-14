justit написав:Трое друзей вне Украины. Вопрос "Did you get vaccination?" Очередность опроса мною.
1) Аргентинец: "No, AFAIK the vaccine is not that effective" 2) Швейцарец: "For now I didn’t…. I look first if other people drop dead after vaccination " 3) Финляндка (она соклассница, поєтому по-нашему): "Сьогодні зранку отримала вакцину. Другий укол за три тиждні."
Очень показательные страны. Вакцинированы: Швейцария - 0,76%; Финляндия - 0,6%; Аргентина - 0,37%. В Израиле знакомые (медработники и люди 70 и 80 с большим +) уже получили вторую дозу.
justit написав:Трое друзей вне Украины. Вопрос "Did you get vaccination?" Очередность опроса мною.
1) Аргентинец: "No, AFAIK the vaccine is not that effective" 2) Швейцарец: "For now I didn’t…. I look first if other people drop dead after vaccination " 3) Финляндка (она соклассница, поєтому по-нашему): "Сьогодні зранку отримала вакцину. Другий укол за три тиждні."
"Так швейцарцы ещё раз доказали, что они - самая умная нация на Земле" (с)
Недавно здесь так писали о евреях. Израиль - вакцинировано 23,58%.
Faceless написав:Больничный в реальности оплачивается куда хуже, чем рабочий день, ибо берется средняя оплата за календарный, а не за рабочий день, и не от фактического оклада на момент, а от среднего (то ли за полгода, то ли за год) - в итоге больничный таки обходится недёшево, что тут хорошего то
да знаю , только это и тешит
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
_hunter написав:Вы перепутали "колдунские" векторные вакцины с "древними/проверенными". Я, если что, про вторые спрашивал.
А что те же рептилоиды хотят встроить в наше ДНК при помощи короны -- мы откуда узнали?..
Не могу понять. Обсуждение идет относительно генно-инженерных вакцин ? Тогда векторные относятся к этому типу или это матричные (Pfizer, Moderna), или это субъединичные вакцины ?
проведите нам ликбез
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
stm написав:А еду как Вы проверяете? Туда уже встроили РНК и давно модифицировали Ваше ДНК ))))))
еда проходит обработку соляной кислотой и расщепляться до простых веществ , и проходит цикл Кребса. Ни один ген не уцелеет после прохождения ЖКТ. А тут вам эти гены специально вживляют специальным вирусом в ядро ваших клеток и ваши клетки потом начинают продуцировать ( воспроизводить) эти чужеродные элементы , на которые и реагирует ваш иммунитет . Происходит такое же заражение как и при обычном заболевании только модифицированным ( не смертельным) вирусом Короны ( ну тем что от него оставят) Если кто то может объяснить более научно и более правильно всегда- пожалуйста буду только рад любым исправлениям уточнениям и дополнениям . Я допускаю что описал процесс очень грубо
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Faceless написав:С таким же успехом каждая простуда вам "модифицирует ваш геном" без всяких вакцинаций
абсолютно верно, многие вирусы навсегда остаются , даже есть такая эволюционная теория что именно так и происходила эволюция и наш геном и есть сборище вирусов.
На ДНК осуществляется синтез РНК, т. е. ДНК отвечает за передачу генетической информации в цитоплазму. Синтез белка происходит в цитоплазме, и его синтез осуществляет РНК. А на ДНК синтезируется именно РНК. Причем трех видов: информационная, транспортная и рибосомальная. РНК синтезируется на одной из цепей ДНК также по принципу комплиментарности (как это происходит при удвоении ДНК). Далее информационная РНК определяет последовательность аминокислот в белке, транспортная РНК — доставляет аминокислоты к месту синтеза, а рибосомальная РНК входит в состав рибосом, которые являются местом синтеза белка. Синтез РНК на ДНК называется транскрипцией, а синтез белка на РНК — трансляцией.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України