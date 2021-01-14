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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2610261126122613 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 115 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 36 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 52 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 115 Додано: Чет 14 січ, 2021 23:33 yama написав: проведите нам ликбез проведите нам ликбез

По ликбезу здесь Фриз. Но судя по его комментарию, он тоже пытался понять что обсуждается. По ликбезу здесь Фриз. Но судя по его комментарию, он тоже пытался понять что обсуждается. tumos Повідомлень: 1442 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 січ, 2021 23:47

Филарет, который переболел коронавирусом в сентябре, заявил, что эта болезнь страшна лишь для тех, кто не верит в Бога.



Кроме гомосексуалистов, в пандемии, по версии священнослужителя, виноваты также люди, которые не живут по-христиански.



Патриарх также рассказал, что выступает против закрытия храмов на период пандемии. Люди наоборот должны молиться Богу, чтобы он остановил распространение болезни.



https://www.5.ua/amp/dv/ru/tresh/233881



Уже 128 народных депутатов переболели коронавирусом, — Разумков.

https://sud.ua/ru/news/ukraine/187684-u ... m-razumkov



И как тут не верить патриарху ? Почетный партиарх Филарет заявил, что в том, что миром распространился коронавирус, виноваты геи. В эфире одного из телеканалов он сказал, что COVID-19 - это Божья кара за однополые браки, передает 24 канал.Филарет, который переболел коронавирусом в сентябре, заявил, что эта болезнь страшна лишь для тех, кто не верит в Бога.Кроме гомосексуалистов, в пандемии, по версии священнослужителя, виноваты также люди, которые не живут по-христиански.Патриарх также рассказал, что выступает против закрытия храмов на период пандемии. Люди наоборот должны молиться Богу, чтобы он остановил распространение болезни.Уже 128 народных депутатов переболели коронавирусом, — Разумков.И как тут не верить патриарху ? andrein

Повідомлень: 1048 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 324 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 00:23 yama написав: так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации так вот расскажу вам, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации



Вы употребили слово вакцина во множественном числе. Хотелось бы понять под множественным числом вами подразумеваются разные типы вакцин ?



Убитые цельновирионные вакцины. К счастью, этот вирус легко вырастить в культуре клеток и инактивировать, тем самым приготовить антиген, который может быть использован в качестве вакцины.

Субъединичные вакцины (у вируса берут часть, субъединицу). Иммуноген, защитный антиген вируса, выделяется либо из вирионов, либо он может продуцироваться генно-инженерным путем.

Векторные вакцины — тот же подход, но другая доставка, когда защитный антиген вируса, в данном случае поверхностный С-белок коронавируса, встраивается в какую-то векторную вирусную систему, и этот вектор доставляет антиген в организм, с тем, чтобы вызвать иммунный ответ.

У ДНК- и РНК-вакцин сходный подход. Это тот же защитный антиген, но он доставляется в организм не в форме белка, а в форме нуклеиновой кислоты, которая его кодирует.

Живые аттенуированные вакцины: могут быть потенциально наиболее эффективны. Создание их — дело очень непростое, и сейчас, скорее всего, мы просто не сможем это сделать.



Технология, описанная вами с применением специального вируса-носителя, применяется в каждом перечисленном типе вакцин ? Вы употребили слово вакцина во множественном числе. Хотелось бы понять под множественным числом вами подразумеваются разные типы вакцин ?. К счастью, этот вирус легко вырастить в культуре клеток и инактивировать, тем самым приготовить антиген, который может быть использован в качестве вакцины.(у вируса берут часть, субъединицу). Иммуноген, защитный антиген вируса, выделяется либо из вирионов, либо он может продуцироваться генно-инженерным путем.— тот же подход, но другая доставка, когда защитный антиген вируса, в данном случае поверхностный С-белок коронавируса, встраивается в какую-то векторную вирусную систему, и этот вектор доставляет антиген в организм, с тем, чтобы вызвать иммунный ответ.сходный подход. Это тот же защитный антиген, но он доставляется в организм не в форме белка, а в форме нуклеиновой кислоты, которая его кодирует.: могут быть потенциально наиболее эффективны. Создание их — дело очень непростое, и сейчас, скорее всего, мы просто не сможем это сделать.Технология, описанная вами с применением специального вируса-носителя, применяется в каждом перечисленном типе вакцин ? tumos Повідомлень: 1442 З нами з: 12.03.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 00:30



Женщина сообщила полиции, что она гуляла с собакой возле их дома в городе Шербрук в провинции Квебек, при этом держала на поводке своего супруга.



В субботу в провинции был введен комендантский час с 20:00 до 05:00.



Прогулка с питомцем рядом с домом — один из единственных разрешенных занятий на улице в это время.



Подробнее: centralasia.media/news:1674888/?f=cp В Канаде женщина выгуливала мужа на поводке. Пару оштрафовали за нарушение правил комендантского часа, введенного из-за коронавируса, сообщает ВВС.Женщина сообщила полиции, что она гуляла с собакой возле их дома в городе Шербрук в провинции Квебек, при этом держала на поводке своего супруга.В субботу в провинции был введен комендантский час с 20:00 до 05:00.Прогулка с питомцем рядом с домом — один из единственных разрешенных занятий на улице в это время.Подробнее: centralasia.media/news:1674888/?f=cp andrein

Повідомлень: 1048 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 324 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 00:43 andrein написав: В Канаде женщина выгуливала мужа на поводке. Пару оштрафовали за нарушение правил комендантского часа, введенного из-за коронавируса, сообщает ВВС.



Женщина сообщила полиции, что она гуляла с собакой возле их дома в городе Шербрук в провинции Квебек, при этом держала на поводке своего супруга.



В субботу в провинции был введен комендантский час с 20:00 до 05:00.



Прогулка с питомцем рядом с домом — один из единственных разрешенных занятий на улице в это время.



Подробнее: centralasia.media/news:1674888/?f=cp В Канаде женщина выгуливала мужа на поводке. Пару оштрафовали за нарушение правил комендантского часа, введенного из-за коронавируса, сообщает ВВС.Женщина сообщила полиции, что она гуляла с собакой возле их дома в городе Шербрук в провинции Квебек, при этом держала на поводке своего супруга.В субботу в провинции был введен комендантский час с 20:00 до 05:00.Прогулка с питомцем рядом с домом — один из единственных разрешенных занятий на улице в это время.Подробнее: centralasia.media/news:1674888/?f=cp

"Если бы коронавируса не было, то ради такого - его стоило бы придумать"

Вот он - "дивный новый мир" "Если бы коронавируса не было, то ради такого - его стоило бы придумать"Вот он - "дивный новый мир" Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13822 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7530 раз. Подякували: 3624 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 00:48 freeze написав: Удивительно, 32 миллиона человек провакцинировали на сегодня, из них 23 человека умерли через пару дней после вакцинации, и все в Норвегии, где сделали всего 21 тысячу вакцин. От других стран жалоб не поступало. Удивительно, 32 миллиона человек провакцинировали на сегодня, из них 23 человека умерли через пару дней после вакцинации, и все в Норвегии, где сделали всего 21 тысячу вакцин. От других стран жалоб не поступало.

Есть причины не доверять Норвегам ?



При таких раскладах, после 100% вакцинации, норвегов станет на 5400 чел меньше. От короновируса умерло за год всего 509 чел в Норвегии. Есть причины не доверять Норвегам ?При таких раскладах, после 100% вакцинации, норвегов станет на 5400 чел меньше. От короновируса умерло за год всего 509 чел в Норвегии. andrein

Повідомлень: 1048 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 324 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2610261126122613 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 13 січ, 2021 12:02