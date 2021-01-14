freeze написав:Вы же легко можете сами разоблачить заговор, организуйте группу по разоблачению врачей, скрывающих грипп
Можно хоть какую-то ссылку на данное утверждение ? (про заговор врачей, которые скрывают грипп?) Или это на основании личного опыта ? Самый универсальный метод доказательства из фильма Мимино. - Откуда знаешь ? - Я так думаю.
Вкладчик1234 написав:Где там про "заговор группы врачей, скрывающих грипп"?
Лаврентий Павлович в этой ситуации даже бы не сомневался. Умышленное сокрытие важных сведений с целью достижения неких целей. Однозначно заговор ))) Возможно также смягчить формулировку - Получение неправомерной выгоды врачами в составе организованной группы с целью получения коронавирусных надбавок, поскольку за грипп не давали таких надбавок. Но по сути, это тоже заговор
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 15 січ, 2021 11:57, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234 написав:....., 2. Если умирает вакцинированный - то от чего угодно, только не от вакцины, и это никак не связано с вакциной!
3. При любимой и яростно продвигаемой всеми "свидетелями ковида" массовой вакцинации - скольких "пациентов" хотя бы осмотрел врач, дал консультацию и т.п.? Или "Байден и Папа Римский сделали, не будь олхом - делай и ты!" ? Или "нет времени объяснять"? Если умер после "вакцины" - берём карточку, и пишем смерть от любой болезни оттуда, или осложнений связанных-вызванных
Простите, Вы, вроде, читать умеете. В моих цитатах, которые Вы любезно полностью повторили, говорится как раз обратное - признаются смерти от вакцин и говорится о том, что для очень пожилых и ослабленных людей необходима к предварительная консультация врача. Если у Вас есть ещё вопросы, можете посмотреть ссылку полностью. Гугл-переводчиком пользоваться наверняка умеете.