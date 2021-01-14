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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 26152616261726182619> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 115 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 36 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 52 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 115 Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:18

Видимо, всё же такое сообщение было - https://legemiddelverket.no/nyheter/meldte-bivirkninger-etter-koronavaksine-pr-14-januar-2021 единственный источник, где нашёл ссылку - Зеркало недели).

Подробного анализа не нашёл, но есть такое - https://legemiddelverket.no/nyheter/bruk-av-mrna-vaksiner-hos-eldre#hva-vet-vi-om-effekten-av-mrna-vaksinene-hos-eldre-over-85-%C3%A5r?- .

Здесь, в частности, есть такое:

Сообщалось о случаях смерти среди вакцинированных жителей больниц.

В крупные исследования не включались пациенты с нестабильным или острым заболеванием, и в них было мало участников старше 85 лет. Когда мы теперь вакцинируем самых пожилых людей и людей с серьезными заболеваниями, своевременная вакцинация приведет к смерти. Ожидается, что произойдет смерть, близкая к вакцинации. В норвежских домах престарелых и подобных учреждениях еженедельно умирает в среднем около 400 человек.

Да и всё это сообщение посвящено людям 85+.

Т.о. вполне вероятно, что эти 23 смерти наблюдались у людей 85+ и вписываются в статистику 400 человек в неделю.

Выводы у них следующие:

Именно лечащий врач после общей оценки и консультации с пациентом и родственниками должен решить, следует ли посоветовать конкретному пациенту принять вакцину.



В эту оценку должны быть включены два фактора. Один из них - это жизненные перспективы пациента, поскольку у многих в домах престарелых их жизненные перспективы невелики. Во-вторых, у некоторых из наиболее ослабленных пожилых людей общие побочные эффекты после вакцинации, такие как лихорадка, недомогание и плохой аппетит, могут вызвать более серьезное течение болезни.



Норвежский институт общественного здравоохранения дал рекомендации по этому поводу в Руководстве по вакцинации.



«Для подавляющего большинства пожилых людей, живущих с ослабленным здоровьем, любые побочные эффекты вакцины будут более чем компенсированы снижением риска серьезного заболевания COVID-19. Однако для людей с наиболее тяжелой болезнью даже относительно легкие побочные эффекты вакцины могут иметь серьезные последствия. Для тех, у кого очень короткая оставшаяся жизнь, польза от вакцины может быть незначительной или несущественной. Следовательно, для очень слабых пациентов (например, эквивалентных по шкале клинической слабости 8 или выше) и неизлечимо больных пациентов рекомендуется тщательное взвешивание пользы и недостатка вакцинации »

Все цитаты, естественно, в гугл-переводе, норвежского языка не знаю.



Прошу прощения за длинные цитаты. По норвежским смертям.Видимо, всё же такое сообщение было -единственный источник, где нашёл ссылку - Зеркало недели).Подробного анализа не нашёл, но есть такое -Здесь, в частности, есть такое:Да и всё это сообщение посвящено людям 85+.Т.о. вполне вероятно, что эти 23 смерти наблюдались у людей 85+ и вписываются в статистику 400 человек в неделю.Выводы у них следующие:Все цитаты, естественно, в гугл-переводе, норвежского языка не знаю.Прошу прощения за длинные цитаты. ЛАД 2 Повідомлень: 18200 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4660 раз. Подякували: 4343 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:20 Вкладчик1234 написав: Кстати, а куда подевались смертельные куриные и свинячие гриппы? "Перемогли"? Или закончились рекламные бюджеты? Кстати, а куда подевались смертельные куриные и свинячие гриппы? "Перемогли"? Или закончились рекламные бюджеты?

Именно: у них R0 сильно меньше 1 был. -- вовремя изолировали всех носителей, вырезали зараженных курей/свиней -- и, собственно, все. Именно: у них R0 сильно меньше 1 был. -- вовремя изолировали всех носителей, вырезали зараженных курей/свиней -- и, собственно, все. _hunter Повідомлень: 3463 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 291 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:25 ЛАД написав: По норвежским смертям.

Видимо, всё же такое сообщение было - https://legemiddelverket.no/nyheter/meldte-bivirkninger-etter-koronavaksine-pr-14-januar-2021 единственный источник, где нашёл ссылку - Зеркало недели).

Подробного анализа не нашёл, но есть такое - https://legemiddelverket.no/nyheter/bruk-av-mrna-vaksiner-hos-eldre#hva-vet-vi-om-effekten-av-mrna-vaksinene-hos-eldre-over-85-%C3%A5r?- .

Здесь, в частности, есть такое:

Сообщалось о случаях смерти среди вакцинированных жителей больниц.

В крупные исследования не включались пациенты с нестабильным или острым заболеванием, и в них было мало участников старше 85 лет. Когда мы теперь вакцинируем самых пожилых людей и людей с серьезными заболеваниями, своевременная вакцинация приведет к смерти. Ожидается, что произойдет смерть, близкая к вакцинации. В норвежских домах престарелых и подобных учреждениях еженедельно умирает в среднем около 400 человек.

Да и всё это сообщение посвящено людям 85+.

Т.о. вполне вероятно, что эти 23 смерти наблюдались у людей 85+ и вписываются в статистику 400 человек в неделю.

Выводы у них следующие:

Именно лечащий врач после общей оценки и консультации с пациентом и родственниками должен решить, следует ли посоветовать конкретному пациенту принять вакцину.



В эту оценку должны быть включены два фактора. Один из них - это жизненные перспективы пациента, поскольку у многих в домах престарелых их жизненные перспективы невелики. Во-вторых, у некоторых из наиболее ослабленных пожилых людей общие побочные эффекты после вакцинации, такие как лихорадка, недомогание и плохой аппетит, могут вызвать более серьезное течение болезни.



Норвежский институт общественного здравоохранения дал рекомендации по этому поводу в Руководстве по вакцинации.



«Для подавляющего большинства пожилых людей, живущих с ослабленным здоровьем, любые побочные эффекты вакцины будут более чем компенсированы снижением риска серьезного заболевания COVID-19. Однако для людей с наиболее тяжелой болезнью даже относительно легкие побочные эффекты вакцины могут иметь серьезные последствия. Для тех, у кого очень короткая оставшаяся жизнь, польза от вакцины может быть незначительной или несущественной. Следовательно, для очень слабых пациентов (например, эквивалентных по шкале клинической слабости 8 или выше) и неизлечимо больных пациентов рекомендуется тщательное взвешивание пользы и недостатка вакцинации »

Все цитаты, естественно, в гугл-переводе, норвежского языка не знаю.



Прошу прощения за длинные цитаты. По норвежским смертям.Видимо, всё же такое сообщение было -единственный источник, где нашёл ссылку - Зеркало недели).Подробного анализа не нашёл, но есть такое -Здесь, в частности, есть такое:Да и всё это сообщение посвящено людям 85+.Т.о. вполне вероятно, что эти 23 смерти наблюдались у людей 85+ и вписываются в статистику 400 человек в неделю.Выводы у них следующие:Все цитаты, естественно, в гугл-переводе, норвежского языка не знаю.Прошу прощения за длинные цитаты.

1. Если умирает невакцинированный - то только от ковида (или осложнений "вызванных", "связанных")

2. Если умирает вакцинированный - то от чего угодно, только не от вакцины, и это никак не связано с вакциной!



3. При любимой и яростно продвигаемой всеми "свидетелями ковида" массовой вакцинации - скольких "пациентов" хотя бы осмотрел врач, дал консультацию и т.п.?

Или "Байден и Папа Римский сделали, не будь олхом - делай и ты!" ?

Или "нет времени объяснять"?

Если умер после "вакцины" - берём карточку, и пишем смерть от любой болезни оттуда, или осложнений связанных-вызванных 1. Если умирает невакцинированный - то только от ковида (или осложнений "вызванных", "связанных")2. Если умирает вакцинированный - то от чего угодно, только не от вакцины, и это никак не связано с вакциной!3. При любимой и яростно продвигаемой всеми "свидетелями ковида" массовой вакцинации - скольких "пациентов" хотя бы осмотрел врач, дал консультацию и т.п.?Или "Байден и Папа Римский сделали, не будь олхом - делай и ты!" ?Или "нет времени объяснять"?Если умер после "вакцины" - берём карточку, и пишем смерть от любой болезни оттуда, или осложнений связанных-вызванных Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13841 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7532 раз. Подякували: 3624 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:26 _hunter написав: Вкладчик1234 написав: Кстати, а куда подевались смертельные куриные и свинячие гриппы? "Перемогли"? Или закончились рекламные бюджеты? Кстати, а куда подевались смертельные куриные и свинячие гриппы? "Перемогли"? Или закончились рекламные бюджеты?

Именно: у них R0 сильно меньше 1 был. -- вовремя изолировали всех носителей, вырезали зараженных курей/свиней -- и, собственно, все. Именно: у них R0 сильно меньше 1 был. -- вовремя изолировали всех носителей, вырезали зараженных курей/свиней -- и, собственно, все.

"Откуда Вы знаете"? "Откуда Вы знаете"? Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13841 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7532 раз. Подякували: 3624 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:27 vetka написав: freeze написав:

Я о том, что любой даже бедный человек - тесты недорогие и продаются практически в каждой аптеке - может легко разоблачить заговор врачей, скрывающих отсутствие гриппа. Я о том, что любой даже- тесты недорогие и продаются практически в каждой аптеке - может легко разоблачить заговор врачей, скрывающих отсутствие гриппа.

Точно, лучше купить тест для разоблачения, чем кусок хлеба. Что вы курите? Точно, лучше купить тест для разоблачения, чем кусок хлеба. Что вы курите?



Фанаты заговора для достижения самоудовлетворения могут легко купить недорогой тест для разоблачения противника.

Кстати никогда не курил, и вам несоветую. Фанаты заговора для достижения самоудовлетворения могут легко купить недорогой тест для разоблачения противника.Кстати никогда не курил, и вам несоветую. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19921 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4760 раз. Подякували: 7489 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:28 Вкладчик1234 написав: _hunter написав: Вкладчик1234 написав: Кстати, а куда подевались смертельные куриные и свинячие гриппы? "Перемогли"? Или закончились рекламные бюджеты? Кстати, а куда подевались смертельные куриные и свинячие гриппы? "Перемогли"? Или закончились рекламные бюджеты?

Именно: у них R0 сильно меньше 1 был. -- вовремя изолировали всех носителей, вырезали зараженных курей/свиней -- и, собственно, все. Именно: у них R0 сильно меньше 1 был. -- вовремя изолировали всех носителей, вырезали зараженных курей/свиней -- и, собственно, все.

"Откуда Вы знаете"? "Откуда Вы знаете"?

что? что? _hunter Повідомлень: 3463 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 291 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:30 _hunter написав: Вкладчик1234 написав: _hunter написав: Именно: у них R0 сильно меньше 1 был. -- вовремя изолировали всех носителей, вырезали зараженных курей/свиней -- и, собственно, все. Именно: у них R0 сильно меньше 1 был. -- вовремя изолировали всех носителей, вырезали зараженных курей/свиней -- и, собственно, все.

"Откуда Вы знаете"? "Откуда Вы знаете"?

что? что?

Вы протестировали всех курей-свиней-людей и получили отрицательные тесты?

Или на каком основании говорите о "перемоге"?

Сколько тестов на курячий-свинячий грипп было сделано? Какие результаты?



Каким образом отличаете "бессимптомного", "носителя" от "здорового"? Вы протестировали всех курей-свиней-людей и получили отрицательные тесты?Или на каком основании говорите о "перемоге"?Сколько тестов на курячий-свинячий грипп было сделано? Какие результаты?Каким образом отличаете "бессимптомного", "носителя" от "здорового"? Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 15 січ, 2021 11:31, всього редагувалось 1 раз. Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13841 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7532 раз. Подякували: 3624 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:30 Вкладчик1234 написав: freeze написав:

72 человека умерло от гриппа в Украине в прошлом эпидсезоне по данным МОЗ, это далеко не все, вас готовились обмануть заранее, имхо.

Заговор украинских, китайских и американских врачей глубок. 72 человека умерло от гриппа в Украине в прошлом эпидсезоне по данным МОЗ, это далеко не все, вас готовились обмануть заранее, имхо.Заговор украинских, китайских и американских врачей глубок.

1. Сколько тестов было сделано? Всем ли пациентам с "характерными симптомами" делали тесты на грипп? Всем ли контактным особам делали тест на грипп? На все "виды" гриппа?

2. Сколько умерло от осложнений ВЫЗВАННЫХ с гриппом?

3. Сколько умерло от осложнений СВЯЗАННЫХ с гриппом? 1. Сколько тестов было сделано? Всем ли пациентам с "характерными симптомами" делали тесты на грипп? Всем ли контактным особам делали тест на грипп? На все "виды" гриппа?2. Сколько умерло от осложнений ВЫЗВАННЫХ с гриппом?3. Сколько умерло от осложнений СВЯЗАННЫХ с гриппом?



Вам же написали, что в Украине умерло 72 человека от гриппа в прошлом эпидсезоне по данным минздрава.

То что вы не умеете отличить грипп от насморка, совсем не означает, что врач-инфекционист не может отличить. Как говорится кто на что учился, тот в том и разбирается Вам же написали, что в Украине умерло 72 человека от гриппа в прошлом эпидсезоне по данным минздрава.То что вы не умеете отличить грипп от насморка, совсем не означает, что врач-инфекционист не может отличить. Как говорится кто на что учился, тот в том и разбирается freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19921 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4760 раз. Подякували: 7489 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:33 freeze написав: То что вы не умеете отличить грипп от насморка, совсем не означает, что врач-инфекционист не может отличить. Как говорится кто на что учился, тот в том и разбирается То что вы не умеете отличить грипп от насморка, совсем не означает, что врач-инфекционист не может отличить. Как говорится кто на что учился, тот в том и разбирается

Ну да, ну да.

Миллионы мух конечно же не могут ошибаться



Такие же специалисты закупали в Германии вакцину от свинячего гриппа, а потом утилизировали. Так и перемогли!

А у нас эти инфекцинисты закупали тамифлю



Ну да, ну да.Миллионы мух конечно же не могут ошибатьсяТакие же специалисты закупали в Германии вакцину от свинячего гриппа, а потом утилизировали. Так и перемогли!А у нас эти инфекцинисты закупали тамифлю Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13841 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7532 раз. Подякували: 3624 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:35 Вкладчик1234 написав: 1. Если умирает невакцинированный - то только от ковида (или осложнений "вызванных", "связанных")

2. Если умирает вакцинированный - то от чего угодно, только не от вакцины, и это никак не связано с вакциной! 1. Если умирает невакцинированный - то только от ковида (или осложнений "вызванных", "связанных")2. Если умирает вакцинированный - то от чего угодно, только не от вакцины, и это никак не связано с вакциной!



Можно хоть какую-то ссылку на данное утверждение ? Или это на основании личного опыта ?

Самый универсальный метод доказательства из фильма Мимино.

- Откуда знаешь ?

- Я так думаю.



https://www.youtube.com/watch?v=o1dtTimvUqI Можно хоть какую-то ссылку на данное утверждение ? Или это на основании личного опыта ?Самый универсальный метод доказательства из фильма Мимино.- Откуда знаешь ?- Я так думаю. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19921 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4760 раз. Подякували: 7489 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 26152616261726182619> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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