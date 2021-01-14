По ликбезу здесь Фриз. Но судя по его комментарию, он тоже пытался понять что обсуждается.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 23:33
Додано: Чет 14 січ, 2021 23:47
Почетный партиарх Филарет заявил, что в том, что миром распространился коронавирус, виноваты геи. В эфире одного из телеканалов он сказал, что COVID-19 - это Божья кара за однополые браки, передает 24 канал.
Филарет, который переболел коронавирусом в сентябре, заявил, что эта болезнь страшна лишь для тех, кто не верит в Бога.
Кроме гомосексуалистов, в пандемии, по версии священнослужителя, виноваты также люди, которые не живут по-христиански.
Патриарх также рассказал, что выступает против закрытия храмов на период пандемии. Люди наоборот должны молиться Богу, чтобы он остановил распространение болезни.
Уже 128 народных депутатов переболели коронавирусом, — Разумков.
И как тут не верить патриарху ?
Додано: П'ят 15 січ, 2021 00:23
Вы употребили слово вакцина во множественном числе. Хотелось бы понять под множественным числом вами подразумеваются разные типы вакцин ?
Убитые цельновирионные вакцины. К счастью, этот вирус легко вырастить в культуре клеток и инактивировать, тем самым приготовить антиген, который может быть использован в качестве вакцины.
Субъединичные вакцины (у вируса берут часть, субъединицу). Иммуноген, защитный антиген вируса, выделяется либо из вирионов, либо он может продуцироваться генно-инженерным путем.
Векторные вакцины — тот же подход, но другая доставка, когда защитный антиген вируса, в данном случае поверхностный С-белок коронавируса, встраивается в какую-то векторную вирусную систему, и этот вектор доставляет антиген в организм, с тем, чтобы вызвать иммунный ответ.
У ДНК- и РНК-вакцин сходный подход. Это тот же защитный антиген, но он доставляется в организм не в форме белка, а в форме нуклеиновой кислоты, которая его кодирует.
Живые аттенуированные вакцины: могут быть потенциально наиболее эффективны. Создание их — дело очень непростое, и сейчас, скорее всего, мы просто не сможем это сделать.
Технология, описанная вами с применением специального вируса-носителя, применяется в каждом перечисленном типе вакцин ?
Додано: П'ят 15 січ, 2021 00:30
В Канаде женщина выгуливала мужа на поводке. Пару оштрафовали за нарушение правил комендантского часа, введенного из-за коронавируса, сообщает ВВС.
Женщина сообщила полиции, что она гуляла с собакой возле их дома в городе Шербрук в провинции Квебек, при этом держала на поводке своего супруга.
В субботу в провинции был введен комендантский час с 20:00 до 05:00.
Прогулка с питомцем рядом с домом — один из единственных разрешенных занятий на улице в это время.
Подробнее: centralasia.media/news:1674888/?f=cp
Додано: П'ят 15 січ, 2021 00:43
"Если бы коронавируса не было, то ради такого - его стоило бы придумать"
Вот он - "дивный новый мир"
Biden's Laptop Matters
Додано: П'ят 15 січ, 2021 00:48
Есть причины не доверять Норвегам ?
При таких раскладах, после 100% вакцинации, норвегов станет на 5400 чел меньше. От короновируса умерло за год всего 509 чел в Норвегии.
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