Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:36

В среду, 13 января, на заседании правительства России Владимир Путин продемонстрировал признаки старческой деменции. Во-первых, он заявил, что российская вакцина "вообще самая лучшая в мире". Во-вторых, что "наблюдается некоторое снижение (заболеваемости коронавирусом Covid-19 в России — прим. автора), но успокаивать нас это не должно". В-третьих, поручил начать массовую вакцинацию россиян.На лицах участников заседания отразилось душевное смятение, ведь 2 декабря 2020 года президент России уже поручал начать масштабную вакцинацию. К счастью, на помощь Владимиру Путину, который на старости лет не помнит, какие поручения, кому и когда давал, пришла вице-премьер Татьяна Голикова. Она заявила, что с понедельника, 18 января, власти готовы выполнить его "поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе—феврале и так далее". В чём разница между масштабной, массовой и широкой вакцинацией никто из присутствующих так и не понял, ровно, как и то, когда же она начнётся: "в январе—феврале" или "и так далее".Примечательно, что президент Турции Реджеп Эрдоган получил китайскую вакцину, а не российскую — как и все 100 тыс. человек в первый день вакцинации в стране. Россия активно продвигала "Спутник V" на турецкий рынок, однако 9 декабря 2020 года министр здравоохранения Турции Фахреддин Коджа заявил в интервью турецкой газете Haberturk: "Это аденовирусная вакцина („Спутник V" — прим. автора). Проблема возникла из-за соответствия GLP. Россия не могла ей соответствовать. По этой причине ВОЗ и мир не может закупать эту вакцину. Эта вакцина также не может получить нашу лицензию. Поэтому она не входит в нашу сферу интересов". Москва возмутилась, и турецкие власти назвали заявление "недоразумением", сообщив, что "Спутник V" должен "пройти надлежащую лабораторную практику по токсикологии", и "если все будет успешно", то "проблем не будет". Прошёл месяц — российский "вакцинный воз" и ныне там, а турецкие власти одобрили китайский препарат.К слову, это именно та вакцина, которую закупает Украина, и не только она. В частности, на днях стало известно, что Венгрия достигла договорённость с Китаем о закупке вакцины от коронавируса, первая партия будет включать порядка 1 млн доз. Россия пыталась рассорить европейцев, подсовывая Венгрии свой чудо-препарат, вместо сертифицированных в ЕС, однако вакцинная спецоперация провалилась. В декабре 2020 года венгерские власти отказались покупать "Спутник V", деликатно сославшись на "недостаточные мощности производства" в РФ. В РПФИ новость об отказе от российской вакцины в пользу европейских и китайских назвали фейком, однако сегодня мы видим, что это был никакой не фейк, а правда.Вечером 14 января стало известно, что Twitter заблокировал официальный аккаунт "Спутник V". Об этом сообщили в РПФИ: "Мы выясняем причины произошедшего. Мы просим всех наших подписчиков написать в Twitter с просьбой восстановить нам доступ".Полный текст: