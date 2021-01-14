Где там про "заговор группы врачей, скрывающих грипп"?
Если не заговор, то почему не делают? Кстати, моей внучке в позапрошлом (2019) году тест на грипп делали. Правда, это было не в районной поликлинике. А что касается "не было бы тестов и ковида не было", а куда делись бы больные, требующие кислорода? Или считаете, никто бы не разбирался с какой радости резко увеличилось количество таких больных?
Вкладчик1234 написав:А мораль басни в том, что обещанных гор трупов нет, и все болеют "ковидом" как и гриппом.
Ни за один год ранее среди моего окружения не было ни одного человека, кого бы госпитализировали с гриппом и тем более кто от него бы умер. За прошедший год - целый ряд случаев госпитализации и есть летальные. Разница с гриппом очевидна.
Горы трупов фигурировали только в фантазиях любителей заговоров
Вкладчик1234 написав:А мораль басни в том, что обещанных гор трупов нет, и все болеют "ковидом" как и гриппом.
Ни за один год ранее среди моего окружения не было ни одного человека, кого бы госпитализировали с гриппом и тем более кто от него бы умер. За прошедший год - целый ряд случаев госпитализации и есть летальные. Разница с гриппом очевидна.
Горы трупов фигурировали только в фантазиях любителей заговоров
И я в этом веке не знал лично ни одного человека, который попал бы в больницу из-за гриппа или вообще какого-то простудного заболевания, конечно такие где-то были, но мне не встречались. Начиная с этого октября умерло от ковида уже четыре человека, которых я знал лично, слава Богу, не родственники.