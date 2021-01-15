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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года?

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 115
1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать.
31%
36
2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь.
6%
7
3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год.
45%
52
4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду.
17%
20
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 11:55

  yanyura написав:Появился ответ Президента на петицию «Висловлюємо категоричну незгоду із законопроектом № 4142 від 22.09.2020».
https://petition.president.gov.ua/petition/106302

Суть ответа кратко:
"Законопроект ожидает рассмотрения в первом чтении. Запрет на посещение непривитыми детьми учебных и дошкольных заведений уже имеется в существующих Законах. Но
"Я звернувся до голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування М.Радуцького із проханням взяти до уваги порушене в петиції питання.""

Прежде всего, проектом закона признаются такими, что утратили действие законы Украины «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та «Про захист населення від інфекційних хвороб».

Кроме того, почитайте выводы по законопроекту:
1) Комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 401=540489

2) Главного научно-экспертного управления:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 401=536401

В частности, существенным отличием между законодательным регулированием вакцинации в Украине и в европейских странах является то, что в их большинстве вакцинация не является обязательной, а национальные календари прививок являются рекомендациями.
При этом высокий уровень доверия к вакцинации против инфекций достигается благодаря доверию к системе охраны здоровья и низкому уровню коррупции в этой сфере.
Что касается ситуации в Украине, то уровень недоверия к МОЗ достигает 63%, а по уровню коррупции Украина находится на 126 месте из 198 стран мира, среди которых наименее коррумпированные страны находятся в начале списка :
http://cpi.ti-ukraine.org/#/

Наконец, уклоняясь от норм ст. 64 Конституции Украины и решения Конституционного Суда, господин Радуцкий в этом законопроекте предлагает наделить Кабмин полномочиями на ограничение прав физических, юридических лиц и возложение на них дополнительных обязанностей в его ПОСТАНОВЛЕНИЯХ о введении карантинов, что возможно лишь ЗАКОНОМ.
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
Igneus
 
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