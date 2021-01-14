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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2617261826192620 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 115 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 36 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 52 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 115 Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:46 freeze написав: Вкладчик1234 написав: Вы меня извините, но я на время (или навсегда) покину эту тему, т.к. ковид-проповеди читать невыносимо Вы меня извините, но я на время (или навсегда) покину эту тему, т.к. ковид-проповеди читать невыносимо



))) А зачем Вы постоянно заходите на ветку с пугающим Вас названием - Эпидемия коронавируса в мире ?



Я уже сто раз тут предлагал - создайте ветку с названием - Нет никакой эпидемии коронавируса . Там можно было бы получать полное моральное удовлетворение, имхо. ))) А зачем Вы постоянно заходите на ветку с- Эпидемия коронавируса в мире ?Я уже сто раз тут предлагал - создайте ветку с названием -. Там можно было бы получать полное моральное удовлетворение, имхо.



Можно ссылки на данные утверждения, или это на основе личного опыта? Можно ссылки на данные утверждения, или это на основе личного опыта? Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13849 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7532 раз. Подякували: 3624 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:53 Вкладчик1234 написав: Вы меня извините, но я на время (или навсегда) покину эту тему, т.к. ковид-проповеди читать уже невыносимо Вы меня извините, но я на время (или, т.к. ковид-проповеди читать уже невыносимо

Ждем! Надеемся! Верим! Ждем! Надеемся! Верим! _hunter Повідомлень: 3470 З нами з: 22.03.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 291 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:53 Вкладчик1234 написав: freeze написав: Вкладчик1234 написав: Вы меня извините, но я на время (или навсегда) покину эту тему, т.к. ковид-проповеди читать невыносимо Вы меня извините, но я на время (или навсегда) покину эту тему, т.к. ковид-проповеди читать невыносимо



))) А зачем Вы постоянно заходите на ветку с пугающим Вас названием - Эпидемия коронавируса в мире ?



Я уже сто раз тут предлагал - создайте ветку с названием - Нет никакой эпидемии коронавируса . Там можно было бы получать полное моральное удовлетворение, имхо. ))) А зачем Вы постоянно заходите на ветку с- Эпидемия коронавируса в мире ?Я уже сто раз тут предлагал - создайте ветку с названием -. Там можно было бы получать полное моральное удовлетворение, имхо.



Можно ссылки на данные утверждения, или это на основе личного опыта? Можно ссылки на данные утверждения, или это на основе личного опыта?



То что название - Коронавирус, и тем более его эпидемия Вас по меньшей мере чудовищно раздражают, это очевидно. Вас пугает возможная победа неких тёмных сил, это тоже очевидно. Иначе Вы бы не посвятили столько усилий для их разоблачения.

Это просто моё предложение как назвать комфортную для Вас ветку.

Обещаю туда не заходить То что название - Коронавирус, и тем более его эпидемия Вас по меньшей мере чудовищно раздражают, это очевидно. Вас пугает возможная победа неких тёмных сил, это тоже очевидно. Иначе Вы бы не посвятили столько усилий для их разоблачения.Это просто моё предложение как назвать комфортную для Вас ветку.Обещаю туда не заходить freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19927 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4760 раз. Подякували: 7489 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:04 freeze написав: То что название - Коронавирус, и тем более его эпидемия Вас по меньшей мере чудовищно раздражают, это очевидно. Вас пугает возможная победа неких тёмных сил, это тоже очевидно. То что название - Коронавирус, и тем более его эпидемия Вас по меньшей мере чудовищно раздражают, это очевидно. Вас пугает возможная победа неких тёмных сил, это тоже очевидно.

Я так понимаю, пруфов не будет? И эти "данные" на основе Вашего личного опыта?



Заметьте, про "теории заговора" и "некие темные силы" - говорите Вы, а не я Я так понимаю, пруфов не будет? И эти "данные" на основе Вашего личного опыта?Заметьте, про "теории заговора" и "некие темные силы" - говорите Вы, а не я Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13849 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7532 раз. Подякували: 3624 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:23 Вкладчик1234 написав: freeze написав: То что название - Коронавирус, и тем более его эпидемия Вас по меньшей мере чудовищно раздражают, это очевидно. Вас пугает возможная победа неких тёмных сил, это тоже очевидно. То что название - Коронавирус, и тем более его эпидемия Вас по меньшей мере чудовищно раздражают, это очевидно. Вас пугает возможная победа неких тёмных сил, это тоже очевидно.

Я так понимаю, пруфов не будет? И эти "данные" на основе Вашего личного опыта?



Заметьте, про "теории заговора" и "некие темные силы" - говорите Вы, а не я Я так понимаю, пруфов не будет? И эти "данные" на основе Вашего личного опыта?Заметьте, про "теории заговора" и "некие темные силы" - говорите Вы, а не я



Так Вы утверждаете, что Эпидемия коронавируса широко шагает по планете ? Коронавирус не насморк ? Вас не раздражают меры по противодействию эпидемии ? Если я правильно понял подтекст Вашего предыдущего поста, то Вы хорошо маскировались под ковиддиссидента



А с какой целью врачи скрывают по вашему эпидемию гриппа, или вообще отрицают его наличие на сегодня ? Если это не заговор тёмных сил, тогда что ? )))

Группа лиц - врачи - сознательно не делают тесты на грипп, а делают только тесты на коронавирус, однозначно - сообщники, злонамеренно, с целью получения выгоды в виде вероятно коронавирусных надбавок ? Врачи не умеют отличать симптомы гриппа от симптомов коронавируса.

Правильно я законспектировал Ваше убеждение ? Так Вы утверждаете, что Эпидемия коронавируса широко шагает по планете ? Коронавирус не насморк ? Вас не раздражают меры по противодействию эпидемии ? Если я правильно понял подтекст Вашего предыдущего поста, то Вы хорошо маскировались под ковиддиссидентаА с какой целью врачи скрывают по вашему эпидемию гриппа, или вообще отрицают его наличие на сегодня ? Если это не заговор тёмных сил, тогда что ? )))Группа лиц - врачи - сознательно не делают тесты на грипп, а делают только тесты на коронавирус, однозначно - сообщники, злонамеренно, с целью получения выгоды в виде вероятно коронавирусных надбавок ? Врачи не умеют отличать симптомы гриппа от симптомов коронавируса.Правильно я законспектировал Ваше убеждение ? freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19927 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4760 раз. Подякували: 7489 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2617261826192620 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 13 січ, 2021 12:02