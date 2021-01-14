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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2616261726182619> Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 115 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 36 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 52 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 115 Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:37 Вкладчик1234 написав: freeze написав: То что вы не умеете отличить грипп от насморка, совсем не означает, что врач-инфекционист не может отличить. Как говорится кто на что учился, тот в том и разбирается То что вы не умеете отличить грипп от насморка, совсем не означает, что врач-инфекционист не может отличить. Как говорится кто на что учился, тот в том и разбирается

Ну да, ну да.

Миллионы мух конечно же не могут ошибаться Ну да, ну да.Миллионы мух конечно же не могут ошибаться



Я про это и говорю. Выгляньте в окно. Достаточно очевидно, что Земля плоская, имхо, следовательно банда космонавтов нас дурит. Я про это и говорю. Выгляньте в окно. Достаточно очевидно, что Земля плоская, имхо, следовательно банда космонавтов нас дурит. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19921 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4760 раз. Подякували: 7489 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:40 freeze написав: Вы же легко можете сами разоблачить заговор, организуйте группу по разоблачению врачей, скрывающих грипп Вы же легко можете сами разоблачить заговор, организуйте группу по разоблачению врачей, скрывающих грипп



Можно хоть какую-то ссылку на данное утверждение ? (про заговор врачей, которые скрывают грипп?) Или это на основании личного опыта ?

Самый универсальный метод доказательства из фильма Мимино.

- Откуда знаешь ?

- Я так думаю.



https://www.youtube.com/watch?v=o1dtTimvUqI Можно хоть какую-то ссылку на данное утверждение ? (про заговор врачей, которые скрывают грипп?) Или это на основании личного опыта ?Самый универсальный метод доказательства из фильма Мимино.- Откуда знаешь ?- Я так думаю. Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13841 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7532 раз. Подякували: 3624 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:43 freeze написав: Я про это и говорю. Выгляньте в окно. Достаточно очевидно, что Земля плоская, имхо, следовательно банда космонавтов нас дурит. Я про это и говорю. Выгляньте в окно. Достаточно очевидно, что Земля плоская, имхо, следовательно банда космонавтов нас дурит.



Можно хоть какую-то ссылку на данное утверждение ? Или это на основании личного опыта ?

Самый универсальный метод доказательства из фильма Мимино.

- Откуда знаешь ?

- Я так думаю.



https://www.youtube.com/watch?v=o1dtTimvUqI Можно хоть какую-то ссылку на данное утверждение ? Или это на основании личного опыта ?Самый универсальный метод доказательства из фильма Мимино.- Откуда знаешь ?- Я так думаю. Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13841 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7532 раз. Подякували: 3624 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:44 Вкладчик1234 написав: freeze написав: Вы же легко можете сами разоблачить заговор, организуйте группу по разоблачению врачей, скрывающих грипп Вы же легко можете сами разоблачить заговор, организуйте группу по разоблачению врачей, скрывающих грипп



Можно хоть какую-то ссылку на данное утверждение ? (про заговор врачей, которые скрывают грипп?) Можно хоть какую-то ссылку на данное утверждение ? (про заговор врачей, которые скрывают грипп?)



Вот тут люди утверждают, что грипп точно есть, просто врачи специально тесты не делают.



viewtopic.php?p=5146750#p5146750 Вот тут люди утверждают, что грипп точно есть, просто врачи специально тесты не делают. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19921 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4760 раз. Подякували: 7489 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:49 freeze написав: Вкладчик1234 написав: freeze написав: Вы же легко можете сами разоблачить заговор, организуйте группу по разоблачению врачей, скрывающих грипп Вы же легко можете сами разоблачить заговор, организуйте группу по разоблачению врачей, скрывающих грипп



Можно хоть какую-то ссылку на данное утверждение ? (про заговор врачей, которые скрывают грипп?) Можно хоть какую-то ссылку на данное утверждение ? (про заговор врачей, которые скрывают грипп?)



Вот тут люди утверждают, что грипп точно есть, просто врачи специально тесты не делают.



viewtopic.php?p=5146750#p5146750 Вот тут люди утверждают, что грипп точно есть, просто врачи специально тесты не делают.

Где там про "заговор группы врачей, скрывающих грипп"? Где там про "заговор группы врачей, скрывающих грипп"? Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13841 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7532 раз. Подякували: 3624 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:54 Вкладчик1234 написав: Где там про "заговор группы врачей, скрывающих грипп"? Где там про "заговор группы врачей, скрывающих грипп"?



Лаврентий Павлович в этой ситуации даже бы не сомневался.

Умышленное сокрытие важных сведений с целью достижения неких целей.

Однозначно заговор )))

Возможно также смягчить формулировку - Получение неправомерной выгоды врачами в составе организованной группы с целью получения коронавирусных надбавок, поскольку за грипп не давали таких надбавок. Но по сути, это тоже заговор Лаврентий Павлович в этой ситуации даже бы не сомневался.Умышленное сокрытие важных сведений с целью достижения неких целей.Однозначно заговор )))Возможно также смягчить формулировку - Получение неправомерной выгоды врачами в составе организованной группы с целью получения коронавирусных надбавок, поскольку за грипп не давали таких надбавок. Но по сути, это тоже заговор Востаннє редагувалось freeze в П'ят 15 січ, 2021 11:57, всього редагувалось 1 раз. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19921 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4760 раз. Подякували: 7489 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:56 freeze написав: Вкладчик1234 написав: Где там про "заговор группы врачей, скрывающих грипп"? Где там про "заговор группы врачей, скрывающих грипп"?



Лаврентий Павлович в этой ситуации даже бы не сомневался.

Умышленное сокрытие важных сведений с целью достижения неких целей.

Однозначно заговор ))) Лаврентий Павлович в этой ситуации даже бы не сомневался.Умышленное сокрытие важных сведений с целью достижения неких целей.Однозначно заговор )))



freeze написав: это на основании личного опыта ? это на основании личного опыта ? Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13841 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7532 раз. Подякували: 3624 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:56 Вкладчик1234 написав: .....,

2. Если умирает вакцинированный - то от чего угодно, только не от вакцины, и это никак не связано с вакциной!



3. При любимой и яростно продвигаемой всеми "свидетелями ковида" массовой вакцинации - скольких "пациентов" хотя бы осмотрел врач, дал консультацию и т.п.?

Или "Байден и Папа Римский сделали, не будь олхом - делай и ты!" ?

Или "нет времени объяснять"?

Если умер после "вакцины" - берём карточку, и пишем смерть от любой болезни оттуда, или осложнений связанных-вызванных .....,2. Если умирает вакцинированный - то от чего угодно, только не от вакцины, и это никак не связано с вакциной!3. При любимой и яростно продвигаемой всеми "свидетелями ковида" массовой вакцинации - скольких "пациентов" хотя бы осмотрел врач, дал консультацию и т.п.?Или "Байден и Папа Римский сделали, не будь олхом - делай и ты!" ?Или "нет времени объяснять"?Если умер после "вакцины" - берём карточку, и пишем смерть от любой болезни оттуда, или осложнений связанных-вызванных

Простите, Вы, вроде, читать умеете.

В моих цитатах, которые Вы любезно полностью повторили, говорится как раз обратное - признаются смерти от вакцин и говорится о том, что для очень пожилых и ослабленных людей необходима к предварительная консультация врача.

Если у Вас есть ещё вопросы, можете посмотреть ссылку полностью. Гугл-переводчиком пользоваться наверняка умеете. Простите, Вы, вроде, читать умеете.В моих цитатах, которые Вы любезно полностью повторили, говорится как раз обратное - признаются смерти от вакцин и говорится о том, чтолюдей необходима к предварительная консультация врача.Если у Вас есть ещё вопросы, можете посмотреть ссылку полностью. Гугл-переводчиком пользоваться наверняка умеете. ЛАД 2 Повідомлень: 18200 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4660 раз. Подякували: 4343 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:58 andrein

Повідомлень: 1051 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 327 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:58 Вкладчик1234 написав: freeze написав: Вкладчик1234 написав: Где там про "заговор группы врачей, скрывающих грипп"? Где там про "заговор группы врачей, скрывающих грипп"?



Лаврентий Павлович в этой ситуации даже бы не сомневался.

Умышленное сокрытие важных сведений с целью достижения неких целей.

Однозначно заговор ))) Лаврентий Павлович в этой ситуации даже бы не сомневался.Умышленное сокрытие важных сведений с целью достижения неких целей.Однозначно заговор )))



freeze написав: это на основании личного опыта ? это на основании личного опыта ?



Нет, это из учебника истории, учился когда-то в средней школе.



Помните когда-то уже был заговор врачей, один в один по-моему Нет, это из учебника истории, учился когда-то в средней школе.Помните когда-то уже был заговор врачей, один в один по-моему freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19921 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4760 раз. Подякували: 7489 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2616261726182619> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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