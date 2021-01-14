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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2618261926202621

Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 115
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
36
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:27

Слова:
"Україна – це Європа" повинно бути частиною нашої свідомості - Зеленський
16 травня 2020

https://www.unn.com.ua/uk/news/1869549- ... -zelenskiy

И дела:

Зображення
Из https://lb.ua/society/2021/01/15/475283 ... odimo.html
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:41

  yanyura написав:.....
[b]"Україна – це Європа"
.....

А чого ж нi.
Проте у Європи є лице, а є ж...
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:06

  ЛАД написав:
  yanyura написав:.....
[b]"Україна – це Європа"
.....

А чого ж нi.
Проте у Європи є лице, а є ж...

Цього року ми точно 10 млн вакцинуємо, а може, і більше. Були б тільки гроші, і бажаючи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:38

  lapay написав:Цього року ми точно 10 млн вакцинуємо, а може, і більше. Були б тільки гроші, і бажаючи.

Поки заявляють про закупівлю півмільйона доз китайської.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:47

Цікаво, що таке сталося, що графік так ковбасить з 14 листопада? (Маю на увазі зростання амплітуди коливань).
https://www.google.com/search?q=%D1%81% ... e&ie=UTF-8

Власна думка - різке зростання кількості тестів та лабораторій. Але може є інші варіанти?
Lady_N
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:48

[quote="5147055:andrein"]Шел 2023 год, а freeze все ждал вакцину. :)

Шёл 2025 год, а Андрейка всё ждал падения битка :D

ПС а какое отношение ждун имеет к Фризу :?: Он просто излагает материал и комментирует его.А вы , ковидиоты уже сколько раз облажались вокруг, уже не знаете как нагадить.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:59

  lapay написав:.....
Цього року ми точно 10 млн вакцинуємо, а може, і більше. Були б тільки гроші, і бажаючи.

Можливо й так.
Але цього зовсiм недостатньо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:06

  ЛАД написав:
  lapay написав:.....
Цього року ми точно 10 млн вакцинуємо, а може, і більше. Були б тільки гроші, і бажаючи.

Можливо й так.
Але цього зовсiм недостатньо.

Тут важливо групу ризику вакцинувати, щоб знизити смертність, а молодь хворіє, переважно, легко. Тут проблема буде навіть не у вакцині, а в грошах і бажаючих. Хоч би 10 млн бажаючих наскрести, судячи по опитуванням.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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