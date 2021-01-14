Число погибших от COVID-19 в Германии выросло на рекордные 1244 человека .,.. Меры, которые также запрещают людям встречаться более чем с одним человеком из другого домохозяйства, должны оставаться в силе не раньше конца месяца.
Байден выступил с обращением к нации по мерам противодействию коронавирусу. По его словам, американцы должны объединиться, действовать нужно агрессивно, "ждать больше нельзя". Избранный президент США недоволен ходом вакцинации, обещает в пятницу представить свой план, чтобы 100 млн сограждан получили прививки в первые 100 дней его руководства страной. Предполагается дополнительно выделить 160 миллиардов долларов на вакцинацию и 50 миллиардов на максимальное расширение тестирование. В отличие от Трампа Байден более решительный товарищ в сфере коронавируса. Видимо ему все эти локдауны сильно надоели и будет максимальный упор на вакцинацию
На бейдже, который будут выдавать вакцинированным от COVID-19 на Сахалине, отобразят QR-код с информацией о прививке, он будет защищен голограммой. С таким бейджиком можно будет ходить без маски везде. Получение бейджа дело строго добровольное.
freeze написав:Байден выступил с обращением к нации по мерам противодействию коронавирусу. По его словам, американцы должны объединиться, действовать нужно агрессивно, "ждать больше нельзя". Избранный президент США недоволен ходом вакцинации, обещает в пятницу представить свой план, чтобы 100 млн сограждан получили прививки в первые 100 дней его руководства страной. Предполагается дополнительно выделить 160 миллиардов долларов на вакцинацию и 50 миллиардов на максимальное расширение тестирование. В отличие от Трампа Байден более решительный товарищ в сфере коронавируса. Видимо ему все эти локдауны сильно надоели и будет максимальный упор на вакцинацию
Ученые PHE, работающие над исследованием, пришли к выводу, что иммунитет, приобретенный естественным путем в результате прошлых инфекций, обеспечивает 83% защиту от повторного заражения по сравнению с людьми, которые не болели этим заболеванием раньше. Это длится не менее 5 месяцев с момента первого заболевания. ....... PHE также предупредил, что, хотя у людей с антителами есть некоторая защита от заражения COVID-19, первые данные, полученные на следующем этапе исследования, показывают, что некоторые из этих людей несут высокий уровень вируса и могут продолжать передавать вирус другим.
Вкладчик1234 написав:А переболевшим такой бейдж не положен
Выглядит логично, в вакцине стандартизированная доза, а переболеть можно и бессимптомно. Чем легче ты переболел или просто был носителем по факту, тем слабее наработанный иммунитет. Но переболевшим со средней и тяжёлой степенью тяжести, то есть бывшим на госпитализации, я бы давал такие бейджики тоже, но я же не губернатор Сахалина, пусть сами там решают.
freeze написав:На бейдже, который будут выдавать вакцинированным от COVID-19 на Сахалине, отобразят QR-код с информацией о прививке, он будет защищен голограммой. С таким бейджиком можно будет ходить без маски везде. Получение бейджа дело строго добровольное.
Зачем так усложнять, нужно дать только вакцинированным право носить малиновые штаны. И при встрече с таким человеком, невакцинированный должен приседать и два раза говорить КУ.