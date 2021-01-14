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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2611261226132614

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 115
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
36
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 03:25

Число погибших от COVID-19 в Германии выросло на рекордные 1244 человека
.,..
Меры, которые также запрещают людям встречаться более чем с одним человеком из другого домохозяйства, должны оставаться в силе не раньше конца месяца.

https://www.dpa-international.com/topic/germany-covid-19-death-toll-rises-record-1244-urn%3Anewsml%3Adpa.com%3A20090101%3A210114-99-30298
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 07:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Байден выступил с обращением к нации по мерам противодействию коронавирусу. По его словам, американцы должны объединиться, действовать нужно агрессивно, "ждать больше нельзя".
Избранный президент США недоволен ходом вакцинации, обещает в пятницу представить свой план, чтобы 100 млн сограждан получили прививки в первые 100 дней его руководства страной.
Предполагается дополнительно выделить 160 миллиардов долларов на вакцинацию и 50 миллиардов на максимальное расширение тестирование.
В отличие от Трампа Байден более решительный товарищ в сфере коронавируса. Видимо ему все эти локдауны сильно надоели и будет максимальный упор на вакцинацию
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 08:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

На бейдже, который будут выдавать вакцинированным от COVID-19 на Сахалине, отобразят QR-код с информацией о прививке, он будет защищен голограммой.
С таким бейджиком можно будет ходить без маски везде. Получение бейджа дело строго добровольное.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 08:35

  freeze написав:Байден выступил с обращением к нации по мерам противодействию коронавирусу. По его словам, американцы должны объединиться, действовать нужно агрессивно, "ждать больше нельзя".
Избранный президент США недоволен ходом вакцинации, обещает в пятницу представить свой план, чтобы 100 млн сограждан получили прививки в первые 100 дней его руководства страной.
Предполагается дополнительно выделить 160 миллиардов долларов на вакцинацию и 50 миллиардов на максимальное расширение тестирование.
В отличие от Трампа Байден более решительный товарищ в сфере коронавируса. Видимо ему все эти локдауны сильно надоели и будет максимальный упор на вакцинацию

А шо у нас? Когда нормальную вакцину (не новичок-V или китайский шмурдяк) можно будет хотя бы купить, не говоря уже о бесплатной вакцинации?
Все, кроме Украины: еще одна соседка ЕС начинает вакцинацию от COVID-19
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 08:44

  Schmit написав:Когда нормальную вакцину (не новичок-V или китайский шмурдяк)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг получил первую дозу китайской вакцины CoronaVac.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 08:47

  ЛАД написав:
Ученые PHE, работающие над исследованием, пришли к выводу, что иммунитет, приобретенный естественным путем в результате прошлых инфекций, обеспечивает 83% защиту от повторного заражения по сравнению с людьми, которые не болели этим заболеванием раньше. Это длится не менее 5 месяцев с момента первого заболевания.
.......
PHE также предупредил, что, хотя у людей с антителами есть некоторая защита от заражения COVID-19, первые данные, полученные на следующем этапе исследования, показывают, что некоторые из этих людей несут высокий уровень вируса и могут продолжать передавать вирус другим.

https://www.gov.uk/government/news/past-covid-19-infection-provides-some-immunity-but-people-may-still-carry-and-transmit-virus

Но керманычи всех стран всё равно будут топить за вакцинацию и ковид-паспорта
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:04

  Вкладчик1234 написав:А переболевшим такой бейдж не положен


Выглядит логично, в вакцине стандартизированная доза, а переболеть можно и бессимптомно. Чем легче ты переболел или просто был носителем по факту, тем слабее наработанный иммунитет. Но переболевшим со средней и тяжёлой степенью тяжести, то есть бывшим на госпитализации, я бы давал такие бейджики тоже, но я же не губернатор Сахалина, пусть сами там решают.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:17

  freeze написав:На бейдже, который будут выдавать вакцинированным от COVID-19 на Сахалине, отобразят QR-код с информацией о прививке, он будет защищен голограммой.
С таким бейджиком можно будет ходить без маски везде. Получение бейджа дело строго добровольное.

Зачем так усложнять, нужно дать только вакцинированным право носить малиновые штаны. И при встрече с таким человеком, невакцинированный должен приседать и два раза говорить КУ. :)
andrein
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