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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 2620262126222623 Если появится вакцина от COVID-19 до конца 2020 года? Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 115 1.Я тут же пойду прививаться. Всех близких и знакомых буду агитировать. 31% 36 2.У меня вероятность заразиться COVID-19 низкая, а прививка дорогая. Если государство оплатит, то привьюсь. 6% 7 3.Вакцина скороспелая, а значит, небезопасная! Прививаться сейчас не буду, подожду еще год. 45% 52 4.Я противник прививок в принципе. Прививаться не буду. 17% 20 Всього голосів : 115 Додано: Суб 16 січ, 2021 11:55 yanyura написав: Появился ответ Президента на петицию «Висловлюємо категоричну незгоду із законопроектом № 4142 від 22.09.2020».

https://petition.president.gov.ua/petition/106302



Суть ответа кратко:

"Законопроект ожидает рассмотрения в первом чтении. Запрет на посещение непривитыми детьми учебных и дошкольных заведений уже имеется в существующих Законах. Но

"Я звернувся до голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування М.Радуцького із проханням взяти до уваги порушене в петиції питання."" Появился ответ Президента на петицию «Висловлюємо категоричну незгоду із законопроектом № 4142 від 22.09.2020».Суть ответа кратко:"Законопроект ожидает рассмотрения в первом чтении. Запрет на посещение непривитыми детьми учебных и дошкольных заведений уже имеется в существующих Законах. Но"Я звернувся до голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування М.Радуцького із проханням взяти до уваги порушене в петиції питання.""

Прежде всего, проектом закона признаются такими, что утратили действие законы Украины «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та «Про захист населення від інфекційних хвороб».



Кроме того, почитайте выводы по законопроекту:

1) Комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 401=540489



2) Главного научно-экспертного управления:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 401=536401



В частности, существенным отличием между законодательным регулированием вакцинации в Украине и в европейских странах является то, что в их большинстве вакцинация не является обязательной, а национальные календари прививок являются рекомендациями .

При этом высокий уровень доверия к вакцинации против инфекций достигается благодаря доверию к системе охраны здоровья и низкому уровню коррупции в этой сфере.

Что касается ситуации в Украине, то уровень недоверия к МОЗ достигает 63%, а по уровню коррупции Украина находится на 126 месте из 198 стран мира, среди которых наименее коррумпированные страны находятся в начале списка :

http://cpi.ti-ukraine.org/#/



Вместе с тем, в законопроекте полностью отсутствуют нормы, которые гарантировали бы предоставление качественной медицинской помощи в случаях осложнений после прививок, предусматривали механизм компенсации ущерба, нанесенного пациентам вакцинацией и устанавливали ответственность за некачественные или сомнительного качества медицинские иммунобиологические препараты, которые используются для проведения прививок.



Наконец, уклоняясь от норм ст. 64 Конституции Украины и решения Конституционного Суда, авторы законопроекта предлагают в нем наделить Кабмин полномочиями на ограничение прав физических, юридических лиц и возложение на них дополнительных обязанностей в его ПОСТАНОВЛЕНИЯХ о введении карантинов, что возможно лишь ЗАКОНОМ. Прежде всего, проектом закона признаются такими, что утратили действие законы Украины «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та «Про захист населення від інфекційних хвороб».Кроме того, почитайте выводы по законопроекту:1) Комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом:2) Главного научно-экспертного управления:В частности, существенным отличием между законодательным регулированием вакцинации в Украине и в европейских странах является то, что в их большинстве, аПри этом высокий уровень доверия к вакцинации против инфекций достигается благодаря доверию к системе охраны здоровья и низкому уровню коррупции в этой сфере.Что касается ситуации в Украине, то уровень недоверия к МОЗ достигает 63%, а по уровню коррупции Украина находится на 126 месте из 198 стран мира, среди которых наименее коррумпированные страны находятся в начале списка :Вместе с тем, в законопроекте полностью отсутствуют нормы, которые гарантировали бы предоставление качественной медицинской помощи, предусматривали, нанесенного пациентам вакцинацией и устанавливали ответственность за, которые используются для проведения прививок.Наконец, уклоняясь от норм ст. 64 Конституции Украины и решения Конституционного Суда, авторы законопроекта предлагают в нем наделить Кабмин полномочиями на ограничение прав физических, юридических лиц и возложение на них дополнительных обязанностей в егоо введении карантинов, что возможно лишь Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность Igneus Повідомлень: 913 З нами з: 29.08.18 Подякував: 402 раз. Подякували: 418 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 січ, 2021 13:37 Igneus



Все претензии предъявляйте Президенту Украины Зеленскому, т.к. это его ответ на Петицию, но не мой (я не Зеленский и не Президент Украины), а по Законопроекту, соотв., его авторам. yanyura Повідомлень: 5719 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1882 раз. Подякували: 1334 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2620262126222623 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 15 січ, 2021 23:58