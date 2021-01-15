Додано: Суб 16 січ, 2021 11:55

yanyura написав: Появился ответ Президента на петицию «Висловлюємо категоричну незгоду із законопроектом № 4142 від 22.09.2020».

https://petition.president.gov.ua/petition/106302



Суть ответа кратко:

"Законопроект ожидает рассмотрения в первом чтении. Запрет на посещение непривитыми детьми учебных и дошкольных заведений уже имеется в существующих Законах. Но

"Я звернувся до голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування М.Радуцького із проханням взяти до уваги порушене в петиції питання."" Появился ответ Президента на петицию «Висловлюємо категоричну незгоду із законопроектом № 4142 від 22.09.2020».Суть ответа кратко:"Законопроект ожидает рассмотрения в первом чтении. Запрет на посещение непривитыми детьми учебных и дошкольных заведений уже имеется в существующих Законах. Но"Я звернувся до голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування М.Радуцького із проханням взяти до уваги порушене в петиції питання.""

рекомендациями

Прежде всего, проектом закона признаются такими, что утратили действие законы Украины «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та «Про захист населення від інфекційних хвороб».Кроме того, почитайте выводы по законопроекту:1) Комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом:2) Главного научно-экспертного управления:В частности, существенным отличием между законодательным регулированием вакцинации в Украине и в европейских странах является то, что в их большинстве, аПри этом высокий уровень доверия к вакцинации против инфекций достигается благодаря доверию к системе охраны здоровья и низкому уровню коррупции в этой сфере.Что касается ситуации в Украине, то уровень недоверия к МОЗ достигает 63%, а по уровню коррупции Украина находится на 126 месте из 198 стран мира, среди которых наименее коррумпированные страны находятся в начале списка :Вместе с тем, в законопроекте полностью отсутствуют нормы, которые гарантировали бы предоставление качественной медицинской помощи, предусматривали, нанесенного пациентам вакцинацией и устанавливали ответственность за, которые используются для проведения прививок.Наконец, уклоняясь от норм ст. 64 Конституции Украины и решения Конституционного Суда, авторы законопроекта предлагают в нем наделить Кабмин полномочиями на ограничение прав физических, юридических лиц и возложение на них дополнительных обязанностей в егоо введении карантинов, что возможно лишь