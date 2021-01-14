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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2609261026112612

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 115
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
36
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 21:51

  ЛАД написав:
В Ростове-на-Дону пассажиры, которым отказывали в транспортном обслуживании из-за отсутствия масок, дважды открывали стрельбу.

Как рассказал в эфире радио «Комсомольской правды» руководитель ростовского департамента транспорта Христофор Ермашов, в одном из случаев пассажир прострелил дверь в автобусе.

Источник портала 161.RU в дептрансе заявил, что таких инцидентов было два, и в обоих случаях пассажиры стреляли по дверям, уже после того, как водитель отказывал им в поездке и выдворял из автобуса.

https://m.rosbalt.ru/russia/2021/01/14/1882091.html
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 21:56

  justit написав:Трое друзей вне Украины.
Вопрос "Did you get vaccination?"
Очередность опроса мною.

1) Аргентинец: "No, AFAIK the vaccine is not that effective"
2) Швейцарец: "For now I didn’t…. I look first if other people drop dead after vaccination :-)"
3) Финляндка (она соклассница, поєтому по-нашему): "Сьогодні зранку отримала вакцину. Другий укол за три тиждні."

Очень показательные страны.
Вакцинированы:
Швейцария - 0,76%;
Финляндия - 0,6%;
Аргентина - 0,37%.
В Израиле знакомые (медработники и люди 70 и 80 с большим +) уже получили вторую дозу.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:05

  Вкладчик1234 написав:
  justit написав:Трое друзей вне Украины.
Вопрос "Did you get vaccination?"
Очередность опроса мною.

1) Аргентинец: "No, AFAIK the vaccine is not that effective"
2) Швейцарец: "For now I didn’t…. I look first if other people drop dead after vaccination :-)"
3) Финляндка (она соклассница, поєтому по-нашему): "Сьогодні зранку отримала вакцину. Другий укол за три тиждні."

"Так швейцарцы ещё раз доказали, что они - самая умная нация на Земле" (с)

Недавно здесь так писали о евреях. Израиль - вакцинировано 23,58%.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:08

  tumos написав:.....
Обсуждение идет относительно генно-инженерных вакцин ? ....

Какое может быть "обсуждение", когда дилетанты с большим апломбом пишут о том, что знают очень слабо, а понимают и того хуже. :)
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:08

  ЛАД написав:Очень показательные страны.
Вакцинированы:
Швейцария - 0,76%;
Финляндия - 0,6%;
Аргентина - 0,37%.
В Израиле знакомые (медработники и люди 70 и 80 с большим +) уже получили вторую дозу.


Не нужно меня обвинять в том, что среди Иудеев друзей нет :D
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:11

  justit написав:
  ЛАД написав:Очень показательные страны.
Вакцинированы:
Швейцария - 0,76%;
Финляндия - 0,6%;
Аргентина - 0,37%.
В Израиле знакомые (медработники и люди 70 и 80 с большим +) уже получили вторую дозу.


Не нужно меня обвинять в том, что среди Иудеев друзей нет :D

Из того, что у Вас нет друзей среди иудеев, не следует, что Вы антисемит. :)
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:12

  Faceless написав:Больничный в реальности оплачивается куда хуже, чем рабочий день, ибо берется средняя оплата за календарный, а не за рабочий день, и не от фактического оклада на момент, а от среднего (то ли за полгода, то ли за год) - в итоге больничный таки обходится недёшево, что тут хорошего то

да знаю , только это и тешит :roll:
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:13

  tumos написав:
  _hunter написав:Вы перепутали "колдунские" векторные вакцины с "древними/проверенными". Я, если что, про вторые спрашивал.

А что те же рептилоиды хотят встроить в наше ДНК при помощи короны -- мы откуда узнали?..


Не могу понять. Обсуждение идет относительно генно-инженерных вакцин ? Тогда векторные относятся к этому типу или это матричные (Pfizer, Moderna), или это субъединичные вакцины ?

проведите нам ликбез
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:19

  stm написав:А еду как Вы проверяете? Туда уже встроили РНК и давно модифицировали Ваше ДНК ))))))

еда проходит обработку соляной кислотой и расщепляться до простых веществ , и проходит цикл Кребса. Ни один ген не уцелеет после прохождения ЖКТ.
А тут вам эти гены специально вживляют специальным вирусом в ядро ваших клеток и ваши клетки потом начинают продуцировать ( воспроизводить) эти чужеродные элементы , на которые и реагирует ваш иммунитет . Происходит такое же заражение как и при обычном заболевании только модифицированным ( не смертельным) вирусом Короны ( ну тем что от него оставят)
Если кто то может объяснить более научно и более правильно всегда- пожалуйста буду только рад любым исправлениям уточнениям и дополнениям . Я допускаю что описал процесс очень грубо
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:21

  Faceless написав:С таким же успехом каждая простуда вам "модифицирует ваш геном" без всяких вакцинаций
абсолютно верно, многие вирусы навсегда остаются , даже есть такая эволюционная теория что именно так и происходила эволюция и наш геном и есть сборище вирусов.
На ДНК осуществляется синтез РНК, т. е. ДНК отвечает за передачу генетической информации в цитоплазму. Синтез белка происходит в цитоплазме, и его синтез осуществляет РНК. А на ДНК синтезируется именно РНК. Причем трех видов: информационная, транспортная и рибосомальная. РНК синтезируется на одной из цепей ДНК также по принципу комплиментарности (как это происходит при удвоении ДНК). Далее информационная РНК определяет последовательность аминокислот в белке, транспортная РНК — доставляет аминокислоты к месту синтеза, а рибосомальная РНК входит в состав рибосом, которые являются местом синтеза белка. Синтез РНК на ДНК называется транскрипцией, а синтез белка на РНК — трансляцией.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ir ... 8_2_19.pdf
прошукритиковать аргументированно - а что вы и где курили это ваше личное дело
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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