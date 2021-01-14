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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:46
freeze написав: Вкладчик1234 написав:
Вы меня извините, но я на время (или навсегда) покину эту тему, т.к. ковид-проповеди читать невыносимо
))) А зачем Вы постоянно заходите на ветку с пугающим Вас названием
- Эпидемия коронавируса в мире ?
Я уже сто раз тут предлагал - создайте ветку с названием - Нет никакой эпидемии коронавируса
. Там можно было бы получать полное моральное удовлетворение, имхо.
Можно ссылки на данные утверждения, или это на основе личного опыта?
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:53
Вкладчик1234 написав:
Вы меня извините, но я на время (или навсегда
) покину эту тему
, т.к. ковид-проповеди читать уже невыносимо
Ждем! Надеемся! Верим!
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:53
Вкладчик1234 написав: freeze написав: Вкладчик1234 написав:
Вы меня извините, но я на время (или навсегда) покину эту тему, т.к. ковид-проповеди читать невыносимо
))) А зачем Вы постоянно заходите на ветку с пугающим Вас названием
- Эпидемия коронавируса в мире ?
Я уже сто раз тут предлагал - создайте ветку с названием - Нет никакой эпидемии коронавируса
. Там можно было бы получать полное моральное удовлетворение, имхо.
Можно ссылки на данные утверждения, или это на основе личного опыта?
То что название - Коронавирус, и тем более его эпидемия Вас по меньшей мере чудовищно раздражают, это очевидно. Вас пугает возможная победа неких тёмных сил, это тоже очевидно. Иначе Вы бы не посвятили столько усилий для их разоблачения.
Это просто моё предложение как назвать комфортную для Вас ветку.
Обещаю туда не заходить
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:04
freeze написав:
То что название - Коронавирус, и тем более его эпидемия Вас по меньшей мере чудовищно раздражают, это очевидно. Вас пугает возможная победа неких тёмных сил, это тоже очевидно.
Я так понимаю, пруфов не будет? И эти "данные" на основе Вашего личного опыта?
Заметьте, про "теории заговора" и "некие темные силы" - говорите Вы, а не я
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:23
Вкладчик1234 написав: freeze написав:
То что название - Коронавирус, и тем более его эпидемия Вас по меньшей мере чудовищно раздражают, это очевидно. Вас пугает возможная победа неких тёмных сил, это тоже очевидно.
Я так понимаю, пруфов не будет? И эти "данные" на основе Вашего личного опыта?
Заметьте, про "теории заговора" и "некие темные силы" - говорите Вы, а не я
Так Вы утверждаете, что Эпидемия коронавируса широко шагает по планете ? Коронавирус не насморк ? Вас не раздражают меры по противодействию эпидемии ? Если я правильно понял подтекст Вашего предыдущего поста, то Вы хорошо маскировались под ковиддиссидента
А с какой целью врачи скрывают по вашему эпидемию гриппа, или вообще отрицают его наличие на сегодня ? Если это не заговор тёмных сил, тогда что ? )))
Группа лиц - врачи - сознательно не делают тесты на грипп, а делают только тесты на коронавирус, однозначно - сообщники, злонамеренно, с целью получения выгоды в виде вероятно коронавирусных надбавок ? Врачи не умеют отличать симптомы гриппа от симптомов коронавируса.
Правильно я законспектировал Ваше убеждение ?
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freeze
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