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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2616261726182619>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 115
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
36
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:37

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:То что вы не умеете отличить грипп от насморка, совсем не означает, что врач-инфекционист не может отличить. Как говорится кто на что учился, тот в том и разбирается

Ну да, ну да.
Миллионы мух конечно же не могут ошибаться :)


Я про это и говорю. Выгляньте в окно. Достаточно очевидно, что Земля плоская, имхо, следовательно банда космонавтов нас дурит. :wink:
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:40

  freeze написав:Вы же легко можете сами разоблачить заговор, организуйте группу по разоблачению врачей, скрывающих грипп


Можно хоть какую-то ссылку на данное утверждение ? (про заговор врачей, которые скрывают грипп?) Или это на основании личного опыта ?
Самый универсальный метод доказательства из фильма Мимино.
- Откуда знаешь ?
- Я так думаю.

https://www.youtube.com/watch?v=o1dtTimvUqI
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:43

  freeze написав:Я про это и говорю. Выгляньте в окно. Достаточно очевидно, что Земля плоская, имхо, следовательно банда космонавтов нас дурит.


Можно хоть какую-то ссылку на данное утверждение ? Или это на основании личного опыта ?
Самый универсальный метод доказательства из фильма Мимино.
- Откуда знаешь ?
- Я так думаю.

https://www.youtube.com/watch?v=o1dtTimvUqI
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:44

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Вы же легко можете сами разоблачить заговор, организуйте группу по разоблачению врачей, скрывающих грипп


Можно хоть какую-то ссылку на данное утверждение ? (про заговор врачей, которые скрывают грипп?)


Вот тут люди утверждают, что грипп точно есть, просто врачи специально тесты не делают.

viewtopic.php?p=5146750#p5146750
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:49

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Вы же легко можете сами разоблачить заговор, организуйте группу по разоблачению врачей, скрывающих грипп


Можно хоть какую-то ссылку на данное утверждение ? (про заговор врачей, которые скрывают грипп?)


Вот тут люди утверждают, что грипп точно есть, просто врачи специально тесты не делают.

viewtopic.php?p=5146750#p5146750

Где там про "заговор группы врачей, скрывающих грипп"?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:54

  Вкладчик1234 написав:Где там про "заговор группы врачей, скрывающих грипп"?


Лаврентий Павлович в этой ситуации даже бы не сомневался.
Умышленное сокрытие важных сведений с целью достижения неких целей.
Однозначно заговор )))
Возможно также смягчить формулировку - Получение неправомерной выгоды врачами в составе организованной группы с целью получения коронавирусных надбавок, поскольку за грипп не давали таких надбавок. Но по сути, это тоже заговор :mrgreen:
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 15 січ, 2021 11:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:56

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Где там про "заговор группы врачей, скрывающих грипп"?


Лаврентий Павлович в этой ситуации даже бы не сомневался.
Умышленное сокрытие важных сведений с целью достижения неких целей.
Однозначно заговор )))


  freeze написав:это на основании личного опыта ?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:56

  Вкладчик1234 написав:.....,
2. Если умирает вакцинированный - то от чего угодно, только не от вакцины, и это никак не связано с вакциной!

3. При любимой и яростно продвигаемой всеми "свидетелями ковида" массовой вакцинации - скольких "пациентов" хотя бы осмотрел врач, дал консультацию и т.п.?
Или "Байден и Папа Римский сделали, не будь олхом - делай и ты!" ?
Или "нет времени объяснять"?
Если умер после "вакцины" - берём карточку, и пишем смерть от любой болезни оттуда, или осложнений связанных-вызванных

Простите, Вы, вроде, читать умеете.
В моих цитатах, которые Вы любезно полностью повторили, говорится как раз обратное - признаются смерти от вакцин и говорится о том, что для очень пожилых и ослабленных людей необходима к предварительная консультация врача.
Если у Вас есть ещё вопросы, можете посмотреть ссылку полностью. Гугл-переводчиком пользоваться наверняка умеете.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:58

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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:58

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:Где там про "заговор группы врачей, скрывающих грипп"?


Лаврентий Павлович в этой ситуации даже бы не сомневался.
Умышленное сокрытие важных сведений с целью достижения неких целей.
Однозначно заговор )))


  freeze написав:это на основании личного опыта ?


Нет, это из учебника истории, учился когда-то в средней школе. :wink:

Помните когда-то уже был заговор врачей, один в один по-моему :mrgreen:
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