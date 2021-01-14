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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2617261826192620>

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 115
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
36
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:06

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Нет, это из учебника истории, учился когда-то в средней школе.


  freeze написав:Можно хоть какую-то ссылку на данное утверждение ?


https://ru.wikipedia.org/wiki/Дело_врачей

Странно, я Вам постоянно даю ссылки, а Вы мне нет.
Давайте, чтобы был паритет :wink:
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:06

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:......
Можно хоть какую-то ссылку на данное утверждение ? (про заговор врачей, которые скрывают грипп?)


Вот тут люди утверждают, что грипп точно есть, просто врачи специально тесты не делают.

viewtopic.php?p=5146750#p5146750

Где там про "заговор группы врачей, скрывающих грипп"?

Если не заговор, то почему не делают?
Кстати, моей внучке в позапрошлом (2019) году тест на грипп делали. Правда, это было не в районной поликлинике.
А что касается "не было бы тестов и ковида не было", а куда делись бы больные, требующие кислорода?
Или считаете, никто бы не разбирался с какой радости резко увеличилось количество таких больных?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:12

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Нет, это из учебника истории, учился когда-то в средней школе.


  freeze написав:Можно хоть какую-то ссылку на данное утверждение ?


https://ru.wikipedia.org/wiki/Дело_врачей

Странно, я Вам постоянно даю ссылки, а Вы мне нет.
Давайте, чтобы был паритет :wink:

Я спрашивал про "дело врачей" или просил про него ссылку?
Я кагбэ и сам про него в курсе, и умею пользоваться гуглом и википедией

Тем более, что про "дело врачей" Вы добавили чуть позже.

А мой вопрос содержится в моём посте. Можете его перечитать, как говорится "шевеля губами"
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:13

  ЛАД написав:Если не заговор, то почему не делают?

А если заговор - то где Ваши пруфы? (Ну или ссылки?)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:15

  Вкладчик1234 написав:Я спрашивал про "дело врачей" или просил про него ссылку?
Я кагбэ и сам про него в курсе, и умею пользоваться гуглом и википедией

Тем более, что про "дело врачей" Вы добавили чуть позже.

А мой вопрос содержится в моём посте. Можете его перечитать, как говорится "шевеля губами"


Вы так обильно сыпете вопросами, что уже непонятно на какой отвечать :lol:
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:А мораль басни в том, что обещанных гор трупов нет, и все болеют "ковидом" как и гриппом.

Ни за один год ранее среди моего окружения не было ни одного человека, кого бы госпитализировали с гриппом и тем более кто от него бы умер. За прошедший год - целый ряд случаев госпитализации и есть летальные. Разница с гриппом очевидна.

Горы трупов фигурировали только в фантазиях любителей заговоров
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:21

  Faceless написав:Горы трупов фигурировали только в фантазиях любителей заговоров

Отакої!

А волну видосиков из моргов (где не хватает холодильников, трупы лежат в коридорах и т.д.), и прочих "как в Беграмо", "как в Барнауле" поднимали "ковид-скептики"? :)

И падающие на улицах люди?

А ледовые арены вместо моргов? А "полевые госпитали"?

Уже не "всё так однозначно"? :)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Faceless написав:
  Вкладчик1234 написав:А мораль басни в том, что обещанных гор трупов нет, и все болеют "ковидом" как и гриппом.

Ни за один год ранее среди моего окружения не было ни одного человека, кого бы госпитализировали с гриппом и тем более кто от него бы умер. За прошедший год - целый ряд случаев госпитализации и есть летальные. Разница с гриппом очевидна.

Горы трупов фигурировали только в фантазиях любителей заговоров


И я в этом веке не знал лично ни одного человека, который попал бы в больницу из-за гриппа или вообще какого-то простудного заболевания, конечно такие где-то были, но мне не встречались.
Начиная с этого октября умерло от ковида уже четыре человека, которых я знал лично, слава Богу, не родственники.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:29

Вы меня извините, но я на время (или навсегда) покину эту тему, т.к. ковид-проповеди читать уже невыносимо
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:32

  Вкладчик1234 написав:Вы меня извините, но я на время (или навсегда) покину эту тему, т.к. ковид-проповеди читать невыносимо


))) А зачем Вы постоянно заходите на ветку с пугающим Вас названием - Эпидемия коронавируса в мире ?

Я уже сто раз тут предлагал - создайте ветку с названием - Нет никакой эпидемии коронавируса. Там можно было бы получать полное моральное удовлетворение, имхо.
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