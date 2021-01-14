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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 261426152616261726182619>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 115
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
36
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:58

А мораль басни в том, что обещанных гор трупов нет, и все болеют "ковидом" как и гриппом.

Кстати, случайно ли начали вспоминать про какой-то там грипп, когда есть супер-смертельный и супер-заразный ковид (да ещё и с royal-апдейтом)?
Видимо люди уже перестали бояться ковида, и надо "поддать газку" к панике?

Вобщем, пока всё идёт по сценарию "гриппа со вкусом свинины". На очереди распил бюджетов на вакцины, а потом распил бюджета на утилизацию вакцин.

А потом запуск нового промо :)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:01

  Вкладчик1234 написав:А мораль басни в том, что обещанных гор трупов нет, и все болеют "ковидом" как и гриппом.


72 человека умерло от гриппа в Украине в прошлом эпидсезоне по данным МОЗ, это далеко не все, вас готовились обмануть заранее, имхо.
Заговор украинских, китайских и американских врачей глубок. :wink:
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Вы же легко можете сами разоблачить заговор, организуйте группу по разоблачению врачей, скрывающих грипп, пусть каждый с симптомами ОРВИ делает тест на грипп, попадёте на первые полосы СМИ и сможете даже смонетизировать раскрытие заговора, ведя где-то блог на Ютубе.

Там теж конкуренція - не пропихнешся. І шапочки з фольги, і чіпи в вакцинах, і сирна піца раптом стає паролем педофілів.
А тут банальне: "де трупи, Зін?" і "грип зі смаком свінини". Не пропихнеться, однозначно. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:07

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Проведите миллион тестов на грипп и ковид - и статистика покажет, что "мы все умрём" (или умерли, некоторые по 2 раза).
Проведите 0 тестов на грипп и ковид - статистика покажет, что "мы победили грипп и ковид"

Что тут разоблачать?


Главное искренне верить, что пишите )))
Но не предъявлять ничего в доказательство.
Вы же легко можете сами разоблачить заговор, организуйте группу по разоблачению врачей, скрывающих грипп, пусть каждый с симптомами ОРВИ делает тест на грипп, попадёте на первые полосы СМИ и сможете даже смонетизировать раскрытие заговора, ведя где-то блог на Ютубе.

Сами придумали какой-то заговор, сами разоблачили, и приписали мне :)

сколько тестов на грипп было сделано? Сколько из них отрицательных, сколько положительных?

И вопрос, который вводит в ступор всех "свидетелей ковида" - почему "доковидные" пробы и образцы материалов показывают положительный тест на ковид?

Ой-ой, оказывается мы всегда жили с ковидом, и не парились. Писали спокойно грипп, ОРВИ, "пневмонию" (на крайняк "неуточненной этиологии"), закрывали школы каждый год на карантин (хоть часы сверяй) - и всё было спокойно.
Но ВНЕЗАПНО китайцы "открыли на глаза", и сообщили про "новый смертельный вирус" (как они делали много раз до этого с линейкой гриппов на любой вкус). Но ковид - "это другое" :lol:
Конечно нужно всеми силами доказывать, что "ковид - это другое", т.к. пипл нахавался гриппов с разными вкусами, и больше такое хавать не будет.
Поэтому маркетологи "запустили новый продукт" под названием ковид :)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:11

  freeze написав:
72 человека умерло от гриппа в Украине в прошлом эпидсезоне по данным МОЗ, это далеко не все, вас готовились обмануть заранее, имхо.
Заговор украинских, китайских и американских врачей глубок. :wink:

1. Сколько тестов было сделано? Всем ли пациентам с "характерными симптомами" делали тесты на грипп? Всем ли контактным особам делали тест на грипп? На все "виды" гриппа?
2. Сколько умерло от осложнений ВЫЗВАННЫХ с гриппом?
3. Сколько умерло от осложнений СВЯЗАННЫХ с гриппом?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:11

  freeze написав:
Я о том, что любой даже бедный человек - тесты недорогие и продаются практически в каждой аптеке - может легко разоблачить заговор врачей, скрывающих отсутствие гриппа.

Точно, лучше купить тест для разоблачения, чем кусок хлеба. Что вы курите?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:12

Кстати, а куда подевались смертельные куриные и свинячие гриппы? "Перемогли"? Или закончились рекламные бюджеты?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:14

  Вкладчик1234 написав:И вопрос, который вводит в ступор всех "свидетелей ковида" - почему "доковидные" пробы и образцы материалов показывают положительный тест на ковид?


Вопрос - Почему на самом деле Земля плоская всегда вводит в ступор всех любителей астрономии.

Я же говорю, главное сильно верить тому, что пишите.
Какие доковидные пробы, кто показывает, что показывает, это не важно :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:18

Если искать грипп или герпес так, как ищут ковид - то они покажут такую же статистику.

Если искать "осложнения вызванные" или "осложнения связанные" с гриппом и герпесом - то их будет столько же. Просто задача такая не стоит. Пруфов не будет.

Копии приказа МОЗ о "скрывании гриппа" и "продвижении ковида" - тоже не будет :)

Кстати, свидетели ковида сами раньше говорили - "это как вера".
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 15 січ, 2021 11:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:18

  Вкладчик1234 написав:Кстати, а куда подевались смертельные куриные и свинячие гриппы? "Перемогли"? Или закончились рекламные бюджеты?

Не выстрелило.

Но в новой ковид-версии учли просчёты предыдущих сезонов и сериал "мы все умрём" зашел на ура.
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