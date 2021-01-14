RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2610261126122613

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 115
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
36
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:33

  yama написав:проведите нам ликбез

По ликбезу здесь Фриз. Но судя по его комментарию, он тоже пытался понять что обсуждается.
tumos
 
Повідомлень: 1442
З нами з: 12.03.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 23:47

Почетный партиарх Филарет заявил, что в том, что миром распространился коронавирус, виноваты геи. В эфире одного из телеканалов он сказал, что COVID-19 - это Божья кара за однополые браки, передает 24 канал.
Филарет, который переболел коронавирусом в сентябре, заявил, что эта болезнь страшна лишь для тех, кто не верит в Бога.

Кроме гомосексуалистов, в пандемии, по версии священнослужителя, виноваты также люди, которые не живут по-христиански.

Патриарх также рассказал, что выступает против закрытия храмов на период пандемии. Люди наоборот должны молиться Богу, чтобы он остановил распространение болезни.

https://www.5.ua/amp/dv/ru/tresh/233881

Уже 128 народных депутатов переболели коронавирусом, — Разумков.
https://sud.ua/ru/news/ukraine/187684-u ... m-razumkov
:)
И как тут не верить патриарху ? :)
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1048
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 00:23

  yama написав:так вот расскажу вам суть вакцин от Короны, специальный вирус носитель встраивает в ваши клетки кусок РНК и ваши клетки сами начинают воспроизводить как бы безопасные части вируса , то есть по сути происходит полноценное инфицирование но слегка модифицированным вирусом . А что эти рептилоиды хотя встроить в наше ДНК никто не знает ... И как это аукнется через Х лет. Генетические изменения которые произведет вакцина .... я не хочу что бы кто-то модифицировал мой геном путем вакцинации


Вы употребили слово вакцина во множественном числе. Хотелось бы понять под множественным числом вами подразумеваются разные типы вакцин ?

Убитые цельновирионные вакцины. К счастью, этот вирус легко вырастить в культуре клеток и инактивировать, тем самым приготовить антиген, который может быть использован в качестве вакцины.
Субъединичные вакцины (у вируса берут часть, субъединицу). Иммуноген, защитный антиген вируса, выделяется либо из вирионов, либо он может продуцироваться генно-инженерным путем.
Векторные вакцины — тот же подход, но другая доставка, когда защитный антиген вируса, в данном случае поверхностный С-белок коронавируса, встраивается в какую-то векторную вирусную систему, и этот вектор доставляет антиген в организм, с тем, чтобы вызвать иммунный ответ.
У ДНК- и РНК-вакцин сходный подход. Это тот же защитный антиген, но он доставляется в организм не в форме белка, а в форме нуклеиновой кислоты, которая его кодирует.
Живые аттенуированные вакцины: могут быть потенциально наиболее эффективны. Создание их — дело очень непростое, и сейчас, скорее всего, мы просто не сможем это сделать.

Технология, описанная вами с применением специального вируса-носителя, применяется в каждом перечисленном типе вакцин ?
tumos
 
Повідомлень: 1442
З нами з: 12.03.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 00:30

В Канаде женщина выгуливала мужа на поводке. Пару оштрафовали за нарушение правил комендантского часа, введенного из-за коронавируса, сообщает ВВС.

Женщина сообщила полиции, что она гуляла с собакой возле их дома в городе Шербрук в провинции Квебек, при этом держала на поводке своего супруга.

В субботу в провинции был введен комендантский час с 20:00 до 05:00.

Прогулка с питомцем рядом с домом — один из единственных разрешенных занятий на улице в это время.
:)
Подробнее: centralasia.media/news:1674888/?f=cp
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1048
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 00:43

  andrein написав:В Канаде женщина выгуливала мужа на поводке. Пару оштрафовали за нарушение правил комендантского часа, введенного из-за коронавируса, сообщает ВВС.

Женщина сообщила полиции, что она гуляла с собакой возле их дома в городе Шербрук в провинции Квебек, при этом держала на поводке своего супруга.

В субботу в провинции был введен комендантский час с 20:00 до 05:00.

Прогулка с питомцем рядом с домом — один из единственных разрешенных занятий на улице в это время.
:)
Подробнее: centralasia.media/news:1674888/?f=cp

"Если бы коронавируса не было, то ради такого - его стоило бы придумать" :)
Вот он - "дивный новый мир"
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13822
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7530 раз.
Подякували: 3624 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 00:48

  freeze написав:Удивительно, 32 миллиона человек провакцинировали на сегодня, из них 23 человека умерли через пару дней после вакцинации, и все в Норвегии, где сделали всего 21 тысячу вакцин. От других стран жалоб не поступало.

Есть причины не доверять Норвегам ?

При таких раскладах, после 100% вакцинации, норвегов станет на 5400 чел меньше. От короновируса умерло за год всего 509 чел в Норвегии.
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1048
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2610261126122613
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7354 1718868
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 січ, 2021 12:02
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.