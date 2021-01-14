freeze написав:Сегодня в России нет гриппа, такого еще не было за всю историю наблюдений, чтобы к середине января не было случаев гриппа, заявила глава Роспотребнадзора и объяснила это соблюдением мер защиты из-за пандемии.
Если бы делали тесты на грипп - то был бы грипп
Откуда вы знаете, что не делают тесты на грипп, тем более в России ))) В Одессе в сотне аптек продаются тесты на грипп, и гораздо дешевле тестов на ковид, считаете, что вас врачи обманывают, пойдите купите и разоблачите.
freeze написав:Откуда вы знаете, что не делают тесты на грипп, тем более в России ))) В Одессе в сотне аптек продаются тесты на грипп, и гораздо дешевле тестов на ковид, считаете, что вас врачи обманывают, пойдите купите и разоблачите.
Положительный тест из аптеки на грипп попадёт в статистику?
Откуда я знаю, что не делают - из сообщения, что "гриппа нет"
Я такой же уверенность можно утверждать, что "короны нет", если делать 0 тестов
yama написав:абсолютно верно, многие вирусы навсегда остаются , даже есть такая эволюционная теория что именно так и происходила эволюция и наш геном и есть сборище вирусов.
Рад, что вы что-то нагуглили, так нагуглите еще, много ли в ДНК человека генома от вируса гриппа, например, которым десятки тысяч лет "вакцинируется" человечество. Вот вам и будет замечательный аргумент, какие страшные могут быть вакцины на основе инактивированных вирусов. Успехов
freeze написав:Откуда вы знаете, что не делают тесты на грипп, тем более в России ))) В Одессе в сотне аптек продаются тесты на грипп, и гораздо дешевле тестов на ковид, считаете, что вас врачи обманывают, пойдите купите и разоблачите.
Положительный тест из аптеки на грипп попадёт в статистику?
Откуда я знаю, что не делают - из сообщения, что "гриппа нет"
Я такой же уверенность можно утверждать, что "короны нет", если делать 0 тестов
Я о том, что любой даже бедный человек - тесты недорогие и продаются практически в каждой аптеке - может легко разоблачить заговор врачей, скрывающих отсутствие гриппа.
ЛАД написав:Меры, которые также запрещают людям встречаться более чем с одним человеком из другого домохозяйства, должны оставаться в силе не раньше конца месяца.
Мені про це розказував однокурсник, а з 90-х громадянин ФРН. Ще в більшості округів не можна віддалятись далі 15 км від місця проживання і т.д. але у німців є механізми контролю в одних і виконавча дисципліна в других. В наших умовах коли ні влада ні пересічні не мають ні бажання ні обов'язку дотримуватись локдауну, то ця пародія з незрозумілим ефектом. Вчора вітав кума Василя з іменинами, то серед присутніх абсолютна більшість перехворіла, але практично всі неофіційно.
freeze написав:Откуда вы знаете, что не делают тесты на грипп, тем более в России ))) В Одессе в сотне аптек продаются тесты на грипп, и гораздо дешевле тестов на ковид, считаете, что вас врачи обманывают, пойдите купите и разоблачите.
Положительный тест из аптеки на грипп попадёт в статистику?
Откуда я знаю, что не делают - из сообщения, что "гриппа нет"
Я такой же уверенность можно утверждать, что "короны нет", если делать 0 тестов
Я о том, что любой даже бедный человек - тесты недорогие и продаются практически в каждой аптеке - может легко разоблачить заговор врачей, скрывающих отсутствие гриппа.
Причём тут заговор? Я о том, что статистику можно вообще рисовать любую, в зависимости от текущих целей. От нуля, до "плюс бесконечности". Хоть с короной, хоть с гриппом.
Проведите миллион тестов на грипп и ковид - и статистика покажет, что "мы все умрём" (или умерли, некоторые по 2 раза). Проведите 0 тестов на грипп и ковид - статистика покажет, что "мы победили грипп и ковид"
Что тут разоблачать?
Это всё равно, что доказывать, что 1+1=2 (это я доказывать тоже не буду, и пруфов тоже не будет. И не спрашивайте "откуда я знаю" )
Сначала въезжающий в страну обязан предъявить негативный тест
Take a coronavirus test before you travel to England From 4am on Monday 18 January 2021, you must have proof of a negative coronavirus (COVID-19) test to travel to England.
You must take a test even if:
you are a UK citizen you are coming from a country on the travel corridors list
А потом всё равно отправиться на 10-ти дневную самоизоляцию
Self-isolating when you arrive in the UK – travel corridors Even though you have provided a negative test for entering the country, you must follow the rules for self-isolating when you arrive in England.
(голосом Остапа Бендера) Ударим маразмом по всему чему только можно
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
Вкладчик1234 написав:Проведите миллион тестов на грипп и ковид - и статистика покажет, что "мы все умрём" (или умерли, некоторые по 2 раза). Проведите 0 тестов на грипп и ковид - статистика покажет, что "мы победили грипп и ковид"
Что тут разоблачать?
Главное искренне верить в то, что пишите ))) Но не предъявлять ничего в доказательство. Вы же легко можете сами разоблачить заговор, организуйте группу по разоблачению врачей, скрывающих грипп, пусть каждый с симптомами ОРВИ делает тест на грипп, попадёте на первые полосы СМИ и сможете даже смонетизировать раскрытие заговора, ведя где-то блог на Ютубе.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 15 січ, 2021 10:59, всього редагувалось 1 раз.