Поки заявляють про закупівлю півмільйона доз китайської.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:38
Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:47
Цікаво, що таке сталося, що графік так ковбасить з 14 листопада? (Маю на увазі зростання амплітуди коливань).
Власна думка - різке зростання кількості тестів та лабораторій. Але може є інші варіанти?
Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:59
Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:06
Тут важливо групу ризику вакцинувати, щоб знизити смертність, а молодь хворіє, переважно, легко. Тут проблема буде навіть не у вакцині, а в грошах і бажаючих. Хоч би 10 млн бажаючих наскрести, судячи по опитуванням.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:34
По опитуванням значно бiльше:
Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:36
В среду, 13 января, на заседании правительства России Владимир Путин продемонстрировал признаки старческой деменции. Во-первых, он заявил, что российская вакцина "вообще самая лучшая в мире". Во-вторых, что "наблюдается некоторое снижение (заболеваемости коронавирусом Covid-19 в России — прим. автора), но успокаивать нас это не должно". В-третьих, поручил начать массовую вакцинацию россиян.
На лицах участников заседания отразилось душевное смятение, ведь 2 декабря 2020 года президент России уже поручал начать масштабную вакцинацию. К счастью, на помощь Владимиру Путину, который на старости лет не помнит, какие поручения, кому и когда давал, пришла вице-премьер Татьяна Голикова. Она заявила, что с понедельника, 18 января, власти готовы выполнить его "поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе—феврале и так далее". В чём разница между масштабной, массовой и широкой вакцинацией никто из присутствующих так и не понял, ровно, как и то, когда же она начнётся: "в январе—феврале" или "и так далее".
Примечательно, что президент Турции Реджеп Эрдоган получил китайскую вакцину, а не российскую — как и все 100 тыс. человек в первый день вакцинации в стране. Россия активно продвигала "Спутник V" на турецкий рынок, однако 9 декабря 2020 года министр здравоохранения Турции Фахреддин Коджа заявил в интервью турецкой газете Haberturk: "Это аденовирусная вакцина („Спутник V" — прим. автора). Проблема возникла из-за соответствия GLP. Россия не могла ей соответствовать. По этой причине ВОЗ и мир не может закупать эту вакцину. Эта вакцина также не может получить нашу лицензию. Поэтому она не входит в нашу сферу интересов". Москва возмутилась, и турецкие власти назвали заявление "недоразумением", сообщив, что "Спутник V" должен "пройти надлежащую лабораторную практику по токсикологии", и "если все будет успешно", то "проблем не будет". Прошёл месяц — российский "вакцинный воз" и ныне там, а турецкие власти одобрили китайский препарат.
К слову, это именно та вакцина, которую закупает Украина, и не только она. В частности, на днях стало известно, что Венгрия достигла договорённость с Китаем о закупке вакцины от коронавируса, первая партия будет включать порядка 1 млн доз. Россия пыталась рассорить европейцев, подсовывая Венгрии свой чудо-препарат, вместо сертифицированных в ЕС, однако вакцинная спецоперация провалилась. В декабре 2020 года венгерские власти отказались покупать "Спутник V", деликатно сославшись на "недостаточные мощности производства" в РФ. В РПФИ новость об отказе от российской вакцины в пользу европейских и китайских назвали фейком, однако сегодня мы видим, что это был никакой не фейк, а правда.
Вечером 14 января стало известно, что Twitter заблокировал официальный аккаунт "Спутник V". Об этом сообщили в РПФИ: "Мы выясняем причины произошедшего. Мы просим всех наших подписчиков написать в Twitter с просьбой восстановить нам доступ".
Полный текст:
Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:39
Уже разблокировали.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:45
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я теж на це опитування орієнтувався. Тут, як на виборах - обіцяють прийти 80%, а приходять 50%. Як тільки спаде гострота епідемії, влітку, так відразу і відсотки бажаючих скоротяться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:48
Додано: Суб 16 січ, 2021 01:45
За какой год учебника истории средней школы писали о заговоре врачей, когда Вы учились?
Кроме того, задолго до кампании против врачей Берия был отстранен от МВД, к которой он поэтому не имел, по крайней мере, прямого отношения, и прекратил ее через неделю после смерти Сталина, когда вернулся в МВД.
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
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