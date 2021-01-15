Ты сейчас наговариваешь на зе министров. По твоим словам они ввели тотальный карантин при том что даже в мае число заболевших измерялось сотней человек в день. На всю, ***, страну.
Звоню Баканову по поводу этого черта.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 січ, 2021 10:05
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ты сейчас наговариваешь на зе министров. По твоим словам они ввели тотальный карантин при том что даже в мае число заболевших измерялось сотней человек в день. На всю, ***, страну.
Звоню Баканову по поводу этого черта.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 16 січ, 2021 10:26
Появился ответ Президента на петицию «Висловлюємо категоричну незгоду із законопроектом № 4142 від 22.09.2020».
Суть ответа кратко:
"Законопроект ожидает рассмотрения в первом чтении. Запрет на посещение непривитыми детьми учебных и дошкольных заведений уже имеется в существующих Законах. Но
"Я звернувся до голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування М.Радуцького із проханням взяти до уваги порушене в петиції питання.""
Додано: Суб 16 січ, 2021 10:36
Радуйся, что зе-министры повторяют действия друзей из Европы, а не товарищей из Китая, которые из-за пары заболевших сажают на карантин 30 миллионную провинцию.
Додано: Суб 16 січ, 2021 10:42
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Товарищи из Европы сажают на карантин всю страну, запрещая передвижение да и вообще отход от дома далее чем несколько миль, а то и только до ближайшего магазина. Так что кто из них упоротей - вопрос. Наши тоже могут похвастаться, например остановкой транспорта по всей стране.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Суб 16 січ, 2021 11:06
Додано: Суб 16 січ, 2021 11:55
Прежде всего, проектом закона признаются такими, что утратили действие законы Украины «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та «Про захист населення від інфекційних хвороб».
Кроме того, почитайте выводы по законопроекту:
1) Комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом:
2) Главного научно-экспертного управления:
В частности, существенным отличием между законодательным регулированием вакцинации в Украине и в европейских странах является то, что в их большинстве вакцинация не является обязательной, а национальные календари прививок являются рекомендациями.
При этом высокий уровень доверия к вакцинации против инфекций достигается благодаря доверию к системе охраны здоровья и низкому уровню коррупции в этой сфере.
Что касается ситуации в Украине, то уровень недоверия к МОЗ достигает 63%, а по уровню коррупции Украина находится на 126 месте из 198 стран мира, среди которых наименее коррумпированные страны находятся в начале списка :
Вместе с тем, в законопроекте полностью отсутствуют нормы, которые гарантировали бы предоставление качественной медицинской помощи в случаях осложнений после прививок, предусматривали механизм компенсации ущерба, нанесенного пациентам вакцинацией и устанавливали ответственность за некачественные или сомнительного качества медицинские иммунобиологические препараты, которые используются для проведения прививок.
Наконец, уклоняясь от норм ст. 64 Конституции Украины и решения Конституционного Суда, авторы законопроекта предлагают в нем наделить Кабмин полномочиями на ограничение прав физических, юридических лиц и возложение на них дополнительных обязанностей в его ПОСТАНОВЛЕНИЯХ о введении карантинов, что возможно лишь ЗАКОНОМ.
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
Додано: Суб 16 січ, 2021 13:37
Igneus
Все претензии предъявляйте Президенту Украины Зеленскому, т.к. это его ответ на Петицию, но не мой (я не Зеленский и не Президент Украины), а по Законопроекту, соотв., его авторам.
Додано: Суб 16 січ, 2021 16:25
Круто ... ((((
зі. Щось ситуація погіршується....
Додано: Суб 16 січ, 2021 16:35
Нарушитель комендантского часа в Канаде.
А ведь он просто хотел прогуляться
Востаннє редагувалось andrein в Суб 16 січ, 2021 16:44, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 16 січ, 2021 16:36
Последне время стараюсь не встревать в пустопорожние споры с ковид-диссидентами, а ограничивают цитатами из новостей о ковиде.
Но сейчас решил затронуть более общие вопросы.
В самом начале высказал свои взгляды на события - viewtopic.php?p=4928495#p4928495. Они, в общем-то, не изменились.
Да, к счастью, ковид это не чума и даже не SARS и не MERS. Смертность относительно невысокая и, в основном, среди стариков. Хотя пока не очень понятны долговременные последствия. Будем надеяться, что непоправимого ущерба здоровью нет.
Но в общем, эта пандемия показала, что человечество не готово к встрече с серьёзной угрозой. Ни в научном, ни, особенно, в моральном плане.
Но если в научном плане ещё так-сяк и можно надеяться на достаточно серьёзный прогресс в обозримом будущем, то в моральном плане совсем грустно. Причём, я даже не говорю об эгоизме богатых стран и пренебрежении интересами более бедных и отсталых стран.
Речь о тотальном недоверии к правительствам и науке. Не хочу сказать, что оснований для этого нет, но это всё же чересчур.
Особенно беспокоит недоверие к науке. Отчасти это вызвано понятными причинами - учёные тоже не ангелы, у них есть и финансовые интересы, и вопросы престижа, честолюбия. Люди как люди.
Но больше огорчает заметное снижение интереса и уважения именно к науке в целом. Всё большее влияние приобретает разного рода мифотворчество, конспирология и пр. Воинствующая безграмотность и полуграмотность.
Гораздо большим влиянием на общественное мнение обладают не учёные, а певцы, артисты или даже полуграмотные блогеры.
Я вполне с уважением отношусь к певцам и артистам, с удовольствием их смотрю и слушаю. Но умение петь или лицедействовать не означает ещё наличие ума. Тем более, многие и петь не умеют, а главное достоинство - длинные ноги или что ещё. С современной техникой это не очень сложно.
Всё чаще вспоминается старая шутка, что количество ума в мире константа, а численность населения быстро растёт.
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