Суть ответа кратко: "Законопроект ожидает рассмотрения в первом чтении. Запрет на посещение непривитыми детьми учебных и дошкольных заведений уже имеется в существующих Законах. Но "Я звернувся до голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування М.Радуцького із проханням взяти до уваги порушене в петиції питання.""
Прежде всего, проектом закона признаются такими, что утратили действие законы Украины «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та «Про захист населення від інфекційних хвороб».
В частности, существенным отличием между законодательным регулированием вакцинации в Украине и в европейских странах является то, что в их большинстве вакцинация не является обязательной, а национальные календари прививок являются рекомендациями. При этом высокий уровень доверия к вакцинации против инфекций достигается благодаря доверию к системе охраны здоровья и низкому уровню коррупции в этой сфере. Что касается ситуации в Украине, то уровень недоверия к МОЗ достигает 63%, а по уровню коррупции Украина находится на 126 месте из 198 стран мира, среди которых наименее коррумпированные страны находятся в начале списка : http://cpi.ti-ukraine.org/#/
Вместе с тем, в законопроекте полностью отсутствуют нормы, которые гарантировали бы предоставление качественной медицинской помощи в случаях осложнений после прививок, предусматривали механизм компенсации ущерба, нанесенного пациентам вакцинацией и устанавливали ответственность за некачественные или сомнительного качества медицинские иммунобиологические препараты, которые используются для проведения прививок.
Наконец, уклоняясь от норм ст. 64 Конституции Украины и решения Конституционного Суда, авторы законопроекта предлагают в нем наделить Кабмин полномочиями на ограничение прав физических, юридических лиц и возложение на них дополнительных обязанностей в его ПОСТАНОВЛЕНИЯХ о введении карантинов, что возможно лишь ЗАКОНОМ.
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность