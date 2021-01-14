"Україна – це Європа" повинно бути частиною нашої свідомості - Зеленський
16 травня 2020
И дела:
Из
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:27
Слова:
И дела:
Из
Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:41
Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:06
Цього року ми точно 10 млн вакцинуємо, а може, і більше. Були б тільки гроші, і бажаючи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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