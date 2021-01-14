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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:58
А мораль басни в том, что обещанных гор трупов нет, и все болеют "ковидом" как и гриппом.
Кстати, случайно ли начали вспоминать про какой-то там грипп, когда есть супер-смертельный и супер-заразный ковид (да ещё и с royal-апдейтом)?
Видимо люди уже перестали бояться ковида, и надо "поддать газку" к панике?
Вобщем, пока всё идёт по сценарию "гриппа со вкусом свинины". На очереди распил бюджетов на вакцины, а потом распил бюджета на утилизацию вакцин.
А потом запуск нового промо
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:01
Вкладчик1234 написав:
А мораль басни в том, что обещанных гор трупов нет, и все болеют "ковидом" как и гриппом.
72 человека умерло от гриппа в Украине в прошлом эпидсезоне по данным МОЗ, это далеко не все, вас готовились обмануть заранее, имхо.
Заговор украинских, китайских и американских врачей глубок.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:05
freeze написав:
Вы же легко можете сами разоблачить заговор, организуйте группу по разоблачению врачей, скрывающих грипп, пусть каждый с симптомами ОРВИ делает тест на грипп, попадёте на первые полосы СМИ и сможете даже смонетизировать раскрытие заговора, ведя где-то блог на Ютубе.
Там теж конкуренція - не пропихнешся. І шапочки з фольги, і чіпи в вакцинах, і сирна піца раптом стає паролем педофілів.
А тут банальне: "де трупи, Зін?" і "грип зі смаком свінини". Не пропихнеться, однозначно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:07
freeze написав: Вкладчик1234 написав:
Проведите миллион тестов на грипп и ковид - и статистика покажет, что "мы все умрём" (или умерли, некоторые по 2 раза).
Проведите 0 тестов на грипп и ковид - статистика покажет, что "мы победили грипп и ковид"
Что тут разоблачать?
Главное искренне верить, что пишите )))
Но не предъявлять ничего в доказательство.
Вы же легко можете сами разоблачить заговор, организуйте группу по разоблачению врачей, скрывающих грипп, пусть каждый с симптомами ОРВИ делает тест на грипп, попадёте на первые полосы СМИ и сможете даже смонетизировать раскрытие заговора, ведя где-то блог на Ютубе.
Сами придумали какой-то заговор, сами разоблачили, и приписали мне
сколько тестов на грипп было сделано? Сколько из них отрицательных, сколько положительных?
И вопрос, который вводит в ступор всех "свидетелей ковида" - почему "доковидные" пробы и образцы материалов показывают положительный тест на ковид?
Ой-ой, оказывается мы всегда жили с ковидом, и не парились. Писали спокойно грипп, ОРВИ, "пневмонию" (на крайняк "неуточненной этиологии"), закрывали школы каждый год на карантин (хоть часы сверяй) - и всё было спокойно.
Но ВНЕЗАПНО китайцы "открыли на глаза", и сообщили про "новый смертельный вирус" (как они делали много раз до этого с линейкой гриппов на любой вкус). Но ковид - "это другое"
Конечно нужно всеми силами доказывать, что "ковид - это другое", т.к. пипл нахавался гриппов с разными вкусами, и больше такое хавать не будет.
Поэтому маркетологи "запустили новый продукт" под названием ковид
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:11
freeze написав:
72 человека умерло от гриппа в Украине в прошлом эпидсезоне по данным МОЗ, это далеко не все, вас готовились обмануть заранее, имхо.
Заговор украинских, китайских и американских врачей глубок.
1. Сколько тестов было сделано? Всем ли пациентам с "характерными симптомами" делали тесты на грипп? Всем ли контактным особам делали тест на грипп? На все "виды" гриппа?
2. Сколько умерло от осложнений ВЫЗВАННЫХ с гриппом?
3. Сколько умерло от осложнений СВЯЗАННЫХ с гриппом?
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:11
freeze написав:
Я о том, что любой даже бедный человек
- тесты недорогие и продаются практически в каждой аптеке - может легко разоблачить заговор врачей, скрывающих отсутствие гриппа.
Точно, лучше купить тест для разоблачения, чем кусок хлеба. Что вы курите?
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:12
Кстати, а куда подевались смертельные куриные и свинячие гриппы? "Перемогли"? Или закончились рекламные бюджеты?
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:14
Вкладчик1234 написав:
И вопрос, который вводит в ступор всех "свидетелей ковида" - почему "доковидные" пробы и образцы материалов показывают положительный тест на ковид?
Вопрос - Почему на самом деле Земля плоская всегда вводит в ступор всех любителей астрономии.
Я же говорю, главное сильно верить тому, что пишите.
Какие доковидные пробы, кто показывает, что показывает, это не важно
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:18
Если искать грипп или герпес так, как ищут ковид - то они покажут такую же статистику.
Если искать "осложнения вызванные" или "осложнения связанные" с гриппом и герпесом - то их будет столько же. Просто задача такая не стоит. Пруфов не будет.
Копии приказа МОЗ о "скрывании гриппа" и "продвижении ковида" - тоже не будет
Кстати, свидетели ковида сами раньше говорили - "это как вера".
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в П'ят 15 січ, 2021 11:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:18
Вкладчик1234 написав:
Кстати, а куда подевались смертельные куриные и свинячие гриппы? "Перемогли"? Или закончились рекламные бюджеты?
Не выстрелило.
Но в новой ковид-версии учли просчёты предыдущих сезонов и сериал "мы все умрём" зашел на ура.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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