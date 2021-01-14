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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 26132614261526162617 ... 2619>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 115
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
36
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:27

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Сегодня в России нет гриппа, такого еще не было за всю историю наблюдений, чтобы к середине января не было случаев гриппа, заявила глава Роспотребнадзора и объяснила это соблюдением мер защиты из-за пандемии.

Если бы делали тесты на грипп - то был бы грипп


Откуда вы знаете, что не делают тесты на грипп, тем более в России )))
В Одессе в сотне аптек продаются тесты на грипп, и гораздо дешевле тестов на ковид, считаете, что вас врачи обманывают, пойдите купите и разоблачите. :mrgreen:
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:34

  freeze написав:Откуда вы знаете, что не делают тесты на грипп, тем более в России )))
В Одессе в сотне аптек продаются тесты на грипп, и гораздо дешевле тестов на ковид, считаете, что вас врачи обманывают, пойдите купите и разоблачите.

Положительный тест из аптеки на грипп попадёт в статистику?

Откуда я знаю, что не делают - из сообщения, что "гриппа нет"

Я такой же уверенность можно утверждать, что "короны нет", если делать 0 тестов
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:абсолютно верно, многие вирусы навсегда остаются , даже есть такая эволюционная теория что именно так и происходила эволюция и наш геном и есть сборище вирусов.

Рад, что вы что-то нагуглили, так нагуглите еще, много ли в ДНК человека генома от вируса гриппа, например, которым десятки тысяч лет "вакцинируется" человечество. Вот вам и будет замечательный аргумент, какие страшные могут быть вакцины на основе инактивированных вирусов. Успехов
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:35

Более того.

"Ковида" тоже не было, пока не делали тесты.

Но ведь короновирусы с нами всегда были. А вот ковида "не было" (до тестов)
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:39

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Откуда вы знаете, что не делают тесты на грипп, тем более в России )))
В Одессе в сотне аптек продаются тесты на грипп, и гораздо дешевле тестов на ковид, считаете, что вас врачи обманывают, пойдите купите и разоблачите.

Положительный тест из аптеки на грипп попадёт в статистику?

Откуда я знаю, что не делают - из сообщения, что "гриппа нет"

Я такой же уверенность можно утверждать, что "короны нет", если делать 0 тестов


Я о том, что любой даже бедный человек - тесты недорогие и продаются практически в каждой аптеке - может легко разоблачить заговор врачей, скрывающих отсутствие гриппа.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:42

  ЛАД написав:Меры, которые также запрещают людям встречаться более чем с одним человеком из другого домохозяйства, должны оставаться в силе не раньше конца месяца.


Мені про це розказував однокурсник, а з 90-х громадянин ФРН. Ще в більшості округів не можна віддалятись далі 15 км від місця проживання і т.д. але у німців є механізми контролю в одних і виконавча дисципліна в других. В наших умовах коли ні влада ні пересічні не мають ні бажання ні обов'язку дотримуватись локдауну, то ця пародія з незрозумілим ефектом.
Вчора вітав кума Василя з іменинами, то серед присутніх абсолютна більшість перехворіла, але практично всі неофіційно.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:45

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Откуда вы знаете, что не делают тесты на грипп, тем более в России )))
В Одессе в сотне аптек продаются тесты на грипп, и гораздо дешевле тестов на ковид, считаете, что вас врачи обманывают, пойдите купите и разоблачите.

Положительный тест из аптеки на грипп попадёт в статистику?

Откуда я знаю, что не делают - из сообщения, что "гриппа нет"

Я такой же уверенность можно утверждать, что "короны нет", если делать 0 тестов


Я о том, что любой даже бедный человек - тесты недорогие и продаются практически в каждой аптеке - может легко разоблачить заговор врачей, скрывающих отсутствие гриппа.


Причём тут заговор?
Я о том, что статистику можно вообще рисовать любую, в зависимости от текущих целей. От нуля, до "плюс бесконечности".
Хоть с короной, хоть с гриппом.

Проведите миллион тестов на грипп и ковид - и статистика покажет, что "мы все умрём" (или умерли, некоторые по 2 раза).
Проведите 0 тестов на грипп и ковид - статистика покажет, что "мы победили грипп и ковид"

Что тут разоблачать?

Это всё равно, что доказывать, что 1+1=2 (это я доказывать тоже не буду, и пруфов тоже не будет. И не спрашивайте "откуда я знаю" :) )
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Что может быть более упорото чем президент едущий на курорт и фоткающийся с фанатами, и всё это за день-два перед очередным локдауном?

Британия (в очередной раз): "Hold my beer!"

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus ... to-england

Сначала въезжающий в страну обязан предъявить негативный тест
Take a coronavirus test before you travel to England
From 4am on Monday 18 January 2021, you must have proof of a negative coronavirus (COVID-19) test to travel to England.

You must take a test even if:

you are a UK citizen
you are coming from a country on the travel corridors list


А потом всё равно отправиться на 10-ти дневную самоизоляцию
Self-isolating when you arrive in the UK – travel corridors
Even though you have provided a negative test for entering the country, you must follow the rules for self-isolating when you arrive in England.


(голосом Остапа Бендера) Ударим маразмом по всему чему только можно :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:54

  Вкладчик1234 написав:Более того.

"Ковида" тоже не было, пока не делали тесты.

Но ведь короновирусы с нами всегда были. А вот ковида "не было" (до тестов)


Ковид появился раньше, чем начали делать и выпускать тесты на него, и был идентифицирован до появления тестов.
Вы каждый раз удивляетесь, что белое это белое, а черное это черное )))
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:57

  Вкладчик1234 написав:Проведите миллион тестов на грипп и ковид - и статистика покажет, что "мы все умрём" (или умерли, некоторые по 2 раза).
Проведите 0 тестов на грипп и ковид - статистика покажет, что "мы победили грипп и ковид"

Что тут разоблачать?


Главное искренне верить в то, что пишите )))
Но не предъявлять ничего в доказательство.
Вы же легко можете сами разоблачить заговор, организуйте группу по разоблачению врачей, скрывающих грипп, пусть каждый с симптомами ОРВИ делает тест на грипп, попадёте на первые полосы СМИ и сможете даже смонетизировать раскрытие заговора, ведя где-то блог на Ютубе.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 15 січ, 2021 10:59, всього редагувалось 1 раз.
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