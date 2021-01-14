Сообщалось о случаях смерти среди вакцинированных жителей больниц. В крупные исследования не включались пациенты с нестабильным или острым заболеванием, и в них было мало участников старше 85 лет. Когда мы теперь вакцинируем самых пожилых людей и людей с серьезными заболеваниями, своевременная вакцинация приведет к смерти. Ожидается, что произойдет смерть, близкая к вакцинации. В норвежских домах престарелых и подобных учреждениях еженедельно умирает в среднем около 400 человек.
Да и всё это сообщение посвящено людям 85+. Т.о. вполне вероятно, что эти 23 смерти наблюдались у людей 85+ и вписываются в статистику 400 человек в неделю. Выводы у них следующие:
Именно лечащий врач после общей оценки и консультации с пациентом и родственниками должен решить, следует ли посоветовать конкретному пациенту принять вакцину.
В эту оценку должны быть включены два фактора. Один из них - это жизненные перспективы пациента, поскольку у многих в домах престарелых их жизненные перспективы невелики. Во-вторых, у некоторых из наиболее ослабленных пожилых людей общие побочные эффекты после вакцинации, такие как лихорадка, недомогание и плохой аппетит, могут вызвать более серьезное течение болезни.
Норвежский институт общественного здравоохранения дал рекомендации по этому поводу в Руководстве по вакцинации.
«Для подавляющего большинства пожилых людей, живущих с ослабленным здоровьем, любые побочные эффекты вакцины будут более чем компенсированы снижением риска серьезного заболевания COVID-19. Однако для людей с наиболее тяжелой болезнью даже относительно легкие побочные эффекты вакцины могут иметь серьезные последствия. Для тех, у кого очень короткая оставшаяся жизнь, польза от вакцины может быть незначительной или несущественной. Следовательно, для очень слабых пациентов (например, эквивалентных по шкале клинической слабости 8 или выше) и неизлечимо больных пациентов рекомендуется тщательное взвешивание пользы и недостатка вакцинации »
Все цитаты, естественно, в гугл-переводе, норвежского языка не знаю.
Сообщалось о случаях смерти среди вакцинированных жителей больниц. В крупные исследования не включались пациенты с нестабильным или острым заболеванием, и в них было мало участников старше 85 лет. Когда мы теперь вакцинируем самых пожилых людей и людей с серьезными заболеваниями, своевременная вакцинация приведет к смерти. Ожидается, что произойдет смерть, близкая к вакцинации. В норвежских домах престарелых и подобных учреждениях еженедельно умирает в среднем около 400 человек.
Да и всё это сообщение посвящено людям 85+. Т.о. вполне вероятно, что эти 23 смерти наблюдались у людей 85+ и вписываются в статистику 400 человек в неделю. Выводы у них следующие:
Именно лечащий врач после общей оценки и консультации с пациентом и родственниками должен решить, следует ли посоветовать конкретному пациенту принять вакцину.
В эту оценку должны быть включены два фактора. Один из них - это жизненные перспективы пациента, поскольку у многих в домах престарелых их жизненные перспективы невелики. Во-вторых, у некоторых из наиболее ослабленных пожилых людей общие побочные эффекты после вакцинации, такие как лихорадка, недомогание и плохой аппетит, могут вызвать более серьезное течение болезни.
Норвежский институт общественного здравоохранения дал рекомендации по этому поводу в Руководстве по вакцинации.
«Для подавляющего большинства пожилых людей, живущих с ослабленным здоровьем, любые побочные эффекты вакцины будут более чем компенсированы снижением риска серьезного заболевания COVID-19. Однако для людей с наиболее тяжелой болезнью даже относительно легкие побочные эффекты вакцины могут иметь серьезные последствия. Для тех, у кого очень короткая оставшаяся жизнь, польза от вакцины может быть незначительной или несущественной. Следовательно, для очень слабых пациентов (например, эквивалентных по шкале клинической слабости 8 или выше) и неизлечимо больных пациентов рекомендуется тщательное взвешивание пользы и недостатка вакцинации »
Все цитаты, естественно, в гугл-переводе, норвежского языка не знаю.
Прошу прощения за длинные цитаты.
1. Если умирает невакцинированный - то только от ковида (или осложнений "вызванных", "связанных") 2. Если умирает вакцинированный - то от чего угодно, только не от вакцины, и это никак не связано с вакциной!
3. При любимой и яростно продвигаемой всеми "свидетелями ковида" массовой вакцинации - скольких "пациентов" хотя бы осмотрел врач, дал консультацию и т.п.? Или "Байден и Папа Римский сделали, не будь олхом - делай и ты!" ? Или "нет времени объяснять"? Если умер после "вакцины" - берём карточку, и пишем смерть от любой болезни оттуда, или осложнений связанных-вызванных
freeze написав: 72 человека умерло от гриппа в Украине в прошлом эпидсезоне по данным МОЗ, это далеко не все, вас готовились обмануть заранее, имхо. Заговор украинских, китайских и американских врачей глубок.
1. Сколько тестов было сделано? Всем ли пациентам с "характерными симптомами" делали тесты на грипп? Всем ли контактным особам делали тест на грипп? На все "виды" гриппа? 2. Сколько умерло от осложнений ВЫЗВАННЫХ с гриппом? 3. Сколько умерло от осложнений СВЯЗАННЫХ с гриппом?
Вам же написали, что в Украине умерло 72 человека от гриппа в прошлом эпидсезоне по данным минздрава. То что вы не умеете отличить грипп от насморка, совсем не означает, что врач-инфекционист не может отличить. Как говорится кто на что учился, тот в том и разбирается
Вкладчик1234 написав:1. Если умирает невакцинированный - то только от ковида (или осложнений "вызванных", "связанных") 2. Если умирает вакцинированный - то от чего угодно, только не от вакцины, и это никак не связано с вакциной!
Можно хоть какую-то ссылку на данное утверждение ? Или это на основании личного опыта ? Самый универсальный метод доказательства из фильма Мимино. - Откуда знаешь ? - Я так думаю.