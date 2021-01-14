Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:45

freeze написав: Вкладчик1234 написав: freeze написав: Откуда вы знаете, что не делают тесты на грипп, тем более в России )))

В Одессе в сотне аптек продаются тесты на грипп, и гораздо дешевле тестов на ковид, считаете, что вас врачи обманывают, пойдите купите и разоблачите. Откуда вы знаете, что не делают тесты на грипп, тем более в России )))В Одессе в сотне аптек продаются тесты на грипп, и гораздо дешевле тестов на ковид, считаете, что вас врачи обманывают, пойдите купите и разоблачите.

Положительный тест из аптеки на грипп попадёт в статистику?



Откуда я знаю, что не делают - из сообщения, что "гриппа нет"



Я такой же уверенность можно утверждать, что "короны нет", если делать 0 тестов Положительный тест из аптеки на грипп попадёт в статистику?Откуда я знаю, что не делают - из сообщения, что "гриппа нет"Я такой же уверенность можно утверждать, что "короны нет", если делать 0 тестов



Я о том, что любой даже бедный человек - тесты недорогие и продаются практически в каждой аптеке - может легко разоблачить заговор врачей, скрывающих отсутствие гриппа. Я о том, что любой даже бедный человек - тесты недорогие и продаются практически в каждой аптеке - может легко разоблачить заговор врачей, скрывающих отсутствие гриппа.

Причём тут заговор?Я о том, что статистику можно вообще рисовать любую, в зависимости от текущих целей. От нуля, до "плюс бесконечности".Хоть с короной, хоть с гриппом.Проведите миллион тестов на грипп и ковид - и статистика покажет, что "мы все умрём" (или умерли, некоторые по 2 раза).Проведите 0 тестов на грипп и ковид - статистика покажет, что "мы победили грипп и ковид"Что тут разоблачать?Это всё равно, что доказывать, что 1+1=2 (это я доказывать тоже не буду, и пруфов тоже не будет. И не спрашивайте "откуда я знаю"