По ликбезу здесь Фриз. Но судя по его комментарию, он тоже пытался понять что обсуждается.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 23:33
Додано: Чет 14 січ, 2021 23:47
Почетный партиарх Филарет заявил, что в том, что миром распространился коронавирус, виноваты геи. В эфире одного из телеканалов он сказал, что COVID-19 - это Божья кара за однополые браки, передает 24 канал.
Филарет, который переболел коронавирусом в сентябре, заявил, что эта болезнь страшна лишь для тех, кто не верит в Бога.
Кроме гомосексуалистов, в пандемии, по версии священнослужителя, виноваты также люди, которые не живут по-христиански.
Патриарх также рассказал, что выступает против закрытия храмов на период пандемии. Люди наоборот должны молиться Богу, чтобы он остановил распространение болезни.
Уже 128 народных депутатов переболели коронавирусом, — Разумков.
И как тут не верить патриарху ?
Додано: П'ят 15 січ, 2021 00:23
Вы употребили слово вакцина во множественном числе. Хотелось бы понять под множественным числом вами подразумеваются разные типы вакцин ?
Убитые цельновирионные вакцины. К счастью, этот вирус легко вырастить в культуре клеток и инактивировать, тем самым приготовить антиген, который может быть использован в качестве вакцины.
Субъединичные вакцины (у вируса берут часть, субъединицу). Иммуноген, защитный антиген вируса, выделяется либо из вирионов, либо он может продуцироваться генно-инженерным путем.
Векторные вакцины — тот же подход, но другая доставка, когда защитный антиген вируса, в данном случае поверхностный С-белок коронавируса, встраивается в какую-то векторную вирусную систему, и этот вектор доставляет антиген в организм, с тем, чтобы вызвать иммунный ответ.
У ДНК- и РНК-вакцин сходный подход. Это тот же защитный антиген, но он доставляется в организм не в форме белка, а в форме нуклеиновой кислоты, которая его кодирует.
Живые аттенуированные вакцины: могут быть потенциально наиболее эффективны. Создание их — дело очень непростое, и сейчас, скорее всего, мы просто не сможем это сделать.
Технология, описанная вами с применением специального вируса-носителя, применяется в каждом перечисленном типе вакцин ?
Додано: П'ят 15 січ, 2021 00:30
В Канаде женщина выгуливала мужа на поводке. Пару оштрафовали за нарушение правил комендантского часа, введенного из-за коронавируса, сообщает ВВС.
Женщина сообщила полиции, что она гуляла с собакой возле их дома в городе Шербрук в провинции Квебек, при этом держала на поводке своего супруга.
В субботу в провинции был введен комендантский час с 20:00 до 05:00.
Прогулка с питомцем рядом с домом — один из единственных разрешенных занятий на улице в это время.
Подробнее: centralasia.media/news:1674888/?f=cp
Додано: П'ят 15 січ, 2021 00:43
"Если бы коронавируса не было, то ради такого - его стоило бы придумать"
Вот он - "дивный новый мир"
Biden's Laptop Matters
Додано: П'ят 15 січ, 2021 00:48
Есть причины не доверять Норвегам ?
При таких раскладах, после 100% вакцинации, норвегов станет на 5400 чел меньше. От короновируса умерло за год всего 509 чел в Норвегии.
Похоже что вакцина сразу отправляет к праотцам потенциальных жертв короновируса. Чтоб не мучались.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 01:33
Спутник уже поносят даже ФСБшники на своем пропагандистском сайте.
Последний камент в сегодняшней теме "Ковид настиг меня и всю мою семью...":
Додано: П'ят 15 січ, 2021 02:14
Причин не доверять Норвегии нет.
Зато есть причины не доверять телеграму Двач/Ньюсач.
Один из комментов там:
Надоело читать фейки, а по-простому говоря, сплетни.
Очень жаль, что не придумали вакцину, которая пусть бы не "отправляла к праотцам" писателей фейков и сплетен, но хотя бы лишала их способности писать.
P.s. Кстати об источниках. Это сообщение прошло чуть ли не на всех российских сайтах от ТАСС до спорт.ру. Может, плохо искал, но ничего другого не нашёл.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 15 січ, 2021 03:33, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 02:45
Додано: П'ят 15 січ, 2021 03:00
Статья вообще называется "ВОЗ задумалась о ковид-паспортах для международных авиапассажиров".
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