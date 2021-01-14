"Україна – це Європа" повинно бути частиною нашої свідомості - Зеленський
16 травня 2020
И дела:
Из
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:27
Слова:
И дела:
Из
Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:41
Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:06
Цього року ми точно 10 млн вакцинуємо, а може, і більше. Були б тільки гроші, і бажаючи.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:38
Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:47
Цікаво, що таке сталося, що графік так ковбасить з 14 листопада? (Маю на увазі зростання амплітуди коливань).
Власна думка - різке зростання кількості тестів та лабораторій. Але може є інші варіанти?
Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:48
[quote="5147055:andrein"]Шел 2023 год, а freeze все ждал вакцину.
Шёл 2025 год, а Андрейка всё ждал падения битка
ПС а какое отношение ждун имеет к Фризу Он просто излагает материал и комментирует его.А вы , ковидиоты уже сколько раз облажались вокруг, уже не знаете как нагадить.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:59
Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:06
Тут важливо групу ризику вакцинувати, щоб знизити смертність, а молодь хворіє, переважно, легко. Тут проблема буде навіть не у вакцині, а в грошах і бажаючих. Хоч би 10 млн бажаючих наскрести, судячи по опитуванням.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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