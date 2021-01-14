Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:07

freeze написав: Вкладчик1234 написав: Проведите миллион тестов на грипп и ковид - и статистика покажет, что "мы все умрём" (или умерли, некоторые по 2 раза).

Проведите 0 тестов на грипп и ковид - статистика покажет, что "мы победили грипп и ковид"



Что тут разоблачать? Проведите миллион тестов на грипп и ковид - и статистика покажет, что "мы все умрём" (или умерли, некоторые по 2 раза).Проведите 0 тестов на грипп и ковид - статистика покажет, что "мы победили грипп и ковид"Что тут разоблачать?



Главное искренне верить, что пишите )))

Но не предъявлять ничего в доказательство.

Вы же легко можете сами разоблачить заговор, организуйте группу по разоблачению врачей, скрывающих грипп, пусть каждый с симптомами ОРВИ делает тест на грипп, попадёте на первые полосы СМИ и сможете даже смонетизировать раскрытие заговора, ведя где-то блог на Ютубе. Главное искренне верить, что пишите )))Но не предъявлять ничего в доказательство.Вы же легко можете сами разоблачить заговор, организуйте группу по разоблачению врачей, скрывающих грипп, пусть каждый с симптомами ОРВИ делает тест на грипп, попадёте на первые полосы СМИ и сможете даже смонетизировать раскрытие заговора, ведя где-то блог на Ютубе.

Сами придумали какой-то заговор, сами разоблачили, и приписали мнесколько тестов на грипп было сделано? Сколько из них отрицательных, сколько положительных?И вопрос, который вводит в ступор всех "свидетелей ковида" - почему "доковидные" пробы и образцы материалов показывают положительный тест на ковид?Ой-ой, оказывается мы всегда жили с ковидом, и не парились. Писали спокойно грипп, ОРВИ, "пневмонию" (на крайняк "неуточненной этиологии"), закрывали школы каждый год на карантин (хоть часы сверяй) - и всё было спокойно.Но ВНЕЗАПНО китайцы "открыли на глаза", и сообщили про "новый смертельный вирус" (как они делали много раз до этого с линейкой гриппов на любой вкус). Но ковид - "это другое"Конечно нужно всеми силами доказывать, что "ковид - это другое", т.к. пипл нахавался гриппов с разными вкусами, и больше такое хавать не будет.Поэтому маркетологи "запустили новый продукт" под названием ковид